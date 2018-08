Lấy phải chồng họ 'Hứa' / Phân vân có nên lấy đàn ông bỏ vợ

Em năm nay 25 tuổi, có công việc ổn định. Sau khi học xong cao đẳng em lên thành phố lập nghiệp, và đã có một sự nghiệp ổn định. Vào Sài Gòn một năm, em quen anh Kha, một chàng trai vừa đẹp vừa hiền lành phúc hậu. Gia đình anh ấy ở thành phố, bố làm trong cơ quan nhà nước.

Lúc đầu em có yêu anh, nhưng sau này tình cảm em dành cho anh ít đi, vì anh không thường xuyên quan tâm, chăm sóc bạn gái. Tính anh hơi giống con nít, vì được bao bọc nhiều nên thụ động, nghe lời ba mẹ, nhiều khi đi chơi với nhau mà trời mưa to ba mẹ bắt ở nhà anh ấy cũng nghe theo.

Một lần đi chơi với nhóm bạn, em gặp Toàn, hơn em 3 tuổi. Anh ấy lanh lợi hơn Kha nhưng tính tình không phúc hậu bằng. Lúc trước anh là sinh viên du học ở Mỹ về, gia đình hiện ở thành phố. Toàn yêu em, chăm sóc, quan tâm em, bên cạnh anh em thấy mình rất nhỏ bé, cần sự quan tâm, che chở. Em tâm sự với anh mọi điều, đôi khi công việc gặp khó khăn, anh luôn tìm cách tháo gỡ giúp em, quả thực em và Toàn rất hợp nhau.

Tết về, em có nói với ba mẹ em là chia tay Kha để đến với Toàn, nhưng gia đình em không chịu, bảo là tuổi 2 đứa xung khắc. Ba mẹ em lại nói vì em tỉnh lẻ nên lấy người giàu có quá thì họ sẽ coi thường. Em đã gặp mẹ anh ấy nhân dịp bà về nước ăn Tết, qua trò chuyện với bà em có cảm giác bà cũng không muốn chấp nhận em, vì em và anh xuất thân 2 hoàn cảnh khác nhau.

Gia đình Kha đã ngỏ lời muốn cưới em, ba mẹ em lại đồng tình nhưng em không hề còn tình cảm với anh nữa. Thật sự anh ấy làm em mất niềm tin. Vả lại có một bí mật nhỏ là giữa em và Kha đã đi quá giới hạn, và em sợ mỗi khi gần anh, em sợ hãi, đau đớn, như bị "cực hình" vậy. Nhiều khi em tìm cách để cả 2 hòa hợp chốn phòng the mà không thể, vậy thì làm sao mà tiến đến hôn nhân.

Em đã khóc rất nhiều. Ccả 2 người đều muốn qua năm 2014 sẽ cưới em, nhưng về gia đình Kha thì được cả ba mẹ lẫn anh ấy, còn chọn Toàn thì chỉ có anh thôi thôi chứ mẹ anh chưa có ý kiến phản hồi, và bà cũng đang ở Mỹ nên không có thời gian quan tâm. Hiện tại bà chỉ muốn Toàn lo cho sự nghiệp và chăm sóc em nhỏ. Nhiều khi em muốn bỏ cả 2, chẳng muốn đến với ai nữa cả. Xin chuyên gia cho em lời khuyên phải làm gì bây giờ - (Bích Hạ).

Trả lời:

Xin chào Hạ,

Đọc thư, tôi thấy bạn đang ở trong cảnh tiến thoái lưỡng nan khi đến với Toàn cũng không được mà chấp nhận lấy Kha cũng không xong. Để đến được với một trong hai, bạn cần vượt qua những khó khăn thử thách từ hai bên gia đình, đặc biệt bạn cần vượt qua những rào cản đến từ chính bản thân mình.

Bạn nói nếu lấy Kha, bạn sẽ được cả Kha lẫn gia đình, còn đến với Toàn thì chỉ được mình anh ấy. Tuy nhiên, bạn có nên đến với một trong hai người ấy lúc này hay không, thiết nghĩ Hạ nên nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận lại tình yêu của mình trước khi có những quyết định cho tương lai. Sở dĩ tôi nói vậy vì dường như bạn đang đứng núi này trông núi kia và chưa có sự dứt khoát trong chuyện tình cảm.

