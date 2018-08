Trẻ từ 1 tuổi đã có thể cảm nhận được sự khác biệt từ môi trường bên ngoài. Không gian bao la rộng lớn với thiên nhiên trong lành không chỉ tốt cho sức khoẻ, mà còn là môi trường để bé học hỏi nhiều điều mới lạ.

Cha mẹ nên cùng đồng hành để giúp trẻ học hỏi môi trường xung quanh.

Cha mẹ có thể dạy cho bé phân biệt các loài cây cỏ, thực vật và động vật từ môi trường. Đây chính là kiến thức đầu đời quan trọng, giúp bé ghi nhớ tốt hơn và bổ sung vốn từ vựng… Đối với trẻ từ 3 tuổi, những sinh hoạt dã ngoại, trò chơi dân gian sẽ là trải nghiệm thú vị, vừa mang lại niềm vui vừa giúp bé phát triển khả năng vận động. Đây cũng là dịp trẻ cải thiện khả năng giao tiếp khi tiếp xúc, trò chuyện và làm quen với nhiều bạn mới.

Việc đưa trẻ về nơi cha mẹ đã sinh thành cũng giúp bé có mối liên kết với môi trường thiên nhiên, phát triển cảm xúc tích cực của con với quê hương. “Sự phát triển trí não tốt hơn của trẻ có liên quan đến việc phát triển toàn diện 4 khía cạnh then chốt gồm trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp. Do đó, những trải nghiệm hè màu sắc sẽ mang lại cho bé nhiều kiến thức bổ ích và cơ hội phát triển trí não tốt hơn bằng việc cải thiện những kỹ năng then chốt đó", Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Minh Anh nhận định

Các chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng nhi khoa khẳng định trong 6 năm đầu đời, não bộ trẻ không ngừng hoàn thiện và phát triển các chức năng nhận thức thuộc bốn khía cạnh then chốt gồm trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp. Cùng sự phát triển xuyên suốt của hệ thần kinh, bé phải được bổ sung dinh dưỡng liên tục, đầy đủ, đặc biệt là lúc trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, thích thú tìm hiểu những điều mới lạ từ thiên nhiên.

Trẻ trên 1 tuổi cần được dạy phân biệt các loài cây cỏ, thực vật và động vật từ môi trường.

Bé tự do vui chơi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức là lúc não bộ hoạt động tích cực, do đó cần được cung cấp thêm DHA và các dưỡng chất quan trọng. Khi đó, não được cung cấp năng lượng cần thiết, và gia tăng các kết nối của tế bào thần kinh, giúp bé tối đa hóa khả năng tư duy và học hỏi

Chia sẻ với “Enfagrow A+ pha sẵn cùng bé khám phá ngày hè sôi động” những trải nghiệm mùa hè của mẹ và bé, điều con đã học được và các kỹ năng mà trẻ phát triển qua hè này. Bài chia sẻ được chọn đăng sẽ mang về cho bé phần quà là 1 tháng uống Enfagrow A+ pha sẵn miễn phí. Gửi về email ngayhecuabe@gmail.com. Thông tin chi tiết, tham khảo tại: www.enfa.com.vn/ngayhecuabe

Phương Thảo