Công an Hà Nội vừa thu giữ số lượng lớn sản phẩm kem que của Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Những sản phẩm nhái kem Tràng Tiền bàn tràn lan trên thị trường gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ảnh: T.H

Theo trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Công an Hà Nội, trước đó nhiều người tiêu dùng phản ánh trên thị trường xuất hiện rất nhiều cửa hàng bán lẻ kem Tràng Tiền với nhiều nhãn hiệu khác nhau như “Tràng Tiền số 1”, “Tràng Tiền 25”, “Tràng Tiền 35”… không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, thậm chí có loại còn dính ruồi. Khi gọi điện thoại đến nhà sản xuất theo số điện thoại in trên bao bì, người mua đã không được giải quyết nên đến địa chỉ 35 Tràng Tiền để kiện mới tá hỏa kem "Tràng Tiền 35” chỉ là hàng nhái.

Sau khi nhận thông tin, ngày 18/5, các cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất kem thuộc Công ty Cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai). Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất 3 loại kem có bao bì, nhãn mác có dấu hiệu nhái sản phẩm của Công ty cổ phần kem Tràng Tiền (địa chỉ 35 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).

Đoàn kiểm tra đã thu giữ gần 1.000 que kem thành phẩm, 1.150 kg vỏ bao nilon dùng để gói kem và 45 kg vỏ hộp giấy dùng để đựng kem có in nhãn hiệu “35 Tràng Tiền” để giám định mức độ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Kiểm tra cơ sở sản xuất kem mang nhãn hiệu “35 Tràng Tiền”. Ảnh: T.H

Theo cảnh sát, nhãn hiệu “Kem Tràng Tiền” đã được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, năm 2008, Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội lại cấp đăng ký kinh doanh cho một doanh nghiệp sản xuất kem có tên “Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35”, có trụ sở tại tổ 10 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và cơ sở sản xuất tại số 1 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Cơ quan chức năng cho rằng việc doanh nghiệp này mập mờ khi dùng nhãn hiệu “35 Tràng Tiền” in trên bao bì sản phẩm đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gây thiệt hại cho thương hiệu kem Tràng Tiền chính hiệu.

Hiện các mẫu kem “35 Tràng Tiền” đã được cơ quan quản lý thị trường gửi mẫu giám định để xử lý nghiêm vi phạm.

Nguyễn Anh