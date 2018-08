Nằm trên giường bệnh trong khoa Chấn thương của Bệnh viện Mắt Trung ương với đôi mắt nhắm nghiền, sưng húp, anh Trần Văn Đáng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết, chiếc bình ắc quy bị nổ vốn là bình chạy cho ô tô, được anh mua lại từ năm 2007, để sạc điện dùng những hôm mất điện. Thời gian gần đây mất điện triền miên, anh Đáng mang nó ra sử dụng.

Hai hôm trước, sau khi sạc bình gần hết đêm, anh mới nhớ ra là chưa xoay nắp xả hơi nên lại gần rút phích sạc thì không ngờ chiếc bình nổ tung. Mắt bên trái bị một mảnh nhựa găm vào. Ngay sau đó, anh Đáng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để sơ cứu rồi chuyển thẳng tới Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, anh Đáng đã bị bỏng nặng cả hai mắt, trong đó mắt bên trái bị trợt lòng đen, mảnh nhựa bắn vào đã xuyên qua nhãn cầu, khiến bên mắt này gần như đã mù hẳn, không thể cứu chữa được nữa, mắt phải của anh chỉ còn 2/10 thị lực.

Bệnh nhân Đáng đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: MT.

Cùng điều trị tại khoa Chấn thương, anh Nguyễn Văn Dũng (Ân Thi, Hưng Yên) cũng bị bỏng mắt do bình ắc quy nổ đêm 24/6. Theo lời kể của người nhà, sau khi sạc bình được khoảng 3 tiếng, anh ngắt điện đi thì thấy khói bốc lên kèm theo một tiếng nổ rất to. Rất may, khi đó anh Dũng đã nhắm chặt mắt lại rồi được người nhà rửa mắt cho ngay nên mắt anh không bị tổn thương quá nặng, chỉ có vùng mi bị bỏng.

Bác sĩ Hoàng Cương cho biết, bỏng do nổ bình ắc quy rất nguy hiểm vì nó vừa có hóa chất (axit) lại có sức ép và bệnh nhân còn có thể bị tổn thương do những mảnh nhựa, mảnh kim loại bắn vào... Khi gặp tai nạn này, cần ngay lập tức dùng nước sạch rửa mắt cho bệnh nhân để loại bỏ các hóa chất, giúp giảm đau, sau đó đưa họ tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Lợi, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc sử dụng ắc quy thay thế là rất hữu ích trong những ngày mất điện nhưng loại bình này có khả năng tự nổ nên nếu không dùng đúng cách lại rất nguy hiểm.

Cách đâu không lâu, một đêm đầu tháng 6, một gia đình gồm 8 người ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cũng bị bỏng nặng do axit từ bình ắc quy phát nổ bắn vào. Gia đình này cũng sử dụng bình để kích điện sinh hoạt trong nhà.

Tiến sĩ Lợi cho biết, bình thường, mỗi ắc quy có bộ nạp chuẩn sẽ tự ngắt điện vào khi đầy. Tuy nhiên, với một số loại bình trôi nổi không rõ nguồn gốc hay bình tự chế không có bộ nạp này, khi đầy điện mà chưa kịp rút nó có thể tạo thành sức ép sinh nổ.

Ngoài ra, dung dịch được sử dụng trong bình ắc quy nước là một axit mạnh, khi bị làm nóng, tính oxy hóa càng mạnh nên nếu bình nổ, dung dịch này bắn vào người có thể gây bỏng hay mù mắt, đặc biệt nếu dung dịch đậm đặc do bình cạn nước. Vì thế, khi dùng bình ắc quy, nếu thấy mực nước trong bình cạn thì cần thêm ngay.

Các chuyên gia cho rằng, để sử dụng bình ắc quy an toàn, nên chọn các loại có thương hiệu uy tín, ghi rõ cơ sở sản xuất và hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó, không nên đặt bình ắc quy ở gần nơi có nguồn nhiệt như bình ga, TV... hay gần nơi ăn, ngủ, sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Người sử dụng cũng cần tránh va chạm mạnh làm xước mòn bình, đồng thời cần chú ý mạch điện để tránh quấn chập.

Vương Linh