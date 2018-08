'Ác mộng' chốn phòng the từ chiếc điện thoại thông minh / Ăn gì để tăng hưng phấn tình dục?

Sau khi kết hôn, có những lúc bạn cảm thấy đời sống tình dục không được như mong muốn, nhưng bạn có bao giờ tìm hiểu nguyên nhân vì sao? Trong bài báo được đăng gần đây trên trang The Journal of Sexual Medicine, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra sự lo lắng và căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày là một trong những nhân tố ảnh hưởng khá lớn đến chuyện chăn gối.

Ảnh minh họa: The Journal of Sexual Medicine.

Nhóm nhà khoa học đã cho 30 phụ nữ xem cùng một bộ phim có tính chất khiêu dâm để đo phản ứng của bộ phận sinh dục cũng như mức độ kích thích tình dục lên não họ.

Kết quả ghi nhận, những phụ nữ đang trong trạng thái stress nặng cho biết họ cảm thấy bị kích thích nhưng cơ thể của họ, đặc biệt là bộ phận sinh dục lại phản ứng khá chậm đối với những kích thích đó. Điều này có nghĩa là mặc dù vẫn có những ý nghĩ và sự ham muốn tình dục nhưng cơ thể của những phụ nữ ấy lại không “hợp tác”, có thể vì chúng đã quá mệt với những sự tác động khác rồi.

Tâm trạng lo lắng căng thẳng quá mức sẽ làm cho bạn không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện gần gũi đối tác. “Chúng tôi phát hiện trong tất cả nhân tố ảnh hưởng đến sex thì sự phân tâm do lo nghĩ đến chuyện khác chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cơ quan sinh dục chậm tiếp nhận kích thích”, phó giáo sư tiến sĩ ngành tâm lý học Lisa Dawn Hamiltion, trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Mount Allison tại New Brunswich, Canada, cho biết.

Thông thường khi biết nguyên nhân, có thể bạn sẽ nghĩ đến việc phải tìm cách nào để tiết chế sự căng thẳng, lo lắng của bản thân lại. Tất nhiên, nếu làm được điều đó thì sẽ chẳng có vấn đề gì khó khăn nữa. Nhưng nếu bạn không thể khống chế được tình trạng căng thẳng triền miên thì sao?

Trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo một trong 6 phương pháp dưới đây để vẫn có thể “hòa hợp và tận hưởng” cùng với người bạn đời ngay cả khi tâm trạng bạn đang rất căng thẳng.

Hít thở thật đều và sâu

“Hít thở đúng cách là điều cực kỳ quan trọng trong việc đạt được khoái cảm khi 'yêu'. Nó giúp các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó gia tăng khả năng phản ứng và độ nhạy cảm cho cơ quan sinh dục”, tiến sĩ Yvonne Fulbright, chuyên viên giáo dục giới tính và tác giả của cuốn sách The Better Sex Guide to Extraodinary Lovemaking cho biết.

Cụ thể, Fulbright khuyên, trước khi bắt đầu cuộc yêu, bạn hãy cố gắng hít thở, tốt nhất là thở bằng cơ hoành để đầu óc được thư giãn. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần nằm ngửa người và cong đầu gối sao cho hai bàn chân chạm đất. Cố gắng loại bỏ tất cả suy nghĩ và lo lắng, tập trung hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, sau đó đặt một tay lên bụng và cảm nhận sự lên xuống của vùng bụng. Khi "yêu", nếu bạn bị phân tâm vì một chuyện gì đó thì hãy cố gắng tập trung vào hơi thở của mình. Cách này rất hiệu quả đấy.

Thực hiện "khúc dạo đầu" chậm lại

Khi đang căng thẳng, bạn thường có xu hướng muốn làm mọi chuyện nhanh lẹ cho xong, nhưng chắc chắn, đó không phải là cách khiến bạn hài lòng nhất. Thay vào đó, Fulbright khuyên bạn hãy thử kết hợp những việc thư giãn đơn giản trước khi bắt đầu, chẳng hạn như xoa bóp, massage cho nhau hay cùng nhau tắm nước nóng. Những việc làm ấy không chỉ có tác dụng đối với chuyện “yêu” mà còn tác động tích cực đến cả cảm xúc và tình cảm của hai bạn. Khi giải tỏa hết được căng thẳng, bạn sẽ có thêm cơ hội để đạt được cực khoái.

Để tim hoạt động nhiều hơn

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thay vì ngồi trước màn hình tivi, bạn hãy bỏ một chút thời gian cùng chồng đi dạo, có thể là quanh nhà hoặc ở một công viên nào đó. Bằng cách này, không những tinh thần của bạn sẽ trở nên thư thái, thoải mái hơn mà tim của bạn sẽ hoạt động nhiều hơn và đập nhanh hơn. Nhờ đó, máu sẽ được lưu thông tốt hơn và một nguồn năng lượng tạm thời sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó bạn có thể dễ dàng “hòa hợp” với chồng chốn phòng the.

Sử dụng chất bôi trơn

“Quá nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống sẽ làm cho cơ thể của bạn trở nên khô héo như sa mạc. Cho dù bạn vẫn có ý muốn quan hệ tình dục nhưng bộ não lại không ghi nhận và truyền tín hiệu ngược lại rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp”, theo nhận xét của Fulbright.

Bạn có thể khắc phục tình trạng ấy bằng cách sử dụng vài giọt dầu bôi trơn. Hãy nghĩ ngay đến chúng khi bạn quá mệt mỏi và bận rộn, như thế, tình trạng “khô hạn” sẽ không có cơ hội làm nản lòng của bạn nữa. Chúng sẽ giúp bạn lấy lại sự tươi tỉnh và xua bớt đi những áp lực đang vây quanh.

Chỉ tập trung vào cảm giác hiện tại

Thật khó để có thể gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ “ngoài luồng” trong khi “yêu”. Nhưng bạn có thể luyện tập để bản thân chỉ tập trung vào cảm giác của cơ thể vào thời điểm hiện tại chứ không phải canh cánh lo lắng về buổi thuyết trình hay công việc ngày mai.

Một số nghiên cứu cho thấy việc điều khiển được sự tập trung của bản thân vào những gì bạn đang cảm thấy trong thời điểm hiện tại có thể giúp bạn tránh được sự phân tâm từ những nhân tố khác. Từ đó có thể đạt được khoái cảm một cách dễ dàng hơn.

Lên lịch “yêu”

Việc lên lịch “yêu” có thể bị xem như là một điều ngớ ngẩn nhất mà bạn từng nghe, nhưng thực ra nó lại là phương án tối ưu để bạn trọn vẹn tận hưởng niềm vui mà không sợ bị những nhân tố khác quấy rầy.

Nếu bạn chủ ý sắp xếp thời gian cho chuyện “chăn gối”, chắc chắn bạn sẽ nắm được thế chủ động và sẽ giành toàn thời gian cho việc đó thôi. "Như vậy, bạn sẽ yên tâm và chẳng còn gì phải lo lắng về những chuyện khác nữa. Chính vì vậy, cho dù bạn chỉ có nửa tiếng đồng hồ rảnh rỗi cho việc chăn gối thì cũng hãy tận hưởng và gạt bỏ mọi chuyện khác sang một bên nhé", Hamilton gợi ý.

Mỹ Hạnh (The Journal of Sexual Medicine)