Nguy cơ mầm bệnh tả lưu hành ra môi trường theo nguồn nước là rất cao do có hai người mắc bệnh ở TP HCM sống trên ghe thuyền. Ảnh: Thiên Chương.

Khẳng định phẩy khuẩn tả có thể dễ dàng lưu hành trên diện rộng, đại diện Viện Pasteur đề nghị những tỉnh chưa có ca mắc cũng phải lập ngay phương án phòng ngừa, trong đó việc phát hiện ca bệnh sớm là rất quan trọng nhằm ngăn tả lan rộng.

Cũng theo Viện Pasteur TP HCM, do nhiều tỉnh ở Campuchia đang bùng phát tả và lượng người qua lại từ các cửa khẩu Long An, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh là khá đông nên các tỉnh này cần phải đặc biệt lưu ý trong công tác tuyên truyền người dân phòng bệnh.

Báo cáo tình hình bệnh tả, đại diện Sở Y tế tỉnh An Giang cho hay, số người dân địa phương bị mắc bệnh tính từ đầu năm đến nay là 5 trường hợp. Nguồn lây bệnh được nghi ngờ khởi phát từ hai tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia do trong gần 30 người của nước này sang Bệnh viện huyện An Phú (An Giang) điều trị tiêu chảy cấp, đã có hơn 10 trường hợp mắc bệnh. Tỉnh này cũng đã trực tiếp sang Campuchia để tìm hiểu yếu tố dịch tễ và hỗ trợ việc chữa trị.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết khoảng một tuần qua tỉnh Karatie của Campuchia (giáp Bình Phước) cũng đã có nhiều trường hợp tử vong do bệnh tả. Ngành y tế tỉnh này đã thành lập khoa kiểm dịch y tế tại cửa khẩu nhằm giám sát những người bị bệnh tiêu chảy.

Tại TP HCM, chỉ trong hơn 2 tuần, 7 trường hợp thuộc 3 nhóm bệnh nhân ở 3 quận khác nhau cũng đã được xác định dương tính với tả. Nguy cơ mầm bệnh lưu hành ra môi trường theo nguồn nước là rất cao do có hai người mắc bệnh vốn là dân sinh sống trên ghe thuyền.

Ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cũng hứa sẽ hỗ trợ nhân lực, vật lực hiện có, cho các tỉnh trong vấn đề xét nghiệm, điều trị. Tuy nhiên theo ông Giang, trước khi chờ Viện Pasteur TP HCM khẳng định chính xác mẫu, các tỉnh nên lưu ý khoanh vùng những người bị bệnh tiêu chảy nghi mắc tả để lấy mẫu xét nghiệm trước.

Cao Lâm