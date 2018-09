Bác sĩ Đặng Ngọc Anh cùng nhóm bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hôm nay đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u treo ở ruột non trong ổ bụng ông Mười. Sau hơn một giờ mổ, các bác sĩ cắt thành công khối u nang (bên trong có chứa dịch) đường kính 20 x 20 cm, nặng hơn một kg.

Ca phẫu thuật bóc tách khối u ở ruột non cho bệnh nhân Mười. Ảnh: Trí Tín

Theo bác sĩ Anh, khối u dính vào dạ dày có kích thước quá to như vậy, nhưng suốt trong thời gian dài bệnh nhân không cảm thấy đau đớn, là một điều lạ. Rất may đây là khối u lành nên không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân sau khi phẫu thuật. "Nếu là u ác tính thì với kích thước to như thế này, bệnh nhân có thể đã tử vong", bác sĩ Anh nói.

Dáng người gầy còm nằm trên giường bệnh, ông Mười cho biết, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên nhiều năm qua ông không hề đi khám bệnh. Một tháng qua, khi thấy đau âm ỉ ở vùng bụng, ban đầu ông nghĩ là đau dạ dày nên tự mua thuốc tây uống. "Cho đến khi sờ tay thấy bụng nổi lên cục u, đau âm ỉ quặn thắt thì mới đi cấp cứu”, ông Mười nói.

Đến chiều nay, sức khỏe của ông Mười đã dần hồi phục, ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trí Tín