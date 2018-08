Ảnh minh họa: corbis

Có được người yêu lý tưởng là bác sĩ giỏi đang làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố là niềm hãnh diện lớn lao của Linh. Tuy nhiên "nỗi đau riêng" của chị không giống ai, bởi vì anh rất đãng trí, thường xuyên thất hẹn làm chị hụt hẫng.

"Chuyện lớn cũng như nhỏ, cứ buổi sáng hẹn là y như rằng buổi chiều không nhớ gì, riết rồi tôi không thể chịu nổi vì cảm thấy hình như anh thiếu tôn trọng bạn gái", Linh, 28 tuổi (quận 3, TP HCM) tâm sự.

Chị kể, mới tuần trước hai đứa nhất trí sẽ cùng nhau tham dự tiệc tân gia của một gia đình bà con rất thân. Tuy nhiên đến gần giờ hẹn, chị và mọi người lo lắng gọi điện cho anh thì không liên lạc được. Một lát sau anh chàng gọi lại xin lỗi, bảo đang ở trong lớp học quan trọng không bỏ được. Những lần như thế đích thân Linh đi kiểm chứng, thì sự thật đúng là anh ta bận công việc như vậy.

Nhiều buổi rủ nhau đi sắm sửa, ăn tối, bị anh cho "leo cây" lặp lại như cơm bữa khiến chị ngán ngẩm không muốn tính chuyện trăm năm. "Nếu bận việc thì anh không hẹn, hoặc trường hợp đột xuất phải nhắn tin hay gọi điện để báo; chứ đằng này lại quên bẵng như chưa hề hẹn hò. Sau đấy lại trốn tránh không muốn giải thích", Linh phân trần.

Mặc dù cả hai người đều luống tuổi và đã lên kế hoạch làm đám cưới vào cuối năm nhưng Linh lại hoãn chỉ vì lo tính hay quên của chàng sẽ là gánh nặng cho đời sống gia đình. Nhìn về tương lai cùng anh xây tổ ấm riêng, cô ngao ngán: "Giờ mà như thế thì đến khi lấy về còn vô tâm đến thế nào nữa nên mình đang rất hoang mang. Nếu sau một thời gian nữa mà anh không cải thiện được chắc cũng không thể có đám cưới".

Không đến nỗi ảnh hưởng kế hoạch xây tổ ấm như Linh, song Nhung cũng nhiều lần thất vọng vì tính mau quên của bạn trai. Vì thế mà nhiều lần đi chơi với nhau hai đứa khốn đốn khi chàng liên tục quên những thứ vụn vặt như chìa khóa, thẻ xe, ví tiền có những lúc lục tung mọi thứ lên không tìm ra song về đến nhà lại thấy.

Mặc dù cũng ngao ngán với tính lơ đễnh của người yêu nhưng Nhung vẫn hy vọng sau này về nhà sẽ giúp anh quản lý thời gian và sắp xếp công việc cho hợp lý. Tuy nhiên mới mấy hôm trước chị nhờ anh ra phi trường đón bố vừa từ quê vào chơi, anh hứa chắc chắn nhưng sau đó lại quên bẵng báo hại ông cụ phải bắt xe ôm nên bị lạc đường.

"Mình giận không thèm nói chuyện với anh ấy từ hôm đó đến giờ, người gì đâu mà hay quên đến đáng sợ. Mình cũng lo lắm không biết có phải là bệnh mãn tính hay di truyền gì không nữa", Nhung băn khoăn.

Cũng mặc cảm vì liên tục bị người yêu phàn nàn tính mau quên của mình, Hùng, 32 tuổi (kỹ sư điện tử tại TP HCM) cho biết, nhiều khi anh đi làm mà quên khóa cửa hoặc cầm một vật gì đó trên tay mà cứ loay hoay đi tìm. "Gần đây tôi cũng không thể nhớ những sự kiện mới xảy ra hoặc nơi cất những giấy tờ, sổ sách quan trọng. Mặc dù chưa xảy ra hậu quả gì trầm trọng nhưng tôi rất lo lắng không biết có phải liên quan đến thần kinh không", anh bộc bạch.

Nhìn nhận hiện nay ngay càng nhiều người người trẻ mắc chứng hay quên, Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện tâm thần TP HCM cho rằng, đây không phải là một căn bệnh mà chỉ là sự thiếu tập trung ghi nhớ.

Nguyênh nhân là do trong nhịp sống hiện đại hối hả, do sức ép từ công việc, học hành khiến người ta bị quá tải hoặc cũng có thể do trầm cảm, sang chấn tâm lý...khiến người ta không thể ghi nhớ những gì đã xảy ra. Hiện nay tại bệnh viện tâm thần TP HCM mỗi ngày tiếp nhận từ 500 - 600 bệnh nhân có những triệu chứng liên quan đến trí nhớ, tâm thần, mất ngủ, căng thẳng triền miên.

Song bác sĩ Thắng khuyên mọi người không nên quá hoang mang lo lắng bởi vấn đề về trí nhớ hoàn toàn có thể khắc phục nếu biết cách biết cách sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên một cách khoa học. Bên cạnh đó cũng cần kết hợp chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng chất kích thích, ngủ đủ giờ và tập thể dục hàng ngày sẽ giúp cải thiện hoạt động của trí não. Hoặc bạn có thể đến khoa thần kinh ở một số bệnh viện để được bác sĩ khám chẩn đoán nguyên nhân và có hướng điều trị đúng.

"Nếu có quá nhiều việc phải làm, bạn nên có một cuốn sổ nhỏ để ghi chú, hẹn lịch trong điện thoại hoặc nhờ người thân nhắc sẽ giúp bạn kiểm soát thời khóa biểu và không để bỏ sót những sự kiện quan trọng", bác sĩ nói.

Bác sĩ Thắng gợi ý một số bài tập rèn luyện trí nhớ hiệu quả như sau: - Tập tận dụng tất cả các giác quan khi nhận biết một sự vật: Chẳng hạn khi đọc sách thỉnh thoảng nên đọc to vài đoạn, khi xác định món ăn thay vì chỉ dùng vị giác thì có thể đổi lại bằng khứu giác, xúc giác... - Thay đổi thói quen hàng ngày: thay vì bạn thường dùng tay thuận để làm việc, hãy tập dùng tay không thuận để làm một số việc lặt vặt khác; thỉnh thoảng bạn nên thay đổi lộ trình đi làm không nên chỉ đi một con đường quen thuộc để tạo điều kiện cho trí não làm việc. - Nên chơi một số game rèn luyện trí nhớ, óc quan sát như xếp ô chữ, xếp tranh...có giới hạn thời gian. - Ngoài ra, áp dụng Yoga đúng cách cũng giúp rèn trí nhớ hiệu quả.

Thu Nga