“Trời mưa nhưng không sao, chủ yếu là vui. Thêm nữa, thật ít có cơ hội được cùng một lúc nếm thử tất cả các loại thức ăn lạ mà lẽ ra phải đi du lịch nước ngoài mới có cơ hội thưởng thức”, chị Lâm Thị An, đến từ TP HCM cho biết.

Cũng theo chị An, hay tin ngày hội thức ăn quốc tế bắt đầu khai mạc, từ trưa cả nhà chị đã đánh xe đi Vũng Tàu. “Buổi trưa chúng tôi ăn thật ít, cốt là để dành bụng để ăn thật nhiều thức ăn lạ, nhưng rõ ràng cái mắt to hơn cái bụng, món nào cũng ngon nên mới đi một vòng sang các hàng Braxin, Canada, Campuchia, Malaysia thì đã no”, chị An nói.

Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới, bấp chấp trời mưa. Ảnh: Thiên Chương.

Từ Long An, mới 17h, gia đình anh Hiệp đã vây quanh các món Cơm rong biển, Thập cẩm nồi đá của Bắc Triều Tiên. Vừa ăn xong, cậu con trai của anh đã vội kéo bố sang thưởng thức món Xôi xoài của các đầu bếp Thái Lan.

“Nông dân như chúng tôi, lâu lâu đi tắm biển Vũng Tàu đã là quá lắm, làm gì có tiền đi sang Thái Lan hay Bắc Triều Tiên, lần này may mắn đi chơi lại gặp lễ hội ẩm thực nên tôi quyết định đưa cả nhà đến ăn thử luôn”, anh Hiệp hồ hởi.

Thưởng thức các món mắm Por Kok của Campuchia, sau đó nhâm nhi bia với món nướng Braxin, nhóm bạn trẻ đến từ Lâm Đồng cho hay, các món ăn tuy không thật sự hợp khẩu vị của người Việt Nam nhưng thú vị nhất là cùng lúc mọi người có thể chọn tất cả các món ăn trên thế giới do chính các đầu bếp người bản xứ thực hiện.

16h30’, trời mưa to dần, thế nhưng dòng người từ khắp nơi trong thành phố biển vẫn không ngớt. Nhiều quầy ẩm thực ngoại được khách trú mưa nếm thử đến không còn đủ thức ăn để cung cấp.

Nhiều gia đình rồng rắn đội ô đến lễ hội ẩm thực. Ảnh: Thiên Chương.

Cùng có mặt tại lễ hội ẩm thực, các quầy hàng món ăn đặc sản đến từ các tỉnh thành của Việt Nam cũng được thực khách quan tâm. Chỉ gần một giờ đồng hồ sau khi mở hàng, món “Tung Lò Mò của người Chăm” đến từ An Giang, món “Rêu nướng” của đoàn tỉnh Sơn La, cơm gà Ninh Thuận đã hết sạch thức ăn.

Thích thú với món “Thắng cố ngựa” của tỉnh Tuyên Quang, “Súp Atiso” của Lâm Đồng, “Bánh tráng Trảng Bàng “ của Tây Ninh… nhóm doanh nhân đến từ Bình Dương cho hay, dù giá bán thức ăn không thật rẻ, song đây là đầu tiên họ có được cơ hội thưởng thức nhiều món đặc sản đến thế.

Diễn ra trên suốt 3km tuyến đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu, lễ hội kéo dài đến 25/7. Khách tham quan không mất vé để vào lễ hội, tuy nhiên muốn ăn uống, thực khách phải mua thẻ để đổi thức ăn. Món rẻ nhất có giá từ 20-30.000 đồng.

Thiên Chương