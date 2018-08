Trẻ béo phì cũng có thể bị gan nhiễm mỡ. Ảnh minh họa: Kidhealth.

"Gan nhiễm mỡ là rối loạn ở gan thường gặp nhất. Đặc biệt, tỷ lệ người mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng cùng với sự gia tăng người bị béo phì, mỡ trong máu cao, đái tháo đường tuýp 2", phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồ, Phó chủ tịch Hội tiêu hóa Việt Nam cho biết tại hội thảo về bệnh gan nhiễm mỡ tổ chức tại Hà Nội ngày 23/6.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể vì đảm nhiệm nhiều chức năng (chuyển hóa lipid, protein và thuốc, thải độc, dự trữ vitamin...) nhưng lại dễ bị tổn thương. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ có thể do uống rượu, bia thái quá, do virus, nhiễm độc chất, thuốc gây viêm gan... và đặc biệt là do rối loạn chuyển hóa. Bệnh hiện diện trong 75% người béo phì và tiểu đường tuýp 2, đặc biệt ở 3% trẻ em (trong số này trên 50% trẻ béo phì).

Tiến sĩ Hồ cũng cho biết, tại Việt Nam người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hầu như không có triệu chứng, thường phát hiện được nhờ siêu âm. Một số người chỉ có cảm giác đầy bụng, nặng nặng ở bên phải, đi khám thì thấy gan to, mềm.

Điểm nổi bật của bệnh là hiện diện mỡ trong gan, kèm với viêm và tổn thương mô gan. Hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy khỏe mạnh mà không biết rằng nếu không điều trị bệnh có thể diễn tiến nặng, chuyển thành viêm gan, xơ gan, một số ít có thể bị ung thư gan, tiến sĩ Hồ cho biết.

Hiện không có thuốc đặc trị bệnh mà chỉ có thuốc hỗ trợ hồi phục tế bào gan. Vì thế, nếu điều trị sớm gan có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng nếu để muộn có thể thành viêm gan, xơ gan, khi đó sẽ rất khó chữa. Theo thống kê có đến 40% bệnh nhân bị viêm gan sẽ tử vong trong vòng 6 tháng kể từ khi có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Để phòng bệnh, mỗi người cần có một chế độ ăn ít kcal, nhiều rau, trái cây, ăn đủ lượng protit, gluxit..., đồng thời tăng cường vận động. Bên cạnh đó, không lạm dụng rượu bia, đặc biệt là ngâm tẩm rượu linh tinh, độc chất không triệt hạ hết được. Khi phát hiện bệnh, nên điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, nếu biết nguyên nhân gây bệnh thì điều trị nguyên nhân.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo về tình trạng mắc gan do lạm dụng rượu bia. Người có sử dụng trên 30 gam cồn (3 lon bia trở lên) mỗi ngày có nguy cơ cao mắc các bệnh lý về gan. Ngưỡng gây bệnh này có thể thấp hơn ở nữ giới, người có bệnh về gene, viêm gan mạn tính...

