"Không khí lạnh hút hết hơi ấm từ làn da của bạn, bởi vì độ ẩm trong không khí rất thấp, giống như tác hại của khí ấm trong phòng", Annette Sandford-Lopez, giám đốc Thẩm mỹ viện tại Charleston Place (Mỹ), cho biết. "Đó là hai thứ khiến da bạn mất nước trong mùa đông". Mùa đông đặc biệt gây khó chịu cho những người có bệnh về da như bị chàm, trứng cá. Bệnh trở nặng dưới thời tiết lạnh khô hay trong phòng kín ấm áp. Vì thế, chỉ cần có thêm tác động như stress hay đốt nến, các bệnh nhân sẽ bùng phát các nốt ngứa, vảy nến... Việc ăn thực phẩm có chứa dầu cá như cá hồi từ 2-3 tuần mỗi lần có thể giúp làm dịu làn da kích ứng, nhưng ở thời điểm này trong năm, kem dưỡng ẩm vẫn đặc biệt quan trọng. Hãy nhớ, dù vội, nhưng chỉ cần thoa kem hoặc lotion dưỡng ẩm ngày 2 lần, bạn sẽ thấy tình hình cải thiện rất nhiều. Để duy trì một làn da khỏe mạnh - cơ quan lớn nhất đồng thời là cửa ngõ phòng thủ của cơ thể - trong mùa đông, theo tiến sĩ Todd Schlesinger, từ Trung tâm da liễu và laser Charleston, mọi người cần hiểu rõ "nhu cầu khác nhau của lớp da ở mặt, da đầu, tay và chân so với phần còn lại của cơ thể". Chìa khóa trong việc chăm sóc da bạn, là tuân thủ một loạt những yêu cầu sau để giữ độ ẩm, do các chuyên gia đưa ra trên thesunnews: Tắm nhanh dưới vòi nước nóng "Mọi người thường tắm quá lâu dưới vòi sen trong mùa đông, và thậm chí cả trong mùa hè", Todd Schlesinger nói. "Tắm nói chung không phải là có hại, nhưng nước quá nóng và xà bông tẩy mạnh có thể xóa sạch những hàng rào bảo vệ thiết yếu trên da. Điều này khiến cho vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng dễ dàng xâm nhập xuống bên dưới. Theo chuyên gia, tốt nhất bạn nên tắm nhanh, chưa đầy 5-10 phút, và mặc dù tắm nước nóng thì thích thật đấy, song hãy chọn cách tắm nước vừa đủ ấm thôi. Tránh xa xà bông tẩy mạnh Mọi người, đặc biệt những người có làn da khô, nên tránh xa các loại xà phòng và sữa tắm chứa chất tẩy mạnh. Sử dụng loại trung tính hoặc không có yếu tố tẩy da. Bôi kem làm ẩm Sau khi tắm, lau người nhẹ nhàng bằng khăn và xoa kem dưỡng ẩm ngay, vì chúng sẽ là lớp áo giữ độ ẩm cho da. "Bôi càng sớm càng tốt sau khi tắm, trong vòng 3 phút, kem dưỡng ẩm từ đầu tới ngón chân", chuyên gia khuyến cáo. Chọn các loại như Neutrogena, Vaseline hay Eucerin. "Bôi toàn thân, nhưng tập trung vào khửu tay, đầu gối". T. An