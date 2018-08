Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài / Cố níu hôn nhân vì ngại tiếng bỏ chồng

Anh ấy coi bạn bè nhậu nhẹt hơn cả gia đình, khiến cho cuộc sống gia đình luôn xảy ra lục đục sau những cơn say rượu của anh.

Đến nay anh còn theo bạn xấu rủ rê đi chơi gái, về nhà coi thường vợ con, cứ rượu vào là chửi bới, mắng nhiếc vợ con đủ điều khiến cho gia đình bất hạnh vô cùng. Tôi đã cố gắng cắn răng chịu đựng để nuôi con ăn học nên người, nhưng sức chịu đựng của tôi ngày càng kém dần vì sự sa đà quá đáng của anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Song vì nghĩ đến các con tôi đành ngậm đắng nuốt cay, còn anh thì vẫn chứng nào tật ấy, được đằng chân lân đằng đầu khiến cuộc sống của tôi ngày càng tăm tối không lối thoát.

Vậy tôi phải sống và suy nghĩ thế nào để cải thiện được tình trạng này. Mong được sự tư vấn góp ý của chuyên gia tâm lý và bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn. (Hong Thuyen)

Chị thân mến,

Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi hiểu dù chị đã rất cố gắng nhưng chồng chị đã phá đi tất cả làm cho chị buồn lòng. Tôi hy vọng rằng chị ổn định được tinh thần để giải quyết được những vướng mắc trong đời sống hôn nhân của mình.

Trong thư, chị không nói rõ trước kia hai vợ chồng sống với nhau như thế nào, anh ấy có thường xuyên ăn nhậu và quan hệ ngoài luồng hay chưa? Trước đây anh ấy có chia sẻ việc nhà hay chăm sóc gia đình không? Sự việc này diễn ra từ bao giờ, có thường xuyên không, chị đã nhờ gia đình khuyên nhủ anh ấy? Có khi nào chị ngồi với chồng để nói ra những bức xúc của mình về hành động của anh ấy và phản ứng của anh ấy như thế nào sau khi chị tỏ ra không hài lòng?

Như chị đã nói, chị đã cố gắng chịu đựng nhưng anh ấy không thay đổi. Chị biết đấy, sự im lặng không thể giúp cho anh ấy tôn trọng chị hơn mà thậm chí còn gây phản ứng ngược. Vì vậy, chị cũng cần xem xét vấn đề của anh ấy để ứng xử sao cho phù hợp.

Hiện tại anh ấy không những chỉ uống rượu mà còn nghe lời bạn rủ rê rồi quan hệ với những người phụ nữ khác. Chị có bao giờ tự hỏi với lối sống đó của chồng liệu có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc? Bởi vì chị cũng biết, điều ấy dựa trên nền tảng của cả hai người đều vun đắp lên, chứ không chỉ người vợ hoặc chồng cố gắng.

Chồng chị đang gây bạo lực với chị, đó là điều không thể phủ nhận được. Anh ấy hoàn toàn không có trách nhiệm gì với gia đình mà thậm chí còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con chị. Liệu chị còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Chị nghĩ xem, các con sẽ phát triển như thế nào khi có một người bố không biết yêu thương, chăm sóc vun vén gia đình, mà còn gây bạo lực tinh thần cho mẹ của chúng. Chúng sẽ phát triển như thế nào nếu trong gia đình có người bố thường xuyên gây bạo lực với mẹ? Có lẽ chị đã có câu trả lời.

Với chị, anh ấy không những không thắp lên ngọn lửa yêu đương mà còn làm cho đời sống gia đình đến bờ vực thẳm. Không những thế, chị có nghĩ đến việc liệu anh ấy có mang bệnh tật về cho mình sau mỗi lần trai gái hay không?

Chị nghĩ thế nào khi có thể anh ấy không chỉ dừng lại ở việc mắng chửi, mà còn có thể đánh đập chị nữa. Bởi vì bạo lực sẽ theo chu kỳ, chỉ có tăng lên mà không giảm đi. Có rất nhiều trường hợp uống rượu không làm chủ được mình, đã gây ra hậu quả đánh, giết vợ.

Chính vì vậy trong lúc này, việc chị cần làm là nhìn nhận lại hôn nhân của mình để biết nếu tiếp tục chung sống, liệu anh ấy có bỏ được tật uống rượu, trai gái để cùng chị chăm sóc, dạy dỗ con cái hay không? Chị cần có những giải pháp an toàn cho mình và con cái như: nếu anh ấy chửi mắng, đánh đập thì báo cho tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, công an để họ đến can thiệp kịp thời tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra với chị.

Ngay lúc này đây, sự cương quyết của chị với chồng là rất quan trọng, nếu chị tiếp tục cam chịu, chắc chắn cuộc sống của mẹ con chị ngày càng rơi vào bế tắc. Vì vậy rất mong chị bình tĩnh, giải quyết thật tốt những rắc rối trong hôn nhân. Thân

Chuyên gia Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm