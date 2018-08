Mẹ chị Hương ở Lâm Đồng vừa xuống TP HCM chữa bệnh về mắt. “Mẹ mình nằm viện suốt, có mỗi hai hôm đầu ngủ ở nhà mình, thế mà lão chồng đã chê bai với bạn, ức không thể chịu được. Được cái lão ấy vẫn biết điều, trước mặt mẹ mình dạ vâng thưa gửi đầy đủ, cũng chịu khó làm xe ôm chở mẹ vợ, nhưng không ngờ con người tưởng rộng lượng kia cũng có lúc nói xấu sau lưng nhà vợ”, chị Hương bức xúc.

Anh Quyết thú nhận thỉnh thoảng ngồi cà phê, trà đá với ông anh đồng hao, hai anh em hay nhắc đến chuyện nhà vợ và tất nhiên trong đó cũng có đề tài nói xấu mẹ vợ. Mẹ vợ có nhiều hành động khiến anh không ưng ý lắm như bà rất chiều cháu, hay cho cháu ăn bánh kẹo, uống nước ngọt dù con anh đã rất thừa cân. Đôi khi, bà cũng hay lên lớp vợ chồng anh. Tuy nhiên, về nhà anh tuyệt nhiên không ho he gì với bà xã về chuyện chê mẹ vợ, sợ chị giận.

Anh Ngọc Tuấn đang sống cùng bố mẹ vợ ở Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng có những bức xúc nhỏ với mẹ vợ vì cách nuôi dạy cháu. Văn hóa gia đình nhà bố mẹ vợ có nhiều điểm khác với văn hóa gia đình anh. Mẹ vợ anh buổi chiều đi nhảy đầm cùng các bà bạn già, 60 tuổi tóc vẫn nhuộm đỏ rực. Bố mẹ anh sống ở Nam Định, suốt ngày thích đi lễ chùa, đọc sách. Anh là người ít nói, hạn chế tối đa việc va chạm với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ngồi cùng mấy ông bố, bà mẹ trẻ có con nhỏ ở công ty, khi mọi người vui mồm vui miệng kể chuyện chăm con thì anh cũng xả bức xúc bằng cách góp vào vài câu chê bai cách chăm cháu của ông bà ngoại.

Ví dụ, thứ bảy con nghỉ học, gửi con nhờ ông bà chăm, anh thấy không yên tâm vì ông bà già rồi và cũng ham vui, không để ý được thằng cháu hiếu động. Có bữa sáng, bà ngoại cho cháu ăn mỗi mẩu bánh mì để nhanh chóng đi siêu thị. Có lần, bà cho cháu ăn nguyên cả múi quýt, đến khi bé không chịu được, trớ ra, đếm thấy chục múi quýt gần như còn nguyên, chỉ dập dập một chút.

Trong các câu chuyện giữa cánh đàn ông với nhau, đôi khi cũng có đề tài nói xấu nhà vợ. Ảnh: 123rf

Chuyện căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu đã có truyền thống từ nghìn đời nay và không chỉ ở Việt Nam. Ở phía ngược lại, con rể và mẹ vợ cũng không phải không có những bức xúc. Tuy nhiên, do đàn ông ít buôn dưa về đề tài gia đình hơn nên hầu như không có những hội "nói xấu mẹ vợ " được thành lập như hội "nói xấu mẹ chồng”.

Khi gõ cụm từ khóa “nói xấu mẹ vợ” trên trang web tìm kiếm Google, 215.000 kết quả xuất hiện, chủ yếu là các đường link dẫn đến video clip hài dài chưa đầy 1 phút “Nói xấu mẹ vợ” giữa hai anh công nhân người nước ngoài, một anh than vãn chuyện bị mẹ vợ phá đám. Mải hăng hái chê bai mẹ vợ, anh này nhỡ tay đập ngay dụng cụ lao động vào mặt mình.

Còn nếu gõ “con rể nói xấu mẹ vợ”, Google không cho ra một kết quả nào có đầy đủ cụm từ này, nhưng đến 1.780.000 kết quả có liên quan đến "mẹ vợ” hay “con rể”... Trong khi đó, gõ cụm từ “nói xấu mẹ chồng” cũng ra một số lượng kết quả tương tự “nói xấu mẹ vợ” (231.000 lượt) nhưng rất sát với yêu cầu của từ khóa, kèm theo một loạt gợi ý: “mẹ chồng nói xấu con dâu”, “vì sao nói xấu mẹ chồng”, “con dâu nói xấu mẹ chồng”...

Chia sẻ trên diễn đàn của trang lamchame, anh Gia Tuấn (TP HCM) viết topic “Chuyện mẹ vợ” phàn nàn cách chăm cháu của bà ngoại. Đây cũng là topic hiếm hoi của một ông con rể “nói xấu” mẹ vợ so với hàng loạt topic mẹ chồng nàng dâu khác. “Từ một tháng nay, vợ em sinh nên bà ngoại ở quê vào chăm sóc. Em cảm thấy thật khổ sở khi gặp phải mẹ vợ như vậy".

"Từ cách chăm sóc em bé, lúc đầu em không nói gì, nhưng để càng lâu thì không thể chấp nhận được. Bé nhà em phải sinh mổ thiếu tháng, vàng da, viêm phổi do nhiễm trùng nước ối, nằm viện 10 ngày. Bác sĩ khuyên về nhà phải tắm nắng mỗi ngày để không vàng da. Vậy là sáng nào hai ba con cũng đi tắm nắng khoảng 15 phút. Mỗi khi bé tắm nắng như vậy, bà ngoại lại càm ràm "ở ngoài quê, người ta sinh cả chục đứa có ai phải đem con ra phơi nắng đâu mà đến bây giờ vẫn sống khỏe".

Rồi đến cái chuyện nằm than. "Em đồng ý rằng ông bà ta hồi xưa vẫn nằm than. Nói chung cũng tốt. Nhưng cũng vừa vừa thôi. Đằng này bà ngoại chơi luôn cái lò than vào trong nhà bắt vợ em xông vã mồ hôi hột. Lại quăng vào một nắm bồ kết, khói nghi ngút bốc lên. Chưa xong, bà còn cho thêm vào một vốc tỏi và cả vỏ bưởi, mà phòng của em ở trọ chỉ có 12 m2. Em không biết cái khói đấy tốt như thế nào, chứ hít vào cũng hơi bị bổ phổi. Bà làm như không có bà là em không làm được. Vậy là hôm nay em quyết định làm tất. Từ tắm cho em bé đến giặt giũ, đi chợ nấu ăn”.

Sau một vài góp ý của các thành viên khác trên diễn đàn, và sau đó một thời gian, ông bố trẻ này cũng khoe khi mình tự tay làm việc thì đã giải quyết được bức xúc trong lòng và được mẹ vợ khen ngợi.