Trước đây, bạn yêu Kha nhiều nhưng sau này ít đi do anh không thường xuyên quan tâm, tính tình còn trẻ con, thụ động và đặc biệt là rất nghe lời mẹ. Khi nói ra điều này, Hạ có hay không suy nghĩ “bới lông tìm vết” hoặc “không ưa dưa cũng có dòi”? Vì khi không thích ai hoặc không còn tình cảm nữa, người ta dễ dàng liệt kê ra hàng ngàn lý do để biện minh cho việc cạn tình cạn nghĩa của mình. Bạn hãy tự hỏi trước đây mình yêu Kha nhiều vì những lý do gì để giờ đây không còn nhìn thấy một điểm gì tốt nơi anh ấy nữa?

Hiện tại, gia đình Kha và cha mẹ của bạn đã tính tới chuyện cưới xin. Tuy nhiên đó không phải là điều bạn muốn, vì bên Kha, bạn không còn cảm giác yêu thương nữa. Hai bạn đã “vượt rào” nhưng với bạn, chuyện quan hệ chăn gối như một cực hình vì mỗi lần gần anh, bạn luôn có cảm giác sợ hãi, đau đớn. Nếu đã như vậy, bạn nên nghiêm túc xem lại quyết định kết hôn cho dù gia đình có chấp nhận hay phản đối. Bạn nên biết rằng trong đời sống vợ chồng, khi cả hai không tìm được sự đồng điệu ở thể xác lẫn tâm hồn mà vẫn đến với nhau thì hôn nhân ấy có thể là nấm mồ chôn vùi tất cả.

Trong thư, bạn cũng chia sẻ đã nói với gia đình rằng không còn yêu Kha nữa mà sẽ đến với Toàn. Gia đình bạn phản đối quyết định này vì lý do bạn là dân tỉnh lẻ, lấy người giàu quá sẽ bị họ coi thường cả bạn lẫn gia đình mình nữa.

Khi bạn nói vậy, đồng nghĩa với việc bạn không còn coi Kha là người yêu nữa vì bạn đã dành hết tình cảm cho Toàn. Như vậy, khi chưa chia tay Kha, bạn vẫn đến với Toàn và còn có những dự định về tương lai với anh nữa. Đến bây giờ, bạn có thấy những quyết định của mình là hợp tình hợp lý không? Nếu Kha biết bạn “bắt cá hai tay” liệu anh ấy và gia đình có chấp nhận làm đám cưới? Cho dù hết tình cảm với Kha, bạn cũng nên công bằng với anh ấy để dù có chia tay, bạn vẫn nhận được sự tôn trọng của Kha.

Còn về tình cảm giữa bạn và Toàn, dù bạn cảm thấy được yêu thương, quan tâm và che chở nhưng với một gia đình như vậy, liệu sẽ có chỗ đứng cho bạn? Bạn đã trò chuyện với mẹ Toàn và thấy bà không muốn vì xuất thân giữa hai người quá khác nhau. Và một khi mẹ Toàn đã suy nghĩ như thế, có chắc Toàn sẽ bảo vệ được bạn trước sự cấm cản từ gia đình?

Tình cảm của Hạ hiện vẫn chưa xác định rõ ràng khi bạn nói yêu Toàn nhưng cũng chưa dứt khoát hẳn với Kha. Do vậy, điều cần làm lúc này là dứt khoát với chính bản thân để tránh làm tổn thương mình và những người liên có liên quan. Tôi khuyên bạn đừng đứng núi này trông núi nọ để rồi có những so sánh khập khiễng giữa Kha và Toàn bởi khi đã hết yêu một người cũ, bạn sẽ thấy người mới yêu thương, quan tâm, chăm sóc và hợp nhau về mọi mặt là lẽ thường. Chắc hẳn bạn cũng từng có cảm nhận tương tự về những điểm tốt đẹp này khi còn yêu Kha?

Bạn cũng chia sẻ nhiều khi muốn bỏ cả hai và chẳng muốn đến với ai nữa. Thực tế, đây là điều bạn nên cân nhắc tới vì đó là một trong những lựa chọn an toàn cho bạn. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi bạn chưa có được sự dứt khoát cũng như còn gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình thì việc dừng lại cũng là dịp để bạn suy nghĩ xem mình thực sự cần gì và thực lòng yêu ai chưa. Khi suy nghĩ chín chắn, bạn sẽ tránh được những quyết định vội vàng và sai lầm không đáng có.

Hạ mến, trên đây là vài chia sẻ về những trăn trở bạn đang tìm cách tháo gỡ trong chuyện tình cảm. Mong rằng bạn nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để có những quyết định sáng suốt và đúng đắn.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc