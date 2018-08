Cộng đồng đồng tính xôn xao vì tin được phép cưới / 6 điều phụ nữ muốn nhưng ngại nói về sex

5 chủ đề giới tính năm 2013 được quan tâm nhất gồm:

1. Đề xuất công nhận hôn nhân đồng tính

Khoảng 10 năm qua, nhiều đám cưới đồng tính được tổ chức rình rang ở khắp các tỉnh thành, đều bị chính quyền địa phương "tuýt còi" vì phạm luật.

Năm nay, Dự thảo sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình đã được Bộ Tư pháp trình quốc hội, trong đó đề xuất không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, song không thừa nhận hình thức hôn nhân này. Ngoài ra còn có thêm quy định giải quyết hậu quả của việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới, về cơ bản cũng giống như giải quyết hậu quả của việc nam nữ chung sống mà không đăng ký kết hôn.

Một cặp đồng tính chia sẻ tại buổi giao lưu, vinh danh những cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho quyền bình đẳng giới của cộng đồng LGBT. Sự kiện diễn ra cuối tuần qua ở TP HCM. Ảnh: Thi Trân.

Ngày 12/11, Nghị định số 110 của Chính phủ có hiệu lực, theo đó loại bỏ hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính ra khỏi danh sách bị cấm. Đây được xem là bước đệm quan trọng trong quá trình vận động thay đổi luật về hôn nhân đồng giới. Từ nay việc tổ chức tiệc cưới (không đăng ký kết hôn) giữa những người cùng giới là hoàn toàn hợp pháp và không còn bị xử phạt hành chính (do các chính quyền địa phương hiểu nhầm) như trước đây nữa. Họ được quyền tự do tổ chức tiệc cưới và sống chung với nhau.

2. Công khai cuộc sống của những người LGBT

Trước đây những người đồng tính thường sống bí ẩn, khép kín, co cụm, ngại bộc lộ, còn ngày nay họ có xu hướng công khai giới tính thật. Bức màn cuộc đời họ được vén lên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Bài viết Một ngày mưu sinh của người chuyển giới qua ảnh đã thu hút gần 500.000 lượt người xem và bình luận. Nhân vật nổi bật là Cát Thy (nick name của một người chuyển giới sống tại quận 8, TP HCM). Từng đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không được nhận, Cát Thy tham gia một nhóm ca múa nhạc tạp kỹ biểu diễn xiếc tự do và hát tại các đám tiệc, đám ma, đám cưới. "Trung bình một đêm, tôi được trả từ 400.000 đến 500.000 đồng tùy show. Hồi mới tập chưa quen, tôi bị bỏng, bị đau nhiều lắm, nhưng giờ quen rồi. Với lại khán giả thích mấy trò mạo hiểm như vầy lắm, chứ hát hoài người ta la", cô tâm sự.

Cát Thy biểu diễn tiết mục xiếc đổ sáp nến nóng lên lưỡi để mua vui trong một đám tiệc. Ảnh: ICS.

Câu chuyện cuộc đời éo le của một phụ nữ 30 năm đau khổ đi tìm chữ "Thị" cũng khiến nhiều người cảm động. Chào đời năm 1984, bộ phận sinh dục bị dị dạng, chị Thành được cha mẹ khai sinh là nam, song thực tế khi lớn lên, cơ thể lại có kinh nguyệt, buồng trứng, ngực nở. Năm 13 tuổi, Thành tới Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) kiểm tra thì phát hiện là nữ, và được phẫu thuật chỉnh sửa theo hướng này. Tuy nhiên thời ấy gia đình đánh mất giấy xác nhận của bệnh viện nên chị không thể làm lại được khai sinh. Sau đó chị lấy chồng.

Thời gian qua, Thành đã tới Phân viện Pháp Y TP HCM để xác định lại giới tính, và được chứng thực là "Nữ", song cơ quan Tư pháp tỉnh lại không thừa nhận. Chị tiếp tục được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để được xác định lại, nhưng cơ sở này từ chối, giới thiệu ra Bệnh viện Việt Đức ngoài Hà Nội. Hành trình xa lắc ấy chị chưa dám đi, bởi gánh nặng kinh tế.

3. Tình yêu trắc trở vì định kiến vùng miền

Chuyện tình yêu trắc trở do định kiến vùng miền luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều bạn trẻ. Như trường hợp của Vy, khi biết cô là người Thanh Hóa, mẹ bạn trai đã kịch liệt phản đối. Bà thậm chí còn gọi điện cấm đoán, xúc phạm: “Dân Thanh Hóa đanh đá, ky kiệt, chín xu đổi lấy một hào. Sẽ không bao giờ ủng hộ mối quan hệ này”. Dù còn tình cảm với bạn trai, Vy vẫn kiên quyết chủ động dứt tình. Tuy nhiên, nhờ tình yêu mãnh liệt và sự chung thủy của bạn trai mà sau hai năm chờ đợi, cuối cùng gia đình anh cũng chấp thuận cho hai người kết hôn.

Không phải mối tình nào cũng có kết thúc "hậu" như Vy. Hai năm yêu nhau, cùng trải qua bao vui buồn từ thuở sinh viên, vậy mà chỉ vì gốc quê Thanh Hóa, tình yêu của Quyên với Tùng (người Hà Nội) đã đi vào ngõ cụt. Ngay khi biết quê quán của Quyên, gia đình anh liên tục gây sức ép buộc hai đứa phải chia tay. Bản thân Tùng vì không thể vượt qua áp lực nên đành buông xuôi.

