Thái độ làm hỏng hôn nhân / Những lý do vụn vặt khiến vợ chồng rạn nứt / Tật xấu của đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân

Hẳn nhiên bạn luôn muốn mối quan hệ vợ chồng “cơm lành canh ngọt”. Tuy nhiên, một vài cách cư xử mà bạn không để ý có thể làm hỏng cuộc hôn nhân của bạn. Thậm chí nhiều chị em cố ý hành động như thế này này bởi nghĩ rằng nó hữu ích, dù thực tế, điều ngược lại mới là đúng. Hãy sửa chữa những sai lầm sau đây để cuộc hôn nhân của bạn có thể đi đúng quỹ đạo.

1. Bạn chờ đợi chồng mở miệng nếu anh ấy cần một thứ gì đó, đặc biệt là sex

Đàn ông muốn được coi là mạnh mẽ, không dễ bị tổn thương. Nhiều người cảm thấy họ không thể thừa nhận khi có một nhu cầu nào đấy. Nếu chàng thấy bạn đang quá bận rộn, hoặc không cởi mở và lắng nghe mong muốn của mình, anh ấy sẽ im lặng trong buồn bực. Tiến sĩ tâm lý học Andra Brosh khuyên các bà vợ: “Hãy hỏi xem chồng bạn đang nghĩ và muốn gì. Đừng chờ đợi anh ấy năn nỉ bởi có lẽ chàng sẽ không bao giờ cầu xin”.

2. Bạn không đánh giá cao anh ấy

Cho dù anh ấy là người kiếm tiền chính trong gia đình hay ở nhà nội trợ, hãy thừa nhận những cố gắng của anh ấy. Hãy để chồng cảm nhận được bạn đang đánh giá cao những đóng góp của chàng. “Ngay cả khi bạn cũng vất vả như thế, bạn vẫn nên nói lời cảm ơn từ đáy lòng. Nói câu “Em cảm kích tất cả những gì anh làm cho em” thật dễ dàng, nhưng thiếu sự thừa nhận đó có thể dẫn đến sự bất mãn trong hôn nhân. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy chồng không thừa nhận những đóng góp của mình, bạn cũng nên nói cho anh ta biết.

3. Bạn phàn nàn chồng không thể hiện tình cảm dù anh ấy vẫn chăm sóc gia đình

Dù yêu bạn từ đầu xuống chân, anh ấy cũng ít khi nói về điều đó. Thay vào đó, anh ấy có thể thể hiện tình cảm của mình qua việc chăm sóc con cái, làm việc nhà, đưa tiền cho vợ… Nếu chồng bạn không thể bộc lộ tình cảm như bạn mong muốn, bạn cũng đừng bỏ qua những dấu hiệu của tình yêu và sự hỗ trợ.

4. Bạn thờ ơ với sự thiếu ham muốn tình dục của mình

Nếu chồng gợi ý sex, bạn thường xuyên từ chối anh ấy, bạn đang đi đến một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không tình yêu. Người vợ từ chối một vài lần có thể nhanh chóng dẫn vợ chồng đến một giai đoạn dài không ân ái.

Ảnh: bodychek.co.uk

“Nếu bạn không sẵn sàng cho chuyện ấy, bạn phải có trách nhiệm tìm hiểu lý do tại sao. Nó có thể do sinh lý hoặc cảm xúc nhưng việc giải quyết vấn đề cho thấy bạn vẫn còn quan tâm tới chồng. Hãy nói cho bác sĩ biết việc giảm ham muốn của bạn. Bỏ quan chuyện này cũng tồi tệ như việc bạn bỏ rơi chồng mình.

5. Bạn vô thức đề cao người yêu cũ

Sau một thời gian chia tay, một số phụ nữ thường có xu hướng nhìn lại người yêu cũ với suy nghĩ tôn thờ. “Hãy cẩn thận, bởi một người yêu từ thời xa xưa có thể làm hỏng mối quan hệ hiện tại của bạn”, chuyên gia về tình yêu Charles J. Orlando, tác giả của cuốn The Problem with Women... is Men cảnh báo. Khi đề cập đến một phẩm chất tốt đẹp nào đó ở người yêu cũ, bạn đã vô tình kích động chồng vào một cuộc tranh luận vô nghĩa về những gì anh ấy có thể làm tốt hơn. Tốt nhất, hãy tập trung vào những ưu điểm của người bạn đời, và nên thảo luận những vấn đề trong cuộc sống của gia đình bạn hơn là đem chồng ra so sánh với người xưa.

