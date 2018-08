Có mặt tại bến xe miền Đông sáng 3/2, mặc dù hơn 10h xe mới chạy nhưng cả nhà anh Hồ Đại Lãng đến trước 2 tiếng để tránh tắc đường và lỡ chuyến. Quê ở Đồng Nai, cả nhà anh lên TP HCM mưu sinh từ nhiều năm nay. Suốt năm qua, hai vợ chồng đều tất bật với công việc, con đi học nên đến Tết mới có dịp về thăm cha mẹ và anh em họ hàng.

Tham gia chia sẻ điều ước tại chương trình Xuân sum họp ở bên trong bến xe miền Đông do nhãn hàng OMO tài trợ, anh Lãng mong có món quà nhỏ để tặng cha mẹ nhưng do thu nhập ít ỏi nên không thể sắm sửa gì nhiều. Trong khi đó, con trai anh hy vọng có loại thuốc giúp ông bà mình khỏe hơn vì "ông bà già rồi nên mỗi khi chơi với với con thường hay than mệt".

Nhận những thông tin chia sẻ này, các tình nguyện viên của chương trình quyết định dành cho anh một bất ngờ. Sau hơn ba tiếng ngồi xe, vừa về tới nhà, cả nhà anh đều ngạc nhiên khi có người mang quà tới tặng - đó là hộp quà có dán hình của các thành viên.

"Nghe tin cả gia đình nó về quê đón Tết với cha mẹ là tôi đã mừng lắm rồi, giờ còn được nhận quà Tết từ ước mơ của con cháu nữa thì nhà không gì vui bằng", cha của anh Lãng xúc động nói.

Đại diện OMO trao quà cho gia đình anh Lãng sau khi lắng nghe ước mơ của hai cha con anh trong dịp xuân này.

Cũng không khỏi háo hức khi chuẩn bị về quê đón Tết, chị Nguyễn Lê Vi Ý (ngụ Đồng Nai) cho biết đang làm nhân viên văn phòng. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước khi lên xe, chị chia sẻ nỗi niềm giấu kín: "Tôi lên TP HCM học và lập gia đình hơn 15 năm nay, cả năm tất bật công việc và chăm lo cho gia đình nhỏ nên không có nhiều thời gian quan tâm đến cha mẹ. Giờ chỉ mong sao hai ông bà luôn khỏe mạnh và thảnh thơi thôi". Chị Ý dự định năm nay sẽ cố gắng tích lũy để sắm chiếc máy giặt cho cha mẹ đỡ vất vả hơn.

Về tới nhà, khi mọi người đang hàn huyên hỏi thăm sức khỏe nhau thì bỗng có người mang máy giặt tới. Đại diện chương trình Xuân sum họp cho biết đây là món quà mà chương trình gửi tặng sau khi tiếp nhận những chia sẻ của chị Ý, niềm vui đón xuân của gia đình theo đó cũng tăng lên.

Gia đình chị Ý cùng con gái nhỏ mở hộp quà sum họp trong niềm vui sướng.

Không chỉ có gia đình anh Lãng, chị Ý mà nhiều ước mơ xuân khác đã được chương trình Xuân sum họp biến thành hiện thực khi gửi tận tay cha mẹ của người lao động nghèo và công nhân ở quê những món quà ý nghĩa. Hàng trăm hộp quà đoàn viên xinh xắn của chương trình cũng đã và đang theo bước chân của 2 người con về khắp các miền quê.

