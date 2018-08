Là con độc của một gia đình giàu có, Quỳnh muốn gì ba mẹ đều đáp ứng đầy đủ. Nhưng sau khi phát hiện con gái hay đi cùng nhóm bạn ăn chơi và hay về nhà khuya nên vợ chồng chị Trúc, mẹ của Quỳnh quyết định nhốt con gái trong nhà thay vì cho đi chơi với bạn như bình thường. Cho đến hôm nhóm ca sĩ trẻ Hàn Quốc đến TP HCM biểu diễn.

Bị bố mẹ cấm ra ngoài, tiếng gọi của bạn bè và máu cuồng thần tượng dâng trào khiến cô bé nghĩ ra kế sách dùng dao nhọn rạch nhiều nhát vào tay để uy hiếp. “Ba mẹ không cho con đi, con chết cho mà xem”, tay cầm con dao dính đầy máu, Quỳnh hùng hồn tuyên bố.

Chị Trúc, vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của cô con gái: “Tôi không ngờ con bé liều lĩnh vậy, nó chưa bao giờ dám cãi lời vợ chồng tôi. Nếu biết trước hậu quả, tôi đã cho nó đi chơi với đám bạn rồi.”

Trường hợp của Ngọc (18 tuổi, ngụ tại quận 7) xem các bộ phim lãng mạn Hàn Quốc, cô bé bắt chước các hành động của diễn viên, từ kiểu ăn mặc, đầu tóc, đến sở thích “Các chị í vừa xinh đẹp lại rất dễ thương. Mái tóc xoăn này của em cũng giống chị í nữa. Em còn có rất nhiều ảnh các chị í, không thiếu cái nào đâu nhá”, Ngọc khoe.

Cùng chung niềm đam mê thần tượng đến cuồng nhiệt, chị em sinh đôi Mai và Vân (học lớp 11, ngụ tại Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) phải mất mấy ngày năn nỉ, hết đối nội, đến đối ngoại để gom đủ số tiền mua vé xem ca sĩ Hàn Quốc biểu diễn.

Ngay sau đó, cả hai liền lên kế hoạch nghỉ học, đi lùng sục khắp các cửa tiệm tìm bằng được áo để in hình ca sĩ thần tượng. Vân kể: “Buổi sáng tụi em đi kiếm áo, buổi trưa đi in. Nhưng mà phải chờ lâu lắm, vì có nhiều người cũng đi in hình giống tụi em. Đến đầu giờ chiều xong xuôi lên xe đi đến chỗ các anh ấy biểu diễn luôn.”

Rất nhiều teen hào hứng đứng chờ thần tượng tại sân bay. Ảnh: clip youtube

Chị Trâm, mẹ của Vân chỉ biết lắc đầu nhìn theo chiếc xe của hai cô gái phút chốc vụt mất cùng đám bạn. “Hai đứa học giỏi và rất ngoan, nhưng không hiểu sao chúng nó mê mẩn mấy ca sĩ Hàn Quốc vậy không biết. Hết hát nghêu ngao trên phòng, rồi lại đi xem diễn ở mãi bên Bình Dương. Chưa kể những ngày cuối tuần là hai đứa lại đi chơi mất tăm hơi luôn. Khi hỏi thì chúng nó nói là đi đến câu lạc bộ yêu nhạc gì đó”, người mẹ tâm sự.

Một lần tình cờ chị Trâm xem đoạn clip đón ca sĩ thần tượng ở sân bay Tân Sơn Nhất được post trên Internet, chị bị sốc khi chứng kiến cảnh những cô gái khóc nức nở vì thần tượng. Lẫn trong số đó có hai đứa con gái ngoan của chị. Từ khi xem clip xong lúc nào lòng chị cũng rối như tơ vò: “Tôi thật sự không hiểu tại sao các con tôi lại khóc và gào thét như vậy khi thấy các cậu con trai Hàn Quốc tóc dài giống con gái thế". ”

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng khẳng định: Lứa tuổi teen có thần tượng hoàn toàn là điều tốt, nó không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, giải trí mà còn phù hợp với lối sống hiện nay.

Tuy nhiên, các bạn trẻ cuồng thần tượng đến mức bị chi phối để ảnh hưởng đến vấn đề học tập lẫn sức khỏe lại là điều đáng lo ngại của cả gia đình và xã hội. Bà Linh nhấn mạnh: “Ai cũng có sở thích ví dụ như nghe một bản nhạc, thích bài hát hay ca sĩ nào đó, nó hoàn toàn không ai lên án. Thế nhưng, khi tôn thần tượng thành các bậc thần thánh đặt thần tượng trên tất cả: Bản thân, cha mẹ, cuộc sống... thì đó là điều mà các bạn trẻ phải suy nghĩ."

Lứa tuổi teen là lứa tuổi đầy mộng mơ, các bạn luôn muốn học hỏi bắt chước và làm theo các hình ảnh thần tượng. Thế nhưng, không phải cái gì cũng tốt hoàn toàn, các bạn trẻ phải tỉnh táo nên học những điều hay chứ không nên mù quáng chạy theo thần tượng. Phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh, điều quan trọng vẫn là cuộc sống bên ngoài của chính mình. Thần tượng có hình ảnh của họ, bản thân bạn trẻ cũng có hình ảnh riêng của mình, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đặc biệt cả. Bà Mỹ Linh khuyên.

Xét từ góc độ giáo dục, Thạc sĩ Giáo dục học Phạm Phúc Thịnh, Chuyên viên tư vấn trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc cho rằng: Hiện tượng cuồng thần tượng nguyên nhân do nhiều yếu tố.Thứ nhất là đặc điểm tâm lý lứa tuổi, đây là lứa tuổi sôi động, muốn thể hiện mình và tạo nên một nét khác biệt. Ngoài ra, còn do sự tác động của các phương tiện truyền thông hiện nay. Ví dụ như: giới trẻ biết đến các nhóm nhạc Hàn Quốc một phần thông qua phương tiện truyền thông.Thế nhưng, truyền thông bớt những bài viết đến "chân tơ kẻ tóc" của các ca sĩ thần tượng thì sẽ ít đi hình ảnh hàng ngàn fan đứng ở sân bay chờ thần tượng và những cảnh khóc lên khóc xuống khi không gặp được thần tượng hoặc thần tượng sụp đổ.

Đinh hướng thần tượng có sự chuyển biến theo lứa tuổi, ở lứa tuổi nào cũng có thần tượng, chỉ có khác nhau ở cách biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ như những người đàn ông đích thực thì thần tượng bóng đá, những người thuộc thế hệ cha ông thì lại thích nghe nhạc Trịnh, hay nhạc tiền chiến... Riêng ở lứa tuổi teen, thì cách biểu hiện cuồng nhiệt hơn, do tính năng động và chưa có định hướng cụ thể trong cách nhìn thần tượng. Người lớn hơn một chút thì suy nghĩ về thần tượng lại khác đi, nột phần cũng là do các mối quan hệ và vấn đề sự nghiệp chi phối. Hình ảnh thần tượng của họ lúc này lại là những người giàu có và thành đạt.

"Khi các bạn yêu một ca sĩ nào đó, hay thích một diễn viên nào đó, hãy nhìn nhận những thần tượng ấy là một con người bình thường, họ có những điểm tốt và những điểm xấu. Hãy yêu họ những điểm tốt và cũng không nên bị chi phối về tâm lý khi thần tượng của mình có điểm xấu, hãy luôn nghĩ rằng có tốt, có xấu mới là một con người", ông Thịnh khuyên.

Ông Thịnh cũng chia sẻ: Các bậc phụ huynh không nên choáng khi thấy con cái mình có những biểu hiện yêu thích thần tượng. Thứ nhất là do khoảng cách của thế hệ. Thứ hai là ở lứa tuổi phải nói là già đi này, các bậc phụ huynh đã trải qua niềm đam mê thần tượng. Người lớn nên khuyên các con định hướng thần tượng chứ không nên phê phán. Nếu phê phán thì vô tình làm cho con cái hiểu rằng ba mẹ không hiểu gì cả và dần dần sẽ ít chia sẻ với ba mẹ, vô tình tạo nên một khoảng cách rất khó để gần gũi các em.

Ly Ly

* Tên nhân vật đã được thay đổi