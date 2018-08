Hương đồng ý, đến khi hỏi chuyện mới giật mình biết cô bạn gái được Mạnh đèo đi khỏi nhà từ tối qua. Hôm trước, cô bé này mang cơm cho mẹ (bán hàng ngoài chợ) hơi muộn, thế là bị mẹ mắng xơi xơi giữa chỗ đông người, bà còn "tiện thể" lôi đủ mọi chuyện riêng tư của con ra nói cho hả giận. Cô con gái khóc, rồi cãi lại liền ăn một cái bạt tai. Thế là cô bé lẳng lặng đạp xe về, gọi điện cho người yêu đến đèo đi học và đi luôn cả đêm qua không về nhà, chỉ nhắn cho chị gái là qua nhà bạn ngủ, mặc cho bố mẹ và chị gái lo lắng gọi điện. Không ít các bạn trẻ tuổi teen có những phản ứng gay gắt, thậm chí bỏ nhà ra đi sau khi bị bố mẹ ngăn cấm, mắng mỏ. Nếu gặp được những chàng trai nổi nghĩa hiệp thì việc vác đồ ra khỏi nhà và leo lên xe máy rất đơn giản. Linh - sinh viên năm 4, Đại học Ngân Hàng kể lại, cô có quen một cậu em tên Tuấn Anh, học sinh trường PTDL Đống Đa tại một quán cà phê và kết nghĩa chị em khá thân. Có lần 11 giờ đêm, cậu em gõ cửa xin gửi nhờ bạn gái (mới chỉ học lớp 8). "Vì đã quá muộn rồi chả nhẽ lại từ chối, thế là mình đồng ý cho cô bé ở lại. Cả đêm mẹ cô bé gọi điện để hỏi con đang ở đâu mẹ đến đón, nhưng cô bé nhất định không nói", Linh kể lại. Em vạch cho Linh xem những vết đòn thâm tím trên người và bảo sợ không dám về nhà, “em mà về bây giờ thì bố em đánh chết em mất”. Hóa ra, nguyên nhân là bố mẹ cấm con gái đi chơi tối vì con còn nhỏ. Hôm vừa rồi vì là sinh nhật người yêu (Tuấn Anh) nên cô bé xin đi đến 9h, nhưng ông bố bảo “không đi đâu hết, đi rồi lại quen thói đàn đúm đua đòi”. Cô bé uất ức cãi lại, Tuấn Anh đến xin cũng bị bố em chửi thêm. Thế là nhân lúc bố mẹ ra ngoài, đôi trẻ kéo nhau đi luôn. Vụ việc chỉ kết thúc khi bố mẹ cô bé nọ đến tận nhà Tuấn Anh chửi bới và đòi báo cáo công an. Bố cậu lúc đó mới biết chuyện và gọi điện bắt con trai đưa cô bé về nhà ngay. Phần lớn cô gái trẻ bỏ nhà đi vì quá chán nản và mệt mỏi với sự bao bọc thái quá, sự cấm đoán vô lý của cha mẹ, hay những lời nói đụng chạm đến lòng tự trọng của các em. Hải (gấu), học sinh THPT Nguyễn Gia Thiều, từng nổi máu anh hùng sau khi chứng kiến cảnh bạn gái bị bố mẹ chửi mắng vì xin đi học nhảy Hip hop. Vốn là thành viên của một nhóm nhảy khá nổi tiếng, cậu cảm thấy bức xúc và bị động đến lòng tự trọng khi bố của cô bé nhạo báng môn nhảy này. Sau câu tuyên bố "Bác không hiểu gì về hip hop thì tốt nhất đừng có nói gì!", cậu hăm hở lôi bạn gái ra khỏi nhà, đi qua đêm, và chỉ chịu trả về khi cha mẹ cô bé lên tận nhà trường thông báo. Tình cảnh tương tự xảy ra với Trang, học sinh lớp 11, trường Phan Đình Phùng. Cô bé xin đi học bơi, nhưng bị bố chửi té tát (dù có mặt cậu người yêu ở đó): “Cho mày ăn học để về mày chửi lại tao, mặc quần áo tắm thì hay ho gì!”. Thương người yêu, cậu chàng này tức tốc dẫn Trang đi đến ở nhờ nhà một bà chị quen biết. Rút cục, khi về nhà, cô bé bị bố đánh chảy máu ở môi, và chửi rủa vì tội dám bỏ nhà đi, và là đứa con "đua đòi, hư hỏng". Chỉ 2 hôm sau, Trang lại bỏ nhà đi tiếp. Hùng (sinh năm 1993, học trường PTTH Cao Bá Quát) từng cứu "người đẹp" sau khi "nàng" bị đánh mắng vì đòi cắt tóc, đã kể lại hành động của mình với bạn bè đầy tự hào: “Tao đưa đi một đêm, hôm sau bố mẹ nó khác hẳn, sợ luôn”. Và câu châm ngôn được cậu đưa ra là: “Không có quyền làm gì bố mẹ nhưng có thể đi…”. Theo Hùng thì địa điểm ăn ngủ của bạn gái cũng phải được lựa chọn, tuyệt đối không dây dưa đến anh em họ hàng vì sợ bố mẹ biết, và cũng rất hạn chế nhờ những ông anh bởi độ an toàn không cao. Nên nhờ cậy các bà chị thân thiết, đặc biệt phải có nhà trọ riêng, là nơi lý tưởng và an toàn nhất. “Việc đưa bạn gái bỏ nhà hay tự ý bỏ nhà đi của lứa tuổi vị thành niên chính là sự chống đối của con với cha mẹ để tự khẳng định mình”, bà Đoàn Thị Hương, chuyên viên Tham vấn Tâm lý của SHARE nhận định. Bà lý giải, thông thường luôn có sự khác biệt rõ nét trong cách nhìn nhận và quan điểm của hai thế hệ cha mẹ và con cái. Mặc dù cha mẹ luôn yêu thương, mong cho con những điều tốt đẹp nhất, song họ cũng luôn có xu hướng bao bọc, che chở và lo lắng cho con quá mức. Điều đó, cộng thêm tâm lý con ngoan phải biết nghe lời, dẫn tới hành vi kiểm soát ở cha mẹ và cảm giác gò bó, mất tự do, cảm giác không được hiểu, được tôn trọng ở trẻ. "Từ cảm giác không được hiểu, tin tưởng, bị kiểm soát, cộng thêm đặc điểm tâm lý thường có ở tuổi vị thành niên như xu hướng chịu tác động lớn từ nhóm bạn bè và tâm lý muốn khẳng định mình…, nên nếu cha mẹ không khéo léo trong ứng xử thì những trường hợp bỏ nhà đi như các cô bé ở trên sẽ ngày càng nhiều, nhất là khi nhận được sự đồng tình của người yêu, bạn bè. Hậu quả của những lần bỏ nhà đi đó có khi không may mắn và đơn giản như những trường hợp trên", bà Hương chia sẻ. * Tên một số nhân vật đã được thay đổi Đồng Thị Phương Thảo