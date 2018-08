Sau khi theo dõi 45.000 người Trung Quốc sống ở đây từ năm 1993 đến 2007, nghiên cứu cũng tìm thấy rằng chỉ cần dừng hút 6 năm là đủ để giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh này. 6 năm sau khi ngừng hút thuốc, nguy cơ mắc ung thư phổi của một người từng hút nhiều sẽ thấp hơn 28% so với những người vẫn còn đang dùng thuốc lá. Thực tế, nếu cứ 2 người hút thuốc mắc ung thư, thì chỉ có một người không hút thuốc mắc phải căn bệnh tử thần này. Theo Xinhua, nghiên cứu này là một phần của một khảo sát lớn hơn do Viện Sức khỏe Trung Quốc Singapore tiến hành năm 2003, và nó vẫn đang tiếp tục. Người tham gia được theo dõi về chế độ ăn và lối sống. T. An