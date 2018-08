Kiểu phụ nữ dễ cho chồng 'mọc sừng'

Ảnh minh họa: huffpost.

Phụ nữ dễ phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình khi anh ấy thường xuyên có những buổi họp rất muộn; khi áo, cổ hay mặt chàng có dính vết son môi; khi chàng về nhà và vương vất mùi nước hoa lạ của phụ nữ... Tuy nhiên, đàn ông ngoại tình còn có những dấu hiệu khác nữa mà nhiều chị em đã vô tình bỏ qua.

1. Chàng không tôn trọng mẹ mình

Theo tiến sĩ Carole Lieberman, tác giả của cuốn "Bad Boys: Why We Love Them, How to Live with Them and When to Leave Them," (Tạm dịch: Những chàng trai hư: Tại sao chúng ta yêu họ, làm thế nào để sống cùng họ và khi nào thì rời xa họ), phụ nữ nên quan sát cẩn thận cách chồng mình (hoặc chồng tương lai của mình) đối xử với mẹ anh ấy. Nếu chàng tỏ ra thiếu tôn trọng mẹ, chàng cũng nhiều khả năng không coi trọng bạn.

2. Chàng luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ

Hãy coi chừng những người đàn ông ích kỷ, tự mãn và không có sự đồng cảm. Anh ta chỉ coi phụ nữ là một đối tượng hay mục tiêu chinh phục để chứng minh phong độ của mình. Hãy tránh xa anh ta. Đừng cố gắng thay đổi anh, hoặc thuyết phục bản thân rằng anh ta cần bạn bởi vì chắc chắc anh ta sẽ không thay đổi, hoặc đơn giản là anh ta không muốn thay đổi.

3. Anh chàng luôn cảm thấy mình có quyền lực

Một nghiên cứu do trường đại học Tilburg tại Hà Lan tiến hành cho thấy những người có chức quyền thường dễ ngoại tình. Tuy nhiên, tiến sĩ Joris Lammers cho rằng, mối quan hệ giữa quyền lực và sự tự tin lớn hơn mối quan hệ giữa quyền lực và ngoại tình. Cách tốt nhất để giữ một người đàn ông chung thủy là xây dựng sự tự tin cho anh ta nhưng đừng để những suy nghĩ về quyền lực xuất hiện trong tâm trí anh ta.

4. Anh chàng có lòng tự trọng thấp

Anh ta thường xuyên lo lắng từ những việc rất nhỏ đến những việc rất lớn, từ sợ bị già, sợ hói đến sợ bị mất việc. Anh ta sẽ cố gắng bù đắp lại điều đó bằng cách ngoại tình nhằm giúp bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn. Để kéo anh ta khỏi ngoại tình, hãy giúp anh chàng tránh việc so sánh thành công của mình với người khác và khuyến khích anh ta hoàn thành các mục tiêu của mình.

5. Anh chàng có nhiều tệ nạn

Những người đàn ông nghiện bia rượu hay sử dụng ma túy thường không biết điểm dừng, họ luôn nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, kể cả ngoại tình. Vì thế hãy tránh xa những người này.

6. Anh chàng tán tỉnh bất kỳ ai

Nếu anh ta “trẻ không tha, già không thương” sẵn sàng quyến rũ bất kỳ người phụ nữ nào anh ta gặp - kể cả người thân và bạn bè của bạn thì khả năng anh ta cho bạn mọc sừng là vô cùng cao. Hãy xác định rõ ràng bạn sẽ chia tay nếu anh ta không thể hiện đúng nhiệm vụ của mình trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Một số đàn ông vẫn có thể “ghẹo gái” mà không ngoại tình nhưng dù sao bạn cũng phải cẩn thận với anh ta.

7. Anh chàng hay quên

Anh chàng không nhớ ngày sinh của bạn, không nhớ nhà hàng và món ăn bạn yêu thích. Anh ta cũng không nhớ những lời hứa của mình (ví dụ đưa bạn đi xem phim vào tối thứ sáu). Nếu anh chàng thường xuyên quên những lỗi lầm mình gây ra cho bạn và nhầm lẫn những điều bạn thích hay ghét với những người khác thì đây không phải là một anh chàng chung thủy.

8. Anh chàng lạnh lùng và xa cách

Nếu anh chàng giấu diếm khi có người gọi hoặc không trả lời cuộc gọi khi bạn ở bên cạnh thì bạn cũng nên lưu ý. Nếu chàng thường xuyên thay đổi mật khẩu điện thoại hoặc thường xuyên bỏ quên điện thoại ở xe hay nơi làm việc, thì rất có thể chàng đang lừa dối bạn. Phần lớn những người vợ bị cắm sừng cho biết họ đã từng nhìn thấy những dấu hiệu này nhưng họ đã lờ đi. Đừng bao giờ thờ ơ với linh cảm của bạn.

9. Sự thân mật thay đổi

Anh ta giảm sự quan tâm trìu mến với bạn nhưng vẫn muốn làm tình, sự thân mật của hai người không còn như xưa nữa. Nếu quan tâm, bạn hãy nói với chàng rằng muốn vợ chồng vẫn được gần gũi như xưa. Hãy nói rằng bạn nghĩ anh ấy đã thay đổi và hỏi xem liệu anh ta đã làm gì sai trái. Nếu anh ta phủ nhận, bạn vẫn phải cảnh giác.

10. Anh ta đột nhiên hay phê phán chỉ trích

Nếu bình thường anh không để ý đến cân nặng của bạn cũng như cách bạn dọn dẹp nhà cửa, bây giờ bỗng nhiên anh ta nổi giận vì những thứ đó, thì đây chính là dấu hiệu cho thấy anh ta có điều gì đó mờ ám muốn giấu bạn. Việc anh ta thường xuyên chỉ trích bạn có thể nhằm lôi kéo sự chú ý của bạn ra khỏi những hành vi xấu của anh ta. Hãy thử kiểm tra xem liệu đó có phải là biểu hiện của sự căng thẳng hay lo lắng của anh chàng không, trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Kim Anh (Theo FamilyShare)