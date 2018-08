Sốc khi bạn gái nói lời chia tay sau 3 ngày tỏ tình / Muốn níu kéo người chồng đòi chia tay

Gần đây, mình nhận thấy tình cảm của mình dành cho bạn ấy không còn như trước nữa. Bạn ấy rất tốt với mình, quan tâm lo lắng cho mình, nhưng bạn ấy càng quan tâm mình bao nhiêu thì mình càng cảm thấy khổ tâm bấy nhiêu. Mình không dám nói lời chia tay vì không có lý do gì để chia tay cả, mình sợ bạn ấy suy sụp. Mình cố tìm lại cảm giác yêu qua kỷ niệm của hai đứa bấy nhiêu lần nhưng không thể có lại được cảm giác ấy. Mình rất mệt mỏi. Bên ngoài, mình cười vui vẻ với bạn ấy thì đêm về rất mệt mỏi và stress. Khoảng thời gian bên nhau không còn là màu hồng nữa mà không khí rất ảm đạm. Mối quan hệ tình cảm của hai đứa được mọi người rất ủng hộ. Mình đang rất hoang mang không biết phải làm sao. (Hoàng)

Ảnh: ivillage.ca

Trả lời:

Tình yêu không như sợi dây, đứt xong mỗi đầu đi về một phía, vì thế không ai ví tình yêu là sợi dây. Tuy nhiên người ta lại nói đến ông Tơ, bà Nguyệt se duyên. Vậy se duyên bằng gì? Bằng tơ, bằng cây tre, cây gỗ hay sợi sắt... thì đến nay chưa ai biết. Song có một điều ta thường ví “túp lều tranh hai trái tim vàng” là biểu hiện của tình yêu. Tại sao người ta không ví “mái nhà ngói, hai quả tim vàng” mà lại là “túp lều tranh?”. Vì khi chia tay, tình yêu còn đọng lại như sau cơn mưa, mái tranh vẫn nhỏ những giọt nước và trên mái tranh vẫn tích tụ nước.

Bạn đã có tình yêu rất thật như “túp lều tranh hai trái tim vàng” nhưng đến nay bạn đã mất đi hai trái tim vàng mà chỉ còn lại “túp lều tranh” nên tình yêu của bạn trở thành sự khủng hoảng tinh thần, trở thành stress. Bạn cần xem lại “sự phản bội này” có từ nguyên nhân gì như vấn đề kinh tế, vấn đề hy vọng tương lai, vấn đề cảm xúc.... Quá trình yêu cũng như hạt giống được gieo xuống. Hạt giống vào đất tốt, nước đủ, nhiệt độ điều hòa, không có sâu bệnh thì nảy mầm. Nếu hạt giống tình yêu rơi vào đất khô cằn, thiếu nước, nhiệt độ bất thường, sâu bệnh ... thì sẽ tiêu vong.

Bạn có nói đến “thời gian gần đây tình cảm của bạn dành cho bạn ấy không còn như trước nữa” tức là đã có một nguyên cớ. nguyên cớ ấy không từ phía bạn gái vì “bạn ấy rất tốt với bạn, quan tâm lo lắng cho bạn, nhưng bạn ấy càng quan tâm bao nhiêu thì bạn càng cảm thấy khổ tâm bấy nhiêu”. Điều này chứng tỏ bạn là người “phản bội tình yêu”. Trong cuộc sống tình yêu nếu như do đối tác phản bội thì mình có thể cay cú nhưng dứt điểm sẽ không áy náy vì tội thuộc về họ; còn do tự nơi mình dứt điểm thì rất áy náy, trừ những người sống vô cảm. “Bạn không dám nói lời chia tay vì không có lý do gì để chia tay cả” tức là người có trách nhiệm. Bạn “cố tìm lại cảm giác yêu qua kỷ niệm” tức là tình yêu đã không còn.

Bạn cần xem lại mục đích tình yêu của bạn là gì, từ mục đích đó bạn xem người bạn gái này có phải là đối tượng bảo đảm mục đích đó không. Nếu bạn gái hiện nay không phải là đối tượng thì phải nói thật cảm xúc và ý chí của mình cho người bạn gái biết. Sự thật bao giờ cũng là chìa khóa mở cửa cho những bế tắc.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền