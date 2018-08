Thơ phòng chống chết đuối của Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm E-Bơi, Hà Nội Để phòng chết đuối bạn ơi,

E-Bơi xin dặn mấy lời sau đây: Đừng lên đò chở quá đầy!

Đừng đi bơi lội giữa ngày bão giông!

Trẻ nhỏ bơi, người lớn trông,

Ao, chuôm rào kín thì không việc gì.

Suối, hồ, sông biển … hiểm nguy,

Học sinh, trẻ nhỏ chớ đi một mình.

Mặt nước bằng phẳng, lặng thinh,

Nhưng bao tai họa đang rình đợi ta.

Hố sâu, đất sụp, bùn sa…

Gặp nơi như thế, sẽ là nguy thôi.



Ăn no đừng tắm bạn ơi,

Dạ dày nó “kiện”, “chuột” thời “rút” gân.

Tập bơi nên chọn chỗ gần,

Nước nông, quen thuộc, khi cần kêu to.

“Qua sông thì phải luỵ đò”,

Áo phao nên mặc để cho an toàn.

Thi bơi, nhảy cắm, đùa càn,

Nơi nước sâu, xiết xin ngàn lần không.

Thấy người gặp nạn nơi sông,

Nếu không bơi giỏi thì không nên liều.

Nhanh chân, nhanh miệng ta kêu,

Gọi người đến cứu là điều khôn ngoan.

Vui chơi nhưng phải an toàn,

Không nhảy xuống nước khi toàn mồ hôi.