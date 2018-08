Những câu nói các ông chồng ghét nghe nhất / Những lời vợ khen chồng ghét nghe

Dưới đây, các chuyên gia hôn nhân và gia đình chia sẻ những lý do phổ biến nhất khiến các ông chồng bực mình và cách làm thế nào để bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn.

1. Tranh cãi không “đẹp”

Tiến sĩ tâm lý, chuyên gia trị liệu các vấn đề gia đình và hôn nhân Bob Navarra cho rằng, muốn hạnh phúc, các cặp vợ chồng không nhất thiết phải giảm tranh cãi mà chỉ cần tranh cãi một cách tốt hơn. Đó là miêu tả cảm giác và nhu cầu của mình chứ không phải quy chụp người bạn đời đã sai lầm.

Các chuyên gia phát hiện các bà vợ thường nâng tầm vấn đề khi tranh luận trong khi các ông chồng có xu hướng thu lại khi có dấu hiệu cãi nhau to. Để tranh cãi xảy ra, phụ nữ thường bắt đầu cuộc tranh luận với những nhận định tiêu cực, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên xấu đi. Thay vì tấn công cá nhân: “Anh lúc nào cũng không cẩn thận”, “Chúng ta sẽ lại bị muộn giờ vì anh”... sẽ khiến chồng trở nên phòng thủ và chống đối, các bà vợ hãy bắt đầu bằng những mệnh đề khác như: “Khi…, em cảm thấy rất thất vọng, cái em cần là…)

2. Xem chồng như một đứa trẻ

"Một vấn đề lớn mà tôi nhìn thấy ở những ông chồng bất mãn với vợ là vì anh ta cảm thấy đang bị vợ coi như trẻ con", chuyên gia trị liệu các vấn đề hôn nhân và gia đình Mary Kelleher cho biết. Điều này khiến anh ấy cảm thấy mình thua kém và bất bình. Rõ ràng chẳng người đàn ông nào muốn cưới một phụ nữ về để làm mẹ của mình cả.

3. Kể chuyện gia đình mình cho người khác

Những thứ bạn nghĩ là vô hại như những lời phàn nàn về chồng con, gia đình với bạn bè và người thân thực sự lại có thể phá vỡ niềm tin nơi chồng bạn. Đàn ông cảm thấy nhục nhã và bị tổn thương. Chuyên gia các vấn đề xã hội Norene Gonsiewski khuyên: "Nếu bạn thật sự cần phải trút bầu tâm sự, hãy đến gặp các chuyên gia, bác sĩ tâm lý để mọi thứ được bí mật".

4. Không đánh giá cao những gì chồng làm đúng

Các ông chồng sẽ không bao giờ lên tiếng đòi hỏi vợ khen nhưng thường xuyên được nghe những lời tán tụng rất quan trọng. Scott Haltzman, tác giả cuốn The Secrets of Happily Married Women cho biết đàn ông thích khi được vợ tự hào về mình. So với phụ nữ, đàn ông có xu hướng hành động nhiều hơn, có nghĩa là họ thể hiện tình cảm theo hành động. "Anh ấy có thể rửa bát như một cách thể hiện sự quan tâm đến vợ". Haltzman gợi ý: "Hãy chú ý đến những gì anh ấy làm, và hãy để cho anh ta biết là bạn đã chú ý."

5. Từ chối sex như một cách trừng phạt

Ảnh: Thinkstock

Trong khi phụ nữ nhìn chung cần sự thân mật, tình cảm để có thể làm tình thì đàn ông lại thể hiện sự thân mật tình cảm thông qua sex. Marla Taviano, tác giả cuốn Is That All He Thinks About? nhận xét. Khi người vợ không có cảm hứng với chuyện chăn gối, người chồng sẽ nghĩ cô ấy đang từ chối mình. Người vợ sử dụng tình dục như một cách mặc cả để đạt được nhu cầu mà không cần phải đàm phán giống như "tống tiền" cảm xúc và có thể gây bức xúc nơi người chồng. "Trì hoãn quan hệ có thể khiến chồng bạn cảm thấy tình yêu của bạn đối với anh ta đã giảm và đổi lại anh ta cũng giảm tình yêu của mình đối với bạn", Haltzman cho biết.

6. Cố thay đổi anh ấy

"Mọi người đều có thể thay đổi, nhưng tốt hơn, hãy tập trung vào sự thay đổi của chính mình hơn là của người bạn đời", chuyên gia trị liệu các vấn đề hôn nhân và gia đình Anne Ziff, tác giả cuốn Marrying Well khuyên. Nhiều phụ nữ coi hôn nhân như một điểm khởi đầu cho sự thay đổi của đàn ông. Điều đó không hề xấu, bởi các nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông có gia đình ăn uống lành mạnh hơn, có ít vấn đề với thuốc lá và bia rượu hơn các anh chàng độc thân. Tuy nhiên bạn cần phải tránh xây dựng một cuộc hôn nhân mà ở đó chồng bạn không còn được là chính anh ấy. Khi một người đàn ông cảm thấy ngôi nhà anh ta ở không phải là lâu đài của anh ta, và anh ta không được là một người đàn ông dù chỉ là đi loanh quanh với chiếc quần đùi, anh ta sẽ thấy mình giống như đang bị giam lỏng. Tốt hơn, với những thứ vô hại, bạn hãy để anh ấy tự do.

7. Đưa ra quyết định quan trọng mà không hỏi qua ý kiến của chàng

Tiền bạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bất đồng giữa các cặp vợ chồng, thậm chí trong cả những gia đình giàu có. Tiền đi đôi với quyền. Quyền ngang bằng nhau là điều rất quan trọng cho một mối quan hệ hài hòa. Dù bạn đang cân nhắc đặt vé cho một kỳ nghỉ hoặc mua một máy rửa chén, chồng bạn cũng xứng đáng được hỏi ý kiến. Tương tự là các quyết định ảnh hưởng đến thời gian của hai người, chẳng hạn mời đồng nghiệp đến nhà ăn tối hay đăng ký cho con bạn học bóng đá. Dù xin chồng bỏ qua sau khi đã đặt anh ấy vào tình thế việc đã rồi có vẻ dễ dàng hơn là nhận được sự ủng hộ ban đầu của anh ấy, nhưng bạn cứ quyết định đơn phương có thể khiến hai người xa cách nhau.

8. Không tạo điều kiện cho chồng trở thành người cha theo hình ảnh mà anh ấy muốn

Cách mẹ nuôi dạy con khác bố, nhưng chưa hẳn đã tốt hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nuôi dạy con theo phong cách của cha với nhiều trò chơi và hơi lộn xộn có thể giúp trẻ phát triển một cách đặc biệt. Sự bức xúc của người chồng tăng lên khi đứa con phát triển và gặp phải những vấn đề trong năng lực và sự độc lập – vốn là hai tính cách nổi bật ở nam giới. Khi một người vợ không tin tưởng chồng trong vai trò chăm sóc con, cô ấy đã gửi đi một thông điệp rằng chồng sai và chỉ cô ấy đúng. "Thay vì thế, hãy khuyến khích chồng bạn có những đóng góp tích cực cho con cái”, Haltzman khuyến cáo.

9. Ghen tuông khi anh ta nhìn ngắm phụ nữ khác

"Đàn ông là những sinh vật trực quan", tiến sĩ Meunier cho biết, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một người đàn ông dị tính điển hình sẽ chú ý đến một người phụ nữ đẹp. "Những người vợ hiểu được điều này và không quan tâm đến nó sẽ giảm thiểu được những cuộc tranh cãi không hiệu quả do ghen". Khi một người vợ phản ứng quá mức với một tình huống, người chồng sẽ trở nên phòng thủ và bất mãn. Meunier khuyên: "Hãy bình tĩnh. Bạn không cần phải lo lắng. Những hành vi như thả tay vợ ra để qua góc phòng bên kia nói chuyện với một người phụ nữ mới là biểu hiện của việc thiếu cam kết với bạn".

10. Đòi anh ta ngay lập tức tha thứ sau khi bạn nói lời xin lỗi

Xin lỗi và tha thứ đóng góp rất nhiều cho sự hài lòng của hôn nhân và tuổi thọ của mỗi người. Nhưng hãy cẩn thận với những lời nói trống rỗng. Trong khi xin lỗi giúp giải quyết xung đột, Navarra cho rằng câu nói đơn giản: "Em xin lỗi" là không đủ. Để thực sự nhận được sự tha thứ của bạn đời, một người cần phải thể hiện rằng mình hiểu lý do tại sao người kia khó chịu. Còn Haltzman khuyến cáo bạn phải cụ thể hóa về những gì bạn đang xin lỗi, nhận trách nhiệm cho những gì bạn đã làm, thừa nhận rằng bạn biết những gì bạn đã làm là có hại và cuối cùng, hỏi những gì bạn có thể làm để người kia tha thứ. "Nếu người vợ đã làm ba bước đầu, hầu hết người chồng sẽ bảo: 'Quên nó đi' cho câu cuối cùng", Haltzman nói.

Kim Anh (Theo Woman's Day)