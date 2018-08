Những mẫu phụ nữ dễ thất bại trong hôn nhân / Kiểu phụ nữ mà đàn ông muốn lấy

1. Cô nàng quá ghen

Nàng luôn nghi ngờ và cho dù có thể do quá khứ nàng từng bị tổn thương thì cũng không thể lấy đó làm lý do để mất niềm tin trong tất cả các mối quan hệ của mình. Vì vậy, đó là lý do vì sao hầu hết các chàng trai đều sẽ chia tay với cô nàng ghen tuông thái quá bởi vì "không ai có thể sống cả đời với một người luôn coi mình như tội phạm cần hỏi cung".

2. Cô nàng lúc nào cũng như bà chủ

Ban đầu, người đàn ông có thể thấy tính cách này khá đáng yêu, rằng anh ta thích một cô gái có tham vọng và luôn biết mình muốn gì. Nhưng sau một thời gian, anh ta sẽ nhận ra rằng có những thứ hơi khác và chàng sẽ "cảm thấy như mình là một cậu học trò lớp 2, luôn bị cô giáo bắt phải làm điều này, điều kia". Vì vậy, nếu bạn nhận thấy chính mình giống cô nàng kiểu này, hãy thử thay đổi một chút nhé.

Những cô nàng thích đeo bám và quá bi lụy không phải mẫu người đàn ông muốn cưới. Ảnh minh họa: The Mirror.

3. Cô nàng thích đùa bỡn với tình cảm của người khác

Thi thoảng, chuyện vui đùa khá thú vị nhưng về lâu dài, hành vi này chắc chắn sẽ phá hoại mối quan hệ của bạn. Có thể ban đầu, người đàn ông sẽ bị lôi cuốn trước một cô nàng khó nắm bắt nhưng sau đó, anh ta sẽ muốn ở bên một người dễ chịu và ổn định hơn. Vì vậy, đừng chơi trò "mèo vờn chuột" với trái tim của anh ấy. Hãy cư xử có trách nhiệm hơn và biết nghĩ tới cảm xúc của người khác.

4. Cô nàng "em chẳng có gì khác ngoài anh"

Đây chắc chắn là mẫu phụ nữ đàn ông không muốn cưới. Mặc dầu đầu tiên chàng có thể cảm thấy khá hãnh diện vì được nàng dành cho mọi sự chú ý và chăm sóc nhưng về lâu dài, anh ấy sẽ có cảm giác ngột ngạt và quá tải.

Đàn ông yêu một người phụ nữ biết mình muốn gì, tự đưa ra những kế hoạch riêng mà không cần anh ấy phải tham gia, người có mục tiêu trong đời và không dựa dẫm hoàn toàn vào họ để tìm kiếm hạnh phúc. Vì vậy, các quý cô, không cần biết bạn yêu "nửa kia" thế nào, đừng quên bản thân và những giấc mơ của mình.

5. Cô nàng "muốn tìm một ông bố"

Các chuyên gia nói rằng kiểu phụ nữ này thường hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi hơn và có quyền lực vì thực sự cô ấy đang tìm kiếm một hình mẫu người cha chứ không phải "một nửa" mình sẽ cưới vào ngày nào đó. Có thể ban đầu người đàn ông sẽ ấn tượng khi một cô gái trẻ thấy anh ta hấp dẫn nhưng sau đó, anh ta sẽ nhận ra rằng cô nàng đặc biệt của mình có vài vấn đề cần tự giải quyết nếu muốn cùng chung sống lâu dài.

6. Cô nàng "em chẳng bao giờ ăn gì"

Đây lại là một lỗi rất hay gặp khác mà hầu hết phụ nữ thời nay mắc phải bởi vì họ muốn trông mình thật hấp dẫn với đàn ông. Đó không phải là một hành vi lành mạnh và về lâu dài, nó thậm chí có khả năng đưa tới một số hệ quả nghiêm trọng như mắc chứng rối loạn ăn uống. Tương tự, hãy nhớ rằng một người đàn ông yêu bạn không chỉ vì vẻ ngoài và anh ta sẽ muốn chia sẻ cuộc đời với người biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, như vui thích khi ăn một chiếc bánh ngọt trong lúc xem bộ phim mình yêu. Bạn biết đấy, chẳng vui chút nào khi lúc nào cũng phải ăn một mình.

7. Cô nàng "em muốn thay đổi anh"

Có những cô nàng luôn cố gắng để thay đổi "nửa kia" sao cho phù hợp với nhu cầu hay ước muốn của mình. Việc này có thể sẽ hiệu quả trong lúc nào đó và có lẽ một số anh chàng sẽ thay đổi bởi sự bất an của chính họ, nhưng hãy nhớ, các quý cô, hầu hết đàn ông thấy tuýp phụ nữ này chẳng mấy hấp dẫn. Họ không muốn phải ở cùng với một người như vậy dài lâu.

