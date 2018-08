"Vào thời điểm chúng tôi 28 mà vẫn chưa có con - chúng tôi chưa hề có thai trong khi các bạn bè cùng lứa đã chuẩn bị có đứa thứ hai - chúng tôi đã tự hỏi 'có chuyện gì với mình vậy'?", Jay Leiner kể. Và sự thật đã khiến họ ngỡ ngàng: Người vợ không có trục trặc gì cả. Vấn đề là ở người chồng. Ban đầu, Kelli Leiner tự nhủ rằng việc khó mang thai ắt là do mình. Cô ngay lập tức đến gặp bác sĩ sản khoa và yêu cầu kiểm tra. Nhưng tất cả các kết quả xét nghệm đều cho thấy bình thường. "Vì thế, chúng tôi đã thử đến Jay. Bác sĩ phân tích tinh trùng của anh ấy. Kết quả là mật độ tinh trùng của anh ấy khoảng 5 triệu", Kelli kể lại. Còn Jay: "Tôi tự nhủ. Thật nhiều, đến tận 5 triệu. Tôi ước gì mình có 5 triệu đôla. Nhưng khi bác sĩ bảo rằng cần phải có mật độ ít nhất 100 triệu tinh trùng, tôi đã bị sốc". "Và ngoài việc chỉ có mật độ thấp, các tinh trùng của tôi cũng chậm chạp nữa, điều đó có nghĩa là chúng không cử động. Chúng là những tinh trùng lười biếng", anh kể lại với ABC. Jay Leiner là một trong số 9% đàn ông bị chẩn đoán vô sinh. Tình trạng vô sinh - ảnh hưởng tới khoảng 15% tất cả các cặp vợ chồng ở Mỹ - thường được xem là chuyện riêng của phụ nữ. Tuy nhiên, giờ đây đàn ông phải chịu trách nhiệm trong gần 60% các cặp vô sinh ở quốc gia này, theo nghiên cứu của Trường Y Weill, Đại học Cornell. Tiến sĩ Mary Hinckley, một bác sĩ nội tiết sản khoa, cho biết cánh mày râu thường chần chừ trong việc đi kiểm tra hiếm muộn là do họ cảm thấy đàn ông vô sinh là một điều sỉ nhục. "Họ thường được ví là những bậc trượng phu. Họ không mong sẽ có ít tinh trùng", Hinckley nói. Với riêng Jay, "điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ: Tại sao mình không thể làm cái điều bình thường mà tất cả mọi người đều có thể làm được", anh tâm sự. Chính vì thế, các bác sĩ giờ đây đề nghị cả đàn ông lẫn phụ nữ nên được kiểm tra cùng nhau khi họ gặp khó khăn trong việc có thai, bởi một khả năng rất lớn là vấn đề nằm ở chính đàn ông. Ngay cả trong những trường hợp vô sinh được xếp vào diện "'khó", họ vẫn có thể có con thông qua sự can thiệp của y học. Sau 5 lần thực hiện bơm tinh trùng vào tử cung thất bại, vợ chồng Jay cuối cùng cũng thành công nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, hồi năm ngoái. Bé trai Gavin ra đời không lâu trước Lễ Tạ ơn là điều kỳ diệu dành cho họ. Bác sĩ Karen Boyle, giám đốc vùng tại Trung tâm khoa học sinh sản Shady Grove, đưa ra vài lời khuyên để tăng khả năng có con của các đấng mày râu: Những điều nên Giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống hợp lý và luyện tập. Những người đàn ông có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 25 thì có nguy cơ vô sinh tăng lên 20%, và những người béo thì có nguy cơ ít tinh trùng cao gấp 3 lần. Bổ sung vitaminh. Ăn những thực phẩm giàu chất ôxi hóa như vitamin A, C, và E. Những vitamin này có vai trò sống còn bởi chúng làm hồi phục ADN của tinh trùng. Ngoài ra, kẽm, axit folic, selen và amino axit cũng tốt cho sức khỏe tinh binh. Giao hợp cách ngày khi muốn có thai. Mật độ nhiều hơn sẽ không tốt. Thực tế, ngày nào cũng "quan hệ" hoặc nhiều lần mỗi ngày sẽ làm giảm mật độ tinh trùng đáng kể. Những điều không nên Không sử dụng testoterone và các steroid đồng hóa. Những chất này sẽ làm ngắt tín hiệu từ não xuống để kích thích quá trình sản xuất tinh trùng, và khiến cho mật độ tinh binh giảm đi nhiều. Không hút thuốc hoặc sử dụng các thuốc gây nghiện. Khói thuốc hủy hoại khả năng vận động của tinh trùng và gây khó cương dương. Cần sa có thể làm hỏng ADN và làm giảm mật độ tinh trùng. Tránh xa các bồn nước nóng và đừng đặt laptop lên đùi trong thời gian dài. T. An