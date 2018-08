Ảnh: Hải Duyên.

Nhằm triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở, các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tăng cường kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong nhà trường.

Bộ cũng lưu ý các sở cần tham mưu cho chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh trường học.

Thời gian kiểm tra triển khai từ 15/4 đến 15/5.

(Theo Chinhphu.vn)

