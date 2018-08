Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, trước khi áp dụng, thành phố đã thảo luận ở từng cơ quan ban ngành chủ trương công chức đi xe đạp thì dễ quan sát thực tiễn thành phố, tiếp cận người dân cũng thân thiện hơn. "Lâu nay người ta thích Hội An là vì nó yên bình, không vội vàng, có cái gì đó rất chừng mực. Hội An mà không yên tĩnh thì không còn là Hội An nữa", ông Sự nói.