6. Bạn nghĩ tất cả đàn ông đều tồi

Có thể người yêu cũ đã ngược đãi bạn và bạn luôn chuẩn bị tinh thần chờ đợi chồng cũng đối xử với mình như thế. Theo Charles J. Orlando, bạn không thể phát triển tình cảm và sự thân mật với người bạn đời khi bạn vẫn còn ôm những nỗi đau từ quá khứ. Hãy chấp nhận những gì đã xảy ra và vai trò của bạn trong mọi việc. Hãy tha thứ cho mình cũng như người kia và thay đổi cách cư xử của chính mình. Như thế, bạn mới có thể bắt đầu một chương mới với cuộc hôn nhân hiện tại của mình.

7. Bạn cố gắng điều khiển hôn nhân theo ý chủ quan của mình

Nỗ lực từ một phía không thể cải thiện những vấn đề cố hữu của hôn nhân. Một cuộc hôn nhân luôn phải có hai vế vợ và chồng. Nếu một bên do dự, hoặc cả hai không cùng chí hướng với nhau, sẽ khó có thể liên kết. Hãy nhìn nhận xem có phải bạn đang một mình lèo lái con thuyền hôn nhân hay không? Nên tìm kiếm sự giúp đỡ của chồng để cùng giúp con thuyền hôn nhân của hai bạn không bị chìm và có thể cập bến an toàn.

8. Bạn cho rằng mình biết được những suy nghĩ của chồng

Vợ chồng bạn không bao giờ thảo luận về tài chính bởi vì bạn cho rằng mình biết những gì chồng sẽ nói? Theo chuyên gia trị liệu các vấn đề hôn nhân Carin Goldstein, sự giả định, suy diễn rất nguy hiểm bởi vì thay vì mở một cuộc đối thoại với chồng, bạn đang viết sẵn một kịch bản trong đầu. Carin Goldstein khuyên, khi bạn bắt đầu nhận ra mình đang giả định, hãy nhanh chóng kiểm tra ý nghĩ ấy ngoài thực tế, bằng cách chia sẻ sự quan tâm với chồng và sau đó yêu cầu anh ấy đưa ra những giải pháp thực tế. Chàng sẽ dễ dàng nói những điều mình nghĩ bằng cách trả lời các câu hỏi.

9. Khi bất đồng, bạn bỏ qua những ý kiến của chồng

Nếu chồng đề nghị xem bản chi tiêu của bạn, đừng ngay lập tức chụp mũ, chê bai vé xem cả mùa bóng đắt đỏ của chàng. “Chúng ta thường mắc vào cái bẫy phòng vệ khi chúng ta không có thời gian để tìm hiểu cảm xúc của người bạn đời”, Goldstein lý giải. Bạn có thể không cần tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của anh ấy, nhưng bạn cần phải tìm hiểu quan điểm của anh ấy.

10. Bạn có thái độ mỉa mai khi giao tiếp

Chúng ta không đề cập đến chuyện trêu đùa ở đây. Mà ở đây, lời nói của bạn đã che giấu thông điệp bạn muốn truyền tải. Đây có thể là một cách bạn thể hiện sự tức giận hoặc phản ứng lại cảm giác tổn thương. Tuy nhiên nếu bạn định nói với chồng về việc anh ấy ngừng tập thể dục bằng câu: “Thành viên ưu tú của phòng tập sẽ ra sao nhỉ” thì bạn nên dừng lại và tự sửa thành “Em muốn nói anh đang không đến phòng tập thể dục đấy và em lo cho sức khỏe của anh”. Bởi chồng bạn sẽ không hiểu dược cảm xúc thật của bạn nếu bạn không diễn đạt một cách rõ ràng.

11. Bạn không kết nối với chồng mỗi ngày

Bạn biết rằng cần phải nuôi dưỡng hôn nhân nhưng bạn dễ dàng lãng quên điều đó khi cuộc sống bận rộn. Nếu bạn cảm thấy chồng chỉ như một người bạn cùng phòng, bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình: Tại sao bạn lại lảng tránh anh ấy? Nếu bạn không thể trả lời, hãy đi tìm các chuyên gia để giải quyết vấn đề.

Kim Anh (Theo Womansday.com)