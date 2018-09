Nữ cảnh sát chỉ biết chồng là triệu phú khi làm lễ cưới

Ben và Stephanie có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Ảnh: Channel 4.

Chương trình truyền hình thực tế trên Channel 4 đang gây sự chú ý ở Anh với một cặp vợ chồng là trai tài, gái sắc. Thất bại cay đắng trong tình yêu, nữ cảnh sát Stephanie và triệu phú Ben quyết định thử vận may khi tham gia chương trình này. Các chuyên gia sẽ tự ghép các ứng viên phù hợp với nhau.

Theo thể lệ, Stephanie và Ben gặp nhau lần đầu tại nơi tổ chức lễ cưới. Sau đó, họ ở chung phòng trong đêm tân hôn, đi nghỉ tuần trăng mật, sống cùng nhau 7 tuần. Cuối cùng, hai người phải quyết định ly dị hay tiếp tục chung sống. Diễn biến của cuộc hôn nhân này sẽ được tổng hợp ngắn gọn và chiếu trên tivi.

Khi cả hai nhìn thấy đối phương, họ đều cảm thấy mãn nguyện và trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Sau đó, họ lập tức đi nghỉ trăng mật. Nhưng vừa qua, cặp vợ chồng mới cưới này đã thú nhận trên truyền hình, thời gian nghỉ của họ trên đảo đã không được như ý muốn.

Trao cho nhau nhiều nụ hôn nồng nàn nhưng cặp vợ chồng được ghép đôi chưa thể tiến xa. Ảnh: Channel 4.

The The Sun, họ đã bay tới đảo Majorca (Tây Ban Nha) để nghỉ dưỡng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn và âu yếm nhẹ nhàng. Theo Ben, lý do chính là họ quá căng thẳng nên chưa thể quan hệ với nhau. Triệu phú 36 tuổi hy vọng, anh có thể tìm được một người vợ để cùng chia sẻ tài sản khổng lồ.

Chưa thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm nhưng Stephanie vẫn dành những lời khen ngọt ngào cho người chồng của mình. "Tôi không thể tưởng tượng nổi, anh ấy đã vượt xa mọi trông mong của tôi. Anh ấy đáng yêu, ngọt ngào, hài hước và quyến rũ. Chúng tôi đã hôn nhau say đắm nhưng chúng tôi chỉ như những đôi tuổi teen", Stephanie nói.

Trở về từ kỳ nghỉ, cặp vợ chồng này sẽ sống chung trong 7 tuần để xem xét sự hòa hợp. Sau đó, họ sẽ quyết định tiếp tục ở cùng hay ly dị.

Chương trình "Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên" gây nhiều phản ứng vì kịch bản khác lạ. Trong các mùa trước, hầu hết những đôi được ghép thành vợ chồng đã tan vỡ sau thời gian ngắn.

An Yên