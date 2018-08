Bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành xác định, các công nhân Alliance One bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân cho hay, họ ăn tối với hủ tiếu mì xào do nhà bếp của công ty chế biến.



Theo ông Dương Văn Mẫn, Giám đốc nhân sự Công ty Alliance One, đây là lần thứ 3 công nhân công ty bị ngộ độc thực phẩm, kể từ khi hoạt động đầu năm 2008 đến nay. Trong đó lần thứ 2 vào tháng 6/2008 có tới 110 công nhân bị ngộ độc.



Công ty Alliance One (Thái Lan) 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc, có 2.200 công nhân đang làm việc.

Phương Yến