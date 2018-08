Phương án này sẽ do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Cục An toàn bức xạ hạt nhân và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thực hiện. Trước đó, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã tiến hành đo khả năng nhiễm bẩn phóng xạ cho một số công dân Việt từ Nhật về. Đến nay, chưa phát hiện ca nào bị nhiễm.

Đây là lần đầu đầu tiên kể từ sau thảm họa sóng thần tại Nhật, Việt Nam tổ chức cuộc kiểm tra nguy cơ nhiễm phóng xạ trên diện rộng như vậy.

Hiện, các đơn vị của Bộ Y tế cũng như Bộ Khoa học Công nghệ có đủ các thiết bị để đo và phát hiện tình trạng nhiễm xạ. Các bệnh viện như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế... sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm xạ nếu có.

Kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Ảnh: Vaec.

Theo số liệu của các trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Bộ Khoa học và Công nghệ trong ngày 23/3, chưa phát hiện được việc phát tán phóng xạ ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Công Khẩn - Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, thời gian tới Cục sẽ đề nghị Nhật Bản cung cấp giấy chứng nhận an toàn phóng xạ cho các sản phẩm nhập vào nước ta.

Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNN) cũng đã có văn bản gửi Cục Thú y yêu cầu tăng cường kiểm tra dư lượng phóng xạ trong sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản nhập vào Việt Nam. Đặc biệt lưu ý 5 cơ cơ sản xuất thủy sản và 1 cơ sở sản xuất thịt gia súc, gia cầm tại vùng Fukusima là vùng có sự cố hạt nhân nếu họ xuất hàng vào Việt Nam trong thời gian này.

