Trong thời tiết giá rét, nhưng từ rất sớm, hàng chục tình nguyện viên và ban tổ chức đã có mặt để kịp xuất phát. Đoàn chia làm hai hướng, một đến xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) và một đến xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) để tiến hành trao quà cho các học sinh.

Theo đó, tại vùng động đất huyện Bắc Trà My, đoàn đã mang hơn 800 phần quà (tổng trị giá gần 100 triệu đồng) để tặng cho các em học sinh. Mỗi phần quà bao gồm một áo ấm và năm dây sữa Milo Soya (tương đương 50 ly sữa).

Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trà Đốc, đoàn đã trực tiếp trao 226 phần quà cho các cháu học mầm non. Số còn lại, ban tổ chức đã đến tận Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai để trao cho các em học sinh.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, ông Hồ Văn Lợi xúc động: “Do ảnh hưởng của động đất, đời sống của bà con tại các thôn đang gặp nhiều khó khăn. Tết đã cận kề nhưng nhiều gia đình vẫn không đủ tiền để mua cho con chiếc áo mới. Những phần quà đến với chúng tôi lúc này quả thật hết sức quý giá”.

Cùng thời điểm, đoàn công tác xã hội thứ hai cũng đã đến xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) để trao quà cho 508 học sinh tại địa phương này (trị giá gần 72 triệu đồng). Những phần quà gồm ba hộp thuốc chống vắt và ruồi vàng, một áo ấm và năm dây sữa Milo Soya đã được trao tận tay cho 307 học sinh. Vì địa hình rừng núi trắc trở nên 201 học sinh còn lại ở khá xa điểm trao quà, do đó số quà này được gùi vào các bản, thôn để trao cho các em.

Mang Milo, áo ấm, thuốc chống vắt và ruồi vàng đến huyện Bắc và Nam Trà My, tỉnh Quang Nam là chương trình "Vạn điều ước Tết" hiện thực hóa điều ước của hai độc giả Trần Thị Thu Huyền và Hoàng Tú Quỳnh. Trăn trở trước hình ảnh những đôi chân mốc đen, đầy vết loét mủ của các em nhỏ xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, chị Trần Thị Thu Huyền gửi đến cuộc thi "Vạn điều ước Tết" mong muốn được tài trợ mua thuốc chống vắt, ruồi vàng làm quà trao tặng các bé để không còn những đôi chân lở loét. Cùng ước muốn được chia sẻ sự khó khăn với những em nhỏ tỉnh Quảng Nam, độc giả Hoàng Tú Quỳnh viết: "Khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, là nơi đang phải chịu những đợt động đất gây bất an cho người dân, trẻ em. Nơi đây đang từng ngày trải qua cái lạnh xuyên thấu chỉ với bộ đồ mỏng manh. Chúng tôi ước cho các em nhỏ ở đây sẽ có đủ sữa và áo ấm để có một cái Tết ấm áp, đủ đầy bên gia đình".

Trước tình cảnh khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ huyện Bắc và nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, ban tổ chức đã quyết định chọn hai địa điểm này là những nơi tình nguyện tiếp theo, mang đến cho các bé món quà Tết ý nghĩa và giàu dinh dưỡng.

Sau hơn một tháng thực hiện, cuộc thi "Vạn điều ước Tết" đã nhận được hàng trăm bài chia sẻ gửi về. Trong đó, hơn 200 điều ước hợp lệ đã được ban tổ chức chọn đăng tải, 10 điều ước đã được tài trợ thực hiện.

Thông qua chương trình mang đầy tính nhân văn này, Nestle Việt Nam mong muốn chia sẻ cùng cộng đồng ước mơ mang tới một cuộc sống vui khỏe cho trẻ em Việt Nam trên khắp đất nước. "Vạn điều ước Tết cũng chính là món quà thiết thực, ấm áp mà chúng tôi muốn gửi tới các em nhân dịp năm mới 2013", đại diện nhà tài trợ chia sẻ.

Phương Thảo