Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết, về hình dáng, khối đá giống đầu người này có nhiều nét tương đồng với loại kèn đá cổ, là bảo vật quốc gia hiện nay và chỉ được tìm thấy tại Phú Yên.

Tuy nhiên về tính năng thì khi thổi, khối đá không phát ra âm thanh lạ hay âm thanh giống kèn đá. "Vì vậy, bước đầu có thể khẳng định khối đá không phải là kèn đá cổ", ông Phùng nhấn mạnh.

Khối đá hình đầu người làm xôn xao dân Phú Yên. Ảnh: Khoa Thy

Ngày 20/10, người dân huyện Tuy An tìm thấy một khối đá hình đầu người giống như cặp kèn đá cổ đã được phát hiện trong rặng núi Tuy An. Theo người sở hữu khối đá, địa điểm tìm thấy đá là dãy núi tại Xóm Tiếng, xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Ngay trong ngày, khối đá được bàn giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện, để các ngành chức năng thẩm định.

Cũng chính tại khu vực Xóm Tiếng, vào khoảng năm 1994, người dân trong vùng đã phát hiện một cặp kèn đá, được ngành chức năng xác định niên đại hơn 2.500 năm. Đây là loại khí cụ bộ hơi bằng đá (lỗ hình xoắn ốc) độc nhất vô nhị trên thế giới. Cặp kèn đá vừa được triển lãm tại Hội chợ quốc tế Expo Thượng Hải (Trung Quốc) 2010, trước đó cũng đã được trưng bày tại Pháp, Bỉ, Hàn Quốc...

Huyện Tuy An là vùng có nhiều đặc trưng về văn hóa đá. Ngoài cặp kèn đá, tại đây cũng đã tìm được bộ đàn đá với đầy đủ âm thanh theo đúng dàn nhạc nhất từ trước đến nay. Bộ đàn đá này cũng được xem là bảo vật quốc gia.

Riêng xã An Ninh Đông có thắng cảnh Gành Đá Dĩa nổi tiếng. Những khối đá trụ có tiết diện lục giác đều xếp cạnh nhau tạo thành những hòn núi nhô ra biển. Nhiều dãy núi khác nằm sâu trong đất liền ở huyện Tuy An cũng có cấu tạo tương tự.