Các chuyên gia tâm lý nhìn nhận thực tế nhiều bạn trẻ bị phản đối yêu và kết hôn chỉ vì có gốc Thanh Hóa, Nghệ An. Khi bị cấm kết hôn vì lý do vùng miền, bạn trẻ cần bình tĩnh để giải quyết và tìm hiểu xem xét lý do thực sự của vấn đề. Cách cư xử khéo léo và lễ độ trong mọi hoàn cảnh cộng với sự chân thành trong tình cảm sẽ làm mọi người dần nhận ra những suy nghĩ thiếu hụt trong việc đánh giá vấn đề. Trên hết, một tình yêu trong sáng, chân thành cùng sự kiên trì sẽ luôn là bằng chứng rõ ràng nhất để thuyết phục gia đình xóa bỏ mọi định kiến và cởi mở chấp nhận.

4. Tai nạn chốn phòng the

Gãy "súng" khi quan hệ là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong các vụ tai nạn chốn phòng the. Đã có rất nhiều trường hợp, nam giới bị gãy “súng” tìm đến bác sĩ trong tình trạng sưng vù, đau đớn. Có những người sau khi bị lại cố chịu đựng qua nhiều ngày, đến khi tình hình mất kiểm soát mới tới bệnh viện. Sự chậm trễ này có thể khiến “cậu nhỏ” bị liệt vĩnh viễn.

Có rất nhiều nguyên nhân gây tai nạn này, từ chủ lực đến ngoại lực. Gốc dương vật rất dễ gãy khi bị tác động một lực mạnh. Có người bị gãy do khi ngủ vô tình nằm đè lên, bị đánh, bị các sang chấn va đập vào dương vật. Ngoài ra, cũng có những trường hợp bị gãy dương vật do động tác giao hợp quá “độc” hoặc sự nghịch ngợm thái quá của đối tác.

5. Biến người yêu thành thần tượng phim Hàn

Làn sóng phim Hàn ảnh hưởng khá mạnh đến giới trẻ Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong chuyện yêu đương, các bạn gái luôn muốn người yêu của mình trở nên giống như chàng diễn viên nổi tiếng.

Nhiều bạn trẻ muốn người yêu ăn mặc giống thần tượng, đặc biệt là ngôi sao Hàn Quốc.

Điển hình là trường hợp của Anh Quân (ở Hà Nội), vừa háo hức mở món quà sinh nhật bạn gái tặng, anh ngạc nhiên vì chiếc quần skinny màu xanh da trời bé xíu. Ních mãi mới xỏ được 2 chân vào, ra soi gương, Quân thấy mình chẳng khác nào cò hương. "Tất cả cũng chỉ vì mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô ấy đang mê mẩn, mấy chàng diễn viên mặc quần xanh, đỏ, hồng đủ kiểu. Khổ một nỗi là mình không mặc, bạn gái thế nào cũng dỗi. Mới cưa được mà lại làm nàng phật ý thì chẳng đi đến đâu", Quân bối rối chia sẻ.

Cấn Chiêu (30 tuổi) đang khiến bạn bè tròn mắt ngạc nhiên vì sự lột xác bất ngờ khi diện áo bó sát, có khi lại khoác áo choàng dài rộng, khăn hình tam giác. Từ lúc có bạn gái, cách ăn mặc của Chiêu chẳng khác nào chàng diễn viên Lee Min Ho - thần tượng của cô nàng qua một loạt phim như City Hunter, Vườn sao băng, Những người thừa kế...

Cũng vì ảnh hưởng của phim Hàn, Nam đã bị bạn gái đẩy ra phũ phàng khi hai người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Cô bảo: "Em chỉ thích hôn chạm môi nhẹ nhàng như trong phim thôi. Anh mãnh liệt quá làm em sợ". Rồi những lần anh giận dỗi vì bị bắt chờ cả tiếng đồng hồ dưới trời lạnh, cô lại nhắn tin theo kiểu "Anh cứ nhìn trong phim mà xem, chẳng có con trai mặt lạnh bao giờ, em chẳng giận thì thôi". Nam buồn rầu tâm sự, nếu tình trạng này tiếp diễn, có lẽ anh sẽ chẳng chịu đựng được bao lâu. Anh không thể lấy một cô vợ suốt ngày mơ mộng và biến anh thành những nhân vật hư cấu trong phim.

Chuyên gia tâm lý khuyên các bạn gái trong tình yêu không nên quá áp đặt suy nghĩ cá nhân lên đối phương. Nếu tình cảm chỉ là sự gượng ép, sự cố gắng nén chịu để chiều chuộng người yêu trong một sớm một chiều sẽ chẳng đi đến đâu. Đó hoàn toàn là sự ích kỷ. Ngoại hình, hành động chỉ là một trong nhiều vấn đề khi hai người yêu nhau. Nếu muốn tiếp tục, hãy đặt ra những giới hạn cần thiết, và thẳng thắn nói chuyện với nhau về suy nghĩ, ý muốn của mình, cần có những tranh luận cần thiết để tìm ra tiếng nói chung.

Thi Trân