8. Cô nàng thích buôn chuyện

Các quý cô thuộc tuýp này suốt ngày thích nói về người khác và những vấn đề của họ. Hệ quả là, nhiều nam giới thường hành động một cách thận trọng khi ở gần cô gái này bởi vì họ không bao giờ biết sau lưng mình cô ấy sẽ nói gì. Ban đầu, cánh mày râu có thể sẽ thấy cô ấy khá vui vẻ nhưng khi họ hiểu rõ hơn cô nàng, điều duy nhất họ muốn là tránh thật xa.

9. Cô nàng "em chẳng muốn thua kém người khác"

Hầu hết các anh chàng có khuynh hướng tránh kiểu phụ nữ này vì cô nàng liên tục sợ mình thua kém người khác. Cô ấy luôn cực kỳ muốn biết liệu mình có kém cỏi những người khác về sắc đẹp, trí thông minh hay thậm chí là sự giàu có không. Hành vi và niềm tin sai lạc của cô ấy có thể đặt nhiều áp lực lên "nửa kia" - người thực sự sẽ trở nên chán ngấy khi thấy cô nàng thậm chí không biết trân trọng bản thân hay những thứ mình có mà lúc nào cũng so đo, ghen tỵ.

10. Cô nàng luôn tìm kiếm sự chú ý

Có những cô gái luôn thèm khát được chú ý bất cứ nơi nào mình đến và không thể chịu nổi nếu không hút mọi ánh nhìn. Cô ấy sẽ làm bất cứ việc gì để được mọi người chú ý, dù là bằng hành động hay vẻ bề ngoài hoặc cả hai. Có vẻ thú vị khi đi chơi với một cô gái như thế này nhưng để gắn bó lâu dài thì chắc sẽ rất ít người muốn.

11. Cô nàng lẳng lơ

Đây là kiểu phụ nữ có nét giống tuýp luôn thèm khát sự chú ý, tuy nhiên, mục tiêu chính của cô nàng này là khiến "nửa kia" của mình phải phát ghen. Bạn có thể thường xuyên thấy cô ấy tán tỉnh những gã trai chẳng quen hay ăn mặc hở hang để phô bày cơ thể.

Đàn ông thích chung sống với người phụ nữ tự hào về diện mạo của mình nhưng không ai muốn lúc nào cũng phải chiến đấu với những người đàn ông khác bởi vì cô gái của mình luôn "bật đèn xanh" với bất cứ gã nào.

12. Cô nàng luôn đòi hỏi

Trong khi có một số nam giới thích những cô nàng kiểu này thì nhiều người không dám cưới cô vợ luôn cần được phục dịch từ đầu tới chân. Tất cả chúng ta đều thích được người mình yêu nuông chiều nhưng một người không bao giờ nấu ăn, lau dọn hay làm bất cứ việc gì nhưng lại luôn đòi hỏi có được mọi thứ tốt nhất thì thật khó để tìm người đáp ứng.

13. Cô nàng đeo bám

Đây là cô gái phải liên tục gọi điện, nhắn tin hay kè kè bên cạnh người đàn ông của mình, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt. Cô nàng có nhu cầu cho cả thế giới biết mình yêu "nửa kia" nhiều thế nào và dường như không thể nói về bất cứ điều gì khác ngoài chàng ta. Cô ấy luôn biết người yêu đang làm gì, vào mọi lúc. Thật thích khi cảm thấy luôn được yêu và khao khát nhưng tuýp phụ nữ có hành vi như vậy thường khiến người ta thấy phiền. Thể hiện sự quan tâm với người mình yêu là tốt nhưng đừng khiến họ thấy ngột ngạt.

14. Cô nàng "mẹ yêu"

Một số nam giới thích được các cô gái thuộc kiểu này chăm sóc yêu chiều nhưng hầu hết cánh mày râu không hứng thú với người phụ nữ đối xử với họ như một đứa trẻ. Bạn sửa lại mái tóc, lau mũi cho chàng hay cắt thức ăn, bón cho anh ấy khi hai người ăn ở ngoài. Đa số đàn ông sẽ thấy bối rối trước những hành động này. Bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề: Anh ấy đã có một người mẹ rồi và không cần bạn đóng vai trò này nữa.

15. Cô nàng mê tiệc tùng.

Cô nàng mê tiệc tùng thực sự thú vị khi đi chơi cùng. Cô ấy thoải mái, phóng khoáng và luôn ham vui. Nhiều chàng trai thích cô gái kiểu này nhưng ít người muốn cưