Nguyễn Ái Xuân, tên thường gọi Bi Nguyễn, 29 tuổi, là một người chuyển giới từ nữ sang nam. Nhìn vẻ ngoài cao lớn của Bi, không ai hình dung được cậu vốn sinh ra là con gái. Bạn gái của Bi, Như Tú, 22 tuổi, cũng bật mí vì vẻ ngoài nam tính, chững chạc này mà cô nàng đổ liêu xiêu chỉ sau một thời gian ngắn quen biết.

Như Tú chia sẻ, ban đầu thấy Bi qua Facebook. Xem thông tin thì biết anh chàng là người chuyển giới, ở gần nhà nên định kết bạn. Bi làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin, trong khi Tú cũng rất thích công nghệ nên hai người có nhiều điểm chung để nói. Lớn hơn Tú 7 tuổi, Bi va chạm nhiều, quen biết rộng, đã giúp cô bé tìm được một công việc phù hợp.

Anh chàng chuyển giới Bi Nguyễn và bạn gái Như Tú yêu nhau được 3 năm. Ảnh: NVCC.

Quen nhau hơn một tháng, Bi thấy có thích cô bé gần nhà. Để tỏ tình, anh đã xem nhiều phim Hàn Quốc và tham khảo các video trên mạng. Bi cũng nhớ có lần bạn gái nói thích ngày lẻ hơn ngày chẵn nên ý tưởng tỏ tình hình thành trong đầu anh. "Đúng 0h ngày 21/4, mình nhắn tin cho cô ấy là 'Do you want my love', theo tên một bài hát mà cả hai đứa đều thích. Cái tin nhắn ấy là định mệnh gắn kết hai đứa", Bi cho hay.

Nhận lời yêu một thời gian, vào một buổi chiều chủ nhật, Bi chở bạn gái ra sân bay Tân Sơn Nhất cùng ngắm những chuyến bay và trò chuyện để hiểu nhau hơn. Sau đó, hai người đến công viên 23/9 nói chuyện tiếp. Bi kể về cái nắm tay đầu tiên của hai người: "Không hiểu sao trong lòng mình bồi hồi khó tả. Mình cứ muốn có một cử chỉ thân mật thật nhẹ nhàng với bạn gái nhưng lại sợ bị từ chối. Sau đó mình nghĩ ra cách lấy điện thoại nhắn tin 'Anh có thể nắm tay em được không?'".

Điện thoại Tú đổ chuông ngay sau đó. Cô mở tin nhắn và ngạc nhiên, ngại ngùng chỉ biết nhìn Bi cười. Anh chàng vớ lấy cơ hội chạm nhẹ tay mình lên tay Tú và tim anh run lên. Tú cũng thấy như có một dòng điện chạy ngang cơ thể mình. Tận bây giờ nhớ lại, kỷ niệm đó vẫn khiến cô thấy có một chút gì đó mới lạ, đầy kích thích, lại bẽn lẽn, rụt rè.

"Một hôm em đi làm về muộn, trời mưa lớn nên Bi đến đón về. Hai đứa trùm chung một chiếc áo mưa. Vì ngại nên không ai dám ngồi sát ai. Lúc đó Bi quay lại hỏi em có lạnh không? Em nói có thì đột nhiên anh ấy kéo em lại ôm. Thế là hai đứa cứ giữ nguyên tư thế ấy và im lặng cho tới lúc về đến nhà vì ngại", Tú chia sẻ thêm về cái ôm đầu tiên của hai người.

Bi khi mới hơn 3 tuổi đã có vẻ ngoài của một bé trai xinh xắn. Ảnh: NVCC.

Bên nhau một năm rưỡi, gia đình Tú biết chuyện con gái đang qua lại với một người chuyển giới đã vô cùng sốc. Dù Tú đưa ra cho bố mẹ nhiều bài báo chứng minh tình yêu của mình là bình thường, không bệnh hoạn nhưng bố mẹ cô không chấp nhận chuyện này.

"Sau một thời gian thuyết phục, mẹ Tú gọi mình đến, hỏi han nhà cửa, công việc, quen nhau thế nào. Cuối cùng mẹ bảo không chấp nhận cũng không cấm được, chúng mình muốn yêu nhau thì đi nơi khác, đừng dắt về nhà để tránh hàng xóm bàn tán", Bi cho hay.

Giáp Tết năm 2013, Tú phải nhập viện phẫu thuật. Công việc bận nhưng Bi đã xin nghỉ, túc trực ở bên ngoài. Những ngày sau, anh ở bên chăm sóc Tú chu đáo. Tình cảm chân thành này đã thuyết phục được bố mẹ Tú cho phép hai người qua lại, mà không quan tâm hàng xóm nói gì nữa.

Sinh ra với cái tên hoàn toàn nữ Nguyễn Ái Xuân, từ năm 3 tuổi, Bi Nguyễn đã không thích tên mình. Anh khó chịu khi bị mẹ bắt mặc váy, để tóc dài. Bi nhớ lại: "Có một hôm gần đến giờ đi nhà thờ, mình đã khóc thét không chịu mặc đầm và kiên quyết sẽ không đi nhà thờ nữa nếu mẹ bắt vậy. Sau hôm đó, mẹ mua cho mình một đống đồ nam và còn dẫn mình đi cắt tóc con trai".

Lớn lên một chút, Bi quen với một người hàng xóm cũng là người chuyển giới từ nữ sang nam, hơn anh 6 tuổi. Với Bi, người này có vai trò lớn trong tuổi thơ của anh, vừa làm bạn, vừa dạy các trò chơi của con trai, đi đứng sinh hoạt, ăn nói như con trai. Bước chân vào lớp 1, điều khó khăn nhất với Bi là những lần đi vệ sinh. Anh toàn lựa lúc không có ai để lẻn vào nhà vệ sinh nam.

Lên cấp 2, cơ thể phát triển nữ tính hơn và đây là giai đoạn Bi dày vò, xấu hổ với vỏ bọc nữ của mình. Anh nịt ngực, mặc đồ rộng, càng cố thể hiện mình nam tính, mạnh mẽ hơn.

"Ở trường hầu như các bạn khác lớp không biết mình là con gái. Nhiều dịp Noel, Valentine, vài bạn nữ cũng gửi thư làm quen hay tặng thiệp. Tất nhiên mình vui, hãnh diện nhưng cái đó chỉ là niềm vui nhất thời. Khi về đến nhà, nhìn vào cơ thể mình lại tự ti và từ bỏ mơ mộng được thích các bạn nữ ở trường", anh chàng chuyển giới chia sẻ.

Bi đang có một công việc ổn định trong tập đoàn FPT. Khát khao được làm con trai cả hình thể lẫn tâm hồn nên Bi sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển giới trong thời gian sớm nhất. Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp đại học và đi xin việc thì sự bất nhất trong vẻ ngoài và giấy khai sinh đã khiến Bi rơi vào khoảng thời gian đen tối nhất trong đời. Không có nhà tuyển dụng nào chấp nhận anh. Bố mẹ Bi bắt đầu lo ngại về giới tính của con. Thậm chí, bố Bi đã muốn anh để tóc dài, mặc đồ nữ trở lại. Bi sống trong trầm cảm, không muốn trò chuyện cùng ai.

"Một ngày tốt lành tháng 6/2009, mình đã xin được công việc tại Viettel, không lâu sau đó là FPT. Mình đã chứng minh cho mọi người thấy giới tính không thể gây ảnh hưởng đến tương lai. Từ đó, mình được sống thật hoàn toàn và được gia đình, đồng nghiệp chấp nhận", Bi hạnh phúc chia sẻ.

Khát khao được trở thành một người đàn ông đích thực chưa bao giờ ngừng thôi thúc trong Bi. Hiện tại, anh đã tìm hiểu cũng như chuẩn bị tài chính để phẫu thuật chuyển giới. "Cơ thể nữ luôn làm mình khó chịu và mất tự tin, nó khiến mình không thể làm một người con trai trọn vẹn được. Mình định cuối năm 2016 hay chậm nhất đầu năm 2017 sẽ phẫu thuật", Bi khẳng định.

