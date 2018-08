“Lúc đó tôi hoảng quá nên chỉ biết la lớn mong có ai đuổi bắt giúp. Nhưng chúng nhanh đến không thể tưởng tượng được, đường đông mà chúng phóng xe mất dạng trong tích tắc. Dù mọi lần tôi vẫn cẩn thận khi ra đường nhưng lần này tôi lại quên khóa cổ xe vì nghĩ mua vài món lặt vặt rồi ra ngay. Thế là mất toi chiếc Sapphire mới mua mấy chục triệu đồng, tiếc lắm”, bà Hoa, quận Bình Thạnh, TP HCM xót của kể.

Các bác lái xe ôm ở khu vực Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh cho biết, lúc đó nghe chị Hoa tri hô cướp nhưng không ai kịp đuổi bắt. “Thường thì bọn này nghiện hút nên mới liều mạng ăn trộm giữa ban ngày thế. Đường đông thế mà chúng phóng vun vút như không có ai vậy, sợ thiệt”, ông Năm Hùng tặc lưỡi nói.

Người dân ở đây cho rằng, khu vực quanh bến xe này có nhiều dân nhập cư với đủ mọi thành phần, nghề nghiệp nên tình hình an ninh rất phức tạp. “Ở đây trộm cắp thường xuyên xảy ra, nhiều khi nghe có người la mà chúng tôi cũng không dám giúp đỡ nạn nhân bởi vì sợ bị bọn kia trả thù. Trộm cướp giờ thường hành nghề theo nhóm và rất liều lĩnh, mình dính vô lại chuốc họa vào thân", bà Ba bán nước trước cổng bến xe Miền Đông nhận định.

Bà còn cho biết, mới tuần trước có một ông xe ôm bị bọn xấu đánh nên ngã suýt gẫy tay vì đã chỉ mặt một tên trộm đang móc túi của hành khách.

Giỏ xách để phía trước xe không có dây quàng thường là mục tiêu của các tay giật đồ. Ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP HCM: Ngoan Ngoan.

Trước tình tình này, các cán bộ Công an phường 26, quận Bình Thạnh nhìn nhận, số lượng các vụ trộm cướp ngày càng gia tăng khiến công tác giữ gìn trật tự an ninh gặp nhiều khó khăn. "Mặc dù phường đã bố trí dân phòng trực ở các khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp, trấn lột, song do địa bàn rộng mà bọn này ngày càng tinh vi nên rất khó kiểm soát", một công an viên nói.

Cán bộ này cũng cho biết, hiện phường cho đã niêm yết số điện thoại nóng của công an ở các địa điểm nhạy cảm để người dân kịp thời liên lạc khi xảy ra sự việc tương tự.

Cũng vì hớ hênh mà Trương Bình, sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM mãi cay cú vụ bị mất đồ ở quán cà phê vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Toàn bộ tiền mặt hơn 2 triệu, thẻ ngân hàng và giấy tờ xe để trong cốp xe đã bị bọn trộm cạy khóa nẫng đi.

Nam sinh kể: “Mình có thói quen để bóp tiền, giấy tờ xe và kim từ điển tiếng Anh trong cốp xe vì lười mang theo túi đựng. Ai ngờ hôm đó gửi xe ở quán cà phê bị bọn xấu cạy cốp lấy đi toàn bộ. Đến khi mình hỏi chủ quán thì họ kêu chỉ nhận giữ xe chứ không chịu trách nhiệm về tài sản để trên xe. Nghĩ lại tức lắm nhưng còn may không bị mất xe. Từ đó đến giờ mình luôn dặn dò mọi người trong nhà đừng để đồ đạc có giá trị trong xe nữa”.

Một lần đang lưu thông trên đoạn đường xa lộ Hà Nội vào trung tâm thành phố, chị Kim Ánh bị hai thanh niên lao tới giật túi xách có giấy tờ tùy thân và 6 triệu đồng vừa rút ở ngân hàng. Đã vậy lúc chị Ánh phát hiện và đuổi theo còn bị bọn chúng đạp ngã ra đường khiến chị bị thương nặng ở chân phải nằm viện gần một tuần.

Nhớ lại vụ đụng độ vừa qua, chị Ánh cho rằng hai tên thanh niên kia đã theo dõi chị ngay từ lúc chị rút tiền ở ngân hàng ra. "Thường ngày đi ngang qua đoạn đường này tôi đều để giỏ xách ở trước ba ga xe nhưng đâu có sao. Chắc chắn chúng đã để ý tôi từ lâu nên mới biết tôi có tiền mà giật. Nghĩ lại sợ quá, biết thế đừng đuổi theo còn đỡ khổ hơn", chị xuýt xoa.

