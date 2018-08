Michael Clark và Matthew được chẩn đoán mắc chứng leukodystrophy - một rối loạn di truyền cực hiếm làm cho bệnh nhân mất dần khả năng nói và nhận thức. Hai người đàn ông này buộc phải dọn về nhà sống chung với cha mẹ của mình.

Hai anh em Michael và Matthew không ngớt cười khúc khích như những đứa trẻ. Ảnh:Topnewstoday.

Có người đến thăm, Michael luôn miệng cười khúc khích, lè lưỡi chọc ghẹo em trai mình và giấu những đồ chơi phía sau màn cửa giống như một đứa trẻ. Bị anh chọc ghẹo, Matthew cảm thấy bối rối sợ sệt thu mình cuộn tròn trên ghế sofa và ôm chặt lấy người cha.

Có lẽ đây là cảnh tượng quen thuộc trong bất kỳ một gia đình có con trẻ nào, tuy nhiên trong trường hợp này hai "đứa trẻ" đã 39 và 42 tuổi.

Tờ Topnewstoday cho biết, bất kỳ người nào đến thăm cũng nghĩ Michael Clark và Matthew chỉ khoảng 2 tuổi bởi họ không thể nhận thức được điều gì, thậm chí không thể tự thay quần áo hay xúc cơm ăn.

Hoàn cảnh của hai anh em Clark giống như một nhân vật do Brad Pitt thủ vai trong phim The Curious Case Of Benjamin Button (tên tiếng Việt là "dị nhân Benjamin"), kể về một bé trai mới lọt lòng nhưng da đã nhăn nhúm, thậm chí còn bị mắc bệnh như một ông già 80 tuổi. Tuy nhiên càng lớn lên cậu bé càng trẻ ra theo thời gian.

Cha mẹ của Michael và Matthew cho biết họ rất đau lòng khi chứng kiến căn bệnh lạ lùng của con. "Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của chúng tôi. Nó phá hủy tất cả mọi thứ", ông Clark, người cha đã ở bên những đứa con từ lúc chúng sinh ra, lớn lên và lấy vợ nói. Trước đây ông đã từng rất tự hào khi Michael gia nhập vào Không quân Hoàng gia Anh (RAF), còn Matthew cũng có một đứa con.

Ông Clark kể, từ khi hai con phát bệnh, đêm nào vợ chồng ông cũng khóc. "Điều vợ chồng tôi sợ nhất là các con sẽ sống lâu hơn chúng tôi rồi sau này ai sẽ thay tôi chăm sóc cho chúng", người cha 63 tuổi bộc bạch.

Ông bà Clark đêm nào cũng rơi nước mắt vì hai đứa con mắc bệnh lạ. Ảnh: Topnewstoday.

Vào mùa hè năm ngoái, các chuyên gia nổi tiếng trên khắp thế giới đã bay đến Anh để hội chẩn về trường hợp bệnh của hai anh em này nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Họ bối rối vì thấy hai anh em Clark trông khuôn mặt thì già dặn nhưng có những dấu hiệu vật lý cho thấy cơ thể họ đang quay về thời thơ ấu, cụ thể là lông chân và lông ngực bắt đầu rụng dần.

Gia đình này rất nghèo, 4 người phải nương tựa nhau trong một căn hộ chật chội. Suốt ngày lủi thủi ở nhà, Matthew dành hàng giờ để chơi trò xếp hình, ngoài ra còn có một đống đĩa DVD phim Harry Potter và hoạt hình là những thứ mà hai anh em đều yêu thích. Mặc dù hay chọc ghẹo nhau nhưng dường như phần lớn thời gian của hai người đàn ông là vô vị. Đặc biệt Matthew đã 39 tuổi nhưng luôn bám riết lấy cha mẹ và tỏ ra rất cần sự bảo bọc che chở.

Bệnh tình đã khiến gia đình 2 người đàn ông này đổ vỡ. Những kỷ niệm về cuộc sống trước đây trong lòng hai anh em bây giờ chỉ còn là ảo ảnh. Matthew có một cô con gái 19 tuổi tên là Lydia nhưng ông không còn ý thức được con.

Những hàng xóm và người trong nhà cho biết, chưa bao giờ họ thấy một dấu hiệu nào về bệnh tình của hai anh em Clark. Còn người mẹ, bà Christine (61 tuổi) nhớ lại: "Tuổi thơ của các con tôi cũng hoàn toàn bình thường. Matthew năng nổ còn Michael hơi nhút nhát. Chúng xếp hạng học lực trung bình ở trường mặc dù Michael giỏi môn toán".

Leukodystrophy (hội chứng rối loạn chất trắng trong não) là một nhóm các rối loạn thần kinh gây ra bởi gen di truyền, nó phá hủy bao myelin (lớp màng bảo vệ dây thần kinh trung ương). Khi các dây thần bị hư hại, não sẽ ngưng gửi thông điệp chính xác đến các cơ quan khác và không thể điều khiển cơ thể thực hiện những chức năng cơ bản như nói năng hay đi lại. Điều này lý giải tại sao Michael và Matthew ngày càng lớn tuổi càng trở nên giống như trẻ con, thậm chí không biết tự mặc quần áo hay xúc cơm ăn.

Thi Trân