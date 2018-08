Xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, có khoảng 2.300 hộ với 8.300 dân. Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt đò lại qua sông Trường Giang gần cửa biển An Hòa để chuyên chở người trao đổi mua bán, làm việc tại Khu kinh tế Chu Lai và học tập.

Theo người dân địa phương, những năm trước đây bãi bồi và đá bàn nhô ra khu vực cửa biển An Hòa tạo nên "tường thành" chắn sóng rất tốt. Mùa bão gió cấp 6, cấp 7 nhưng quãng sông Trường Giang vẫn bình lặng, đò qua lại dễ dàng. Thế nhưng từ ngày Ban quản lý Khu kinh tế Chu Lai triển khai dự án nạo vét cảng Kỳ Hà đến nay, dòng chảy trên sông Trường Giang thay đổi, luồng lạch sâu hơn 10 mét, sóng vỗ từ cửa biển vào ầm ầm, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đò. Do đó một số thôn được xã trang bị phà nhỏ để chuyên chở người đảm bảo an toàn hơn.

Hành khách không mặc áo phao trên chiếc phà gỗ qua sông Trường Giang. Chiếc phà này được điều động từ thôn 6, xã Tam Hải, đến bến đò chính để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau vụ phà chìm. Ảnh: Trí Tín

Tuy nhiên, gần một tuần nay chiếc phà gỗ qua lại xã đảo Tam Hải và Tam Quang bị đắm khiến thai phụ Vũ Thị Thiên Thẩm chết, 39 người may mắn được cứu sống, chưa có phương tiện thay thế, chính quyền xã quyết định điều chiếc phà ở thôn 6 sang bến Tam Hải để phục vụ "đông khách hơn". Hàng trăm người dân tại đây lại bắt đầu lênh đênh trên những chiếc ghe nhỏ qua sông.

Bà Trần Thị Có, người dân thôn 6 nói: "Chúng tôi buộc phải ôm nguy hiểm về phía mình để nhường phà cho bến đò chính".

Bà Có bức xúc cho rằng mọi sinh hoạt, đi lại của người dân thôn 6 chủ yếu dựa vào chiếc phà, giờ phà lấy đi rồi nên chỉ còn cách nhờ ghe chèo hoặc ghe máy công suất nhỏ qua lại trên sông. "Sóng dữ, chúng tôi lo lắm, sợ con cái qua sông có chuyện bất trắc...", bà Có trầm ngâm nói.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải thừa nhận chính quyền đành phải điều động chiếc phà từ thôn 6 để thay thế cho phà đã chìm trên sông Trường Giang. "Do tình thế khó khăn, cấp bách nên phải ưu tiên phà cho bến đò chính với lưu lượng người đi lại hàng ngày nhiều hơn", ông Tường phân trần.

Nhường phà cho bến đò chính, hàng ngày hàng trăm người dân thôn 6, xã đảo Tam Hải đành phải qua sông trên những ghe chèo, ghe máy công suất nhỏ. Ảnh: Trí Tín

Ông Nguyễn Tiến, Bí thư huyện ủy Núi Thành cho biết đây chỉ là giải pháp tình thế: "Chúng tôi đang khẩn trương sửa chiếc phà sắt để hoạt động lại, trả chiếc phà cho dân thôn 6 để người dân đi lại an toàn".

Chiếc phà sắt này trước đây được tỉnh đầu tư 2,5 tỷ đồng để đóng mới, song mới vận hành thử đã hỏng phải sửa chữa. Chính quyền địa phương phải điều chiếc phà gỗ cũ đóng từ năm 1996 ra đưa đón khách, dẫn đến tai nạn đắm phà đầu tuần này.

Sau vụ đắm phà, người dân vẫn qua lại sông trên những chiếc đò ngang nhỏ mà không mặc áo phao. Tỉnh đã cảnh báo nguy cơ chìm tàu tương tự.

Trí Tín