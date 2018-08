Với lối khám như trên, lợi dụng lòng tin của những người hiếm muộn, hai phòng chẩn trị y học cổ truyền, một trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận và một có tên Mai Hoa Đường ở quận Gò Vấp (TP HCM), luôn đông khách.

Thuốc dưỡng "thai ảo" bị cơ quan chức năng tịch thu. Ảnh: Cao Lâm.

Nhiều phụ nữ đang mang bụng to như có bầu, cho hay, trong lần khám thai đầu tiên của các chị, lương y phòng khám trên đường Thích Quảng Đức (Phú Nhuận) chỉ bắt mạch qua loa, sau đó xem màu sắc đầu ngực rồi phát thuốc dưỡng thai.

Giải đáp thắc mắc của khách, lương y - cũng là chủ phòng mạch cho rằng, muốn biết ai có thai, chỉ cần nhìn đầu ngực. "Đầu ngực màu đen là đã có thai. Màu đen này không giống với những người vốn có đầu ngực màu sẫm", người này nói.

Sau khi khám, các "thai phụ" được cho toa thuốc với giá vài mươi nghìn đồng, mỗi lần uống kéo dài trong một tuần gồm những những viên thuốc không ghi nhãn mác.

Người đến khám thai và lấy thuốc ở phòng khám này chủ yếu là những người hiếm muộn. Họ đến đây sau khi đi khấn bề trên để được có con tại một đan viện ở quận Thủ Đức. "Không thấy người của phòng khám môi giới, chỉ biết sau khi khấn xong, đám xe ôm giới thiệu ngay địa chỉ này", chị Huệ, nhà ở Long An nói.

Theo lời đồn, dòng người lũ lượt tìm đến phòng khám ở Phú Nhuận. Điều đáng nói là với suy nghĩ việc cầu con phụ thuộc vào đức tin, nên khi đến khám, các phụ nữ thường không quá quan tâm đến cách lương y xem xét ngực, mà điều cần nhất là sau khi uống, bụng có to thật.

Cùng nội dung hoạt động, phòng khám Mai Hoa Đường do bà Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ cũng luôn đông kín khách . Không căn cứ vào màu sắc đầu ngực, nhưng việc chẩn đoán thai tại đây cũng sơ sài.

Nắm tâm lý khách vừa đi đến điểm "cầu có con", lương y của Mai Hoa Đường xác định thai bằng phương pháp bắt mạch sau đó bán thuốc dưỡng thai. Tuy nhiên, phần lớn người đến khám, sau 9 tháng 10 ngày, bụng khá to nhưng chưa sinh, vội đến bệnh viện kiểm tra mới biết: Cái thai thực chất chỉ là mỡ. Một số khác phát hiện mình bị u xơ. Đặc biệt, chị Linh, nhà ở Củ Chi, hai năm sau khi đi cầu và uống thuốc dưỡng thai mà vẫn chưa sinh. Nhiều chị "có thai" nhưng vẫn có kinh nguyệt.

Kết quả siêu âm cho thấy, trong bụng các "sản phụ ảo" không có thai nhi. Ảnh: Cao Lâm.

Trước những sai phạm trên, trưa 28/1, Sở Y tế TP HCM đã ra quyết định đóng cửa hai phòng khám "bầu ảo" và rút phép hành nghề vĩnh viễn đối với hai lương y nói trên. Theo một cán bộ thanh tra, việc chẩn đoán thai của hai lương y là hoàn toàn phản khoa học.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho rằng, họ vẫn chưa tìm được mối liên quan giữa nơi cầu nguyện và điểm bán thuốc dưỡng thai ảo. Chỉ biết rằng việc cầu khấn có con là lòng tin, cơ quan chức năng không thể can thiệp. Còn việc khám ẩu, bán thuốc dưỡng thai khi người khác không có thai thì phải xử lý nghiêm.

Về góc độ chuyên môn và thực hư chuyện đi khấn có bầu, ngoài những trường hợp lẳng lặng, Bệnh viện phụ sản Từ Dũ cho hay, chỉ từ tháng 5/2009 đến nay đã có 12 trường hợp đi "cầu có con" đến bệnh viện khám thai với cái bụng to nhưng bên trong không hề có con.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ, đặc điểm của những "bà bầu ảo" là khi đứng thấy bụng lớn nhưng lên nằm trên bàn khám thì bụng bé và không căng cứng như người có bầu thật. Hầu hết các trường hợp sau khi khám không thấy có con, bác sĩ yêu cầu đến phòng siêu âm thì về luôn vì cho rằng làm như thế là vi phạm đức tin.

Giải thích việc tại sao không có bầu mà bụng to, các bác sĩ chuyên khoa sản cho rằng, có thể do các "bà bầu" đã uống loại thuốc dưỡng thai có tác dụng kích thích ăn uống và giữ nước. Còn việc một số người thấy mất kinh nguyệt là do tâm lý hoặc trục trặc nội tiết.

"Người có thai thật có thể dùng thuốc đông y dưỡng thai, nhưng chắc chắn không có chuyện vợ chồng không quan hệ tình dục, hoặc trong hai vợ chồng đã được xác định vô sinh mà lại mang thai chỉ nhờ việc cầu nguyện và uống thuốc", một bác sĩ nói.

Cao Lâm