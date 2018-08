Lan đứng ngồi không yên, tìm lại những đoạn hội thoại của chồng với cô gái kia thì chưa có gì là bằng chứng ngoại tình cả, dù anh cũng nhớ nhung cô ấy. Anh chồng kể lể với cô bạn kia đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí tâm sự cả chuyện tình yêu với vợ, với con… Lan hoang mang tự hỏi: "Phải chăng anh ấy đang đi kiếm một hồng nhan tri kỷ?".

Còn Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) trước ngày cưới đã biết Thành có một cô bạn học tên Thúy Anh cực kỳ thân thiết. Thậm chí, nếu không có sự giúp đỡ giảng hòa của Thúy Anh thì có lẽ đám cưới của Minh và Thành đã không thể diễn ra vì những hiểu lầm giữa hai bên. Nhờ có sự tư vấn của Thúy Anh mà Minh hiểu Thành nhiều hơn, nhưng nhiều lúc cô vẫn buồn phiền vì thấy cảm thấy dường như trái tim chồng luôn dành một chỗ cho cô bạn gái, dường như Thúy Anh hiểu Thành hơn mình. Trước một tình huống, thậm chí Thúy Anh dự đoán về phản ứng của Thành còn chính xác hơn Minh rất nhiều. Khi nào tìm Thành khó quá, Minh đều gọi điện nhờ Thúy Anh. Nhiều lần Minh gặng hỏi Thành về tình cảm của anh với Thúy Anh, liệu anh có yêu thầm cô bạn không thì anh chỉ cười: “Bạn tri kỷ từ bé mà, em ghen thì thật là tức cười và đáng xấu hổ”.

Trong các bạn đồng nghiệp, Hải đặc biệt thân với Thu. Hai người vốn quen nhau trong một khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí ngắn hạn. Sau đó, Hải còn lôi kéo Thu làm cộng tác viên của mình. Vì thời gian làm việc của cả hai đều khá thoải mái nên anh thường gọi cô đi uống cà phê, ăn vặt… và tào lao đủ thứ chuyện trên đời. Có mải ba hoa với người đẹp, anh chàng phóng viên đào hoa cũng không bao giờ quên nhiệm vụ với gia đình. Có đi thưởng thức cà phê chiều và ngắm nhìn hoa lộc vừng nở ven Hồ Gươm, anh cũng không quên việc đón bà xã lúc tan tầm.

Thu là người rất biết lắng nghe và kín tiếng nên Hải có thể tâm sự với cô cả chuyện công việc lẫn chuyện gia đình. Đặc biệt hôm nào có chuyện bất bình với sếp thì anh chàng thích chia sẻ với cô hơn là về nhà nói với vợ. Vợ Hải chẳng mấy khi quan tâm đến công việc và các bạn văn nghệ sĩ của chồng, cô bảo cho anh có khoảng trời riêng để tự do sáng tác.

Hồng nhan tri kỷ là người mà ta có thể tâm sự mọi điều - Ảnh: Wordpress

Trên các diễn đàn online, cánh đàn ông vẫn thường định nghĩa thế này: Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ; Người tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ bị vợ phát hiện; Còn hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật, kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình. Hạnh phúc khi ta gặp được một người mà có thể bao gồm cả 3 yếu tố trên, nhưng tình cảm vốn phức tạp nên đó là ước mơ không tưởng.

Theo các chuyên gia tâm lý, nói chung đàn ông vừa tham lam lại vừa tỉnh táo. Phụ nữ thường hay gộp “3 trong 1” vào một người đàn ông, một bạch mã hoàng tử, để rồi chẳng bao giờ gặp được anh chàng đó ngoài đời. Còn đàn ông biết rõ rằng trên đời này chẳng có ai là lý tưởng. Anh ta biết có người vợ “mắm muối dưa cà” hay cằn nhằn nhưng lại biết chăm sóc tài sản cùng con cái cho anh ta. Anh ta biết có người tình xinh đẹp nũng nịu để chứng tỏ sức mạnh và quyền lực đàn ông của mình. Và anh ta cũng biết có hồng nhan tri kỷ để gửi gắm những tâm sự, những mơ mộng trong tâm hồn. Không có hồng nhan tri kỷ, anh ta không thấy cô đơn nhưng sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Theo Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương, hồng nhan tri kỷ có thể là mối tình đầu của chàng, do hoàn cảnh xô đẩy mà không thể đến được với nhau, chứ giữa hai người không hề có khái niệm phản bội, hay căm thù nhau. Nàng cũng có thể là người trong mộng, không bao giờ được thổ lộ tình yêu trước đó của chàng, hoặc do chàng nhút nhát hoặc do nàng đã có đối tượng khác… Hoặc đơn giản, nàng chỉ là một người bạn thân thiết, một người đồng chí hướng, cùng quan điểm với chàng, là một người dễ chịu, để người khác tìm đến tâm sự.

Cũng theo thạc sĩ Phương, trong quan hệ với hồng nhan tri kỷ, người đàn ông không có những lời đường mật điêu toa như nói với người tình, thậm chí người đàn ông cũng không tặng những món quà đắt tiền cho cô bạn. Nói chung, mối quan hệ này không có yếu tố tài chính, tiền bạc.

Bà Phương cho rằng, nếu hồng nhan tri kỷ ngủ quên trên xe của chồng mình, bạn cũng không phải lo lắng liệu anh ta có làm gì có lỗi với bạn. Bởi vì mối quan hệ này cũng không có sex, hoàn toàn dựa trên giá trị tinh thần. Họ không đi quá giới hạn không phải anh ta nghĩ đến bạn, mà là anh ta sợ làm tổn hại đến giá trị tinh thần đó. Đàn ông sẵn sàng bỏ tiền để bắt bồ với rất nhiều cô gái khác, nhưng với hồng nhan tri kỷ thì không.

Nguy cơ mất tiền và bị phản bội từ mối quan hệ này là không cao, dù sẽ có những khó chịu nhất định về tâm lý nhưng các tư vấn về tâm lý đều khuyên tốt nhất là các bà vợ không nên ghen tuông, và càng không nên đánh ghen. Ghen tuông sẽ chỉ khiến ông chồng nhiều mơ mộng của bạn bực mình. Bởi theo chuyên gia tâm lý, hầu hết những người đẹp tinh thần này không yêu người đàn ông của bạn theo kiểu tình yêu nam nữ. Chính xác hơn, họ ý thức rất rõ vị trí của mình và tình trạng người đàn ông của bạn. Tốt nhất là kết bạn với họ, họ sẽ giúp bạn hiểu thêm về chồng mình.

Không ghen không có nghĩa là thả lỏng, các bà vợ vẫn phải đề cao cảnh giác. Về cơ bản hồng nhan tri kỷ không muốn phá hoại đời sống của chồng bạn, nhưng nếu cô ấy là người không may mắn trong tình cảm, bạn có nguy cơ đối mặt với sự mất mát, bởi vẫn có những người đàn ông bỏ hạnh phúc gia đình vì người mà anh ta hằng đeo đuổi, khi có cơ hội anh ta sẽ không bỏ qua.

Nếu không thể trở thành bạn thân, các bà vợ vẫn nên kết bạn với hồng nhan tri kỷ của chồng, vừa để giữ mối quan hệ mơ mộng của chồng không đi quá xa, vừa hiểu hơn về ông xã của mình và vừa có thêm bạn tâm giao.

Kim Anh