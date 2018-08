Nếu bạn định tìm kiếm tình yêu trong khoảng 18-40 tuổi thì 26 tuổi là thời điểm lý tưởng nhất để dừng lại và kết hôn.

Theo Business Insider, đây được gọi là quy tắc 37%. Nhà báo Brian Christian và chuyên gia nhận thức Tom Griffiths, hai đồng tác giả của cuốn Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions (Tạm dịch: Thuật toán cho cuộc sống: Khoa học máy tính với các quyết định của con người), cho biết quy tắc đó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm người bạn đời.

Quy tắc 37% nói rằng khi bạn cần sàng lọc một loạt các lựa chọn trong một khoảng thời gian bị giới hạn – có thể là tuyển người lao động, mua căn hộ mới, hoặc tìm kiếm người yêu - thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định là khi bạn đã xem xét được 37% các lựa chọn đó. Bởi lúc đó bạn đã thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định, bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để lựa chọn nữa. Ở mức 37%, bạn đã tối đa hóa cơ hội lựa chọn tốt nhất trong nhóm.

Ảnh: pexels.

Từ những năm 1960, các nhà toán học đã phát triển lý thuyết này bằng một thử nghiệm được gọi là "Vấn đề tuyển thư ký". Theo giả thuyết, bạn chỉ có thể tuyển một thư ký một lần. Nếu bạn từ chối một ứng viên, bạn sẽ không thể quay lại và thuê họ nữa (vì họ có thể đã chấp nhận một công việc khác). Câu hỏi đặt ra là: Làm cách nào để tìm được người tốt nhất?

Nếu bạn phỏng vấn ba người, hãy đưa ra quyết định dựa trên khả năng của ứng viên thứ hai. Nếu cô ấy tốt hơn người đầu tiên, bạn có thể thuê cô ấy. Nếu không, bạn chờ đợi thêm rồi quyết định. Nếu bạn có năm người nộp đơn, nên đợi đến người thứ ba thì bắt đầu quyết định.

Vì thế, nếu thời gian tìm kiếm tình yêu của bạn dự định từ 18-40 tuổi, độ tuổi tối ưu bạn cân nhắc kết hôn là khi vừa qua sinh nhật lần thứ 26 (37% của giai đoạn 22 năm). Nếu quyết định trước đó, bạn có thể bỏ lỡ những người tốt nhất, nhưng sau đó, các ứng viên tốt bắt đầu trở nên khan hiếm, làm giảm cơ hội tìm ý trung nhân của bạn.

Trong toán học, tìm kiếm một người bạn đời tốt giống như chọn được điểm dừng tối ưu. Christian và Griffiths giải thích, nếu bạn có 1.000 lựa chọn, bạn nên dừng lại khi đã đi được 36,81%. Các nghiên cứu về các cuộc hôn nhân thành công dường như ủng hộ điểm kết hôn là 26 tuổi.

Tháng 7 năm ngoái, nhà xã hội học Nichols H. Wolfinger, Đại học Utah phát hiện ra những người kết hôn từ 28 đến 32 tuổi ít khả năng ly hôn nhất. 28 tuổi đã đi quá 37% nhưng thực tế đa số thường quyết định về hôn nhân một thời gian trước đám cưới thực sự.

Nếu ở tuổi 26, bạn có ý tưởng về việc kết hôn, bạn đang đi đúng hướng. Tất nhiên quy luật 37% không hoàn hảo. Bởi nó giả định rằng những gì bạn muốn ở người bạn đời của mình là không đổi, dù thực tế mong muốn của bạn ở tuổi 18 rất khác tuổi 40. Dù vậy, có thể qua quy luật 37% khẳng định rằng, 26 là độ tuổi mà các quyết định yêu đương của chúng ta là đáng tin cậy nhất. Đây là thời điểm bạn nên nghĩ đến việc ngừng tìm kiếm đối tượng mới để chuẩn bị thực hiện một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Hoàng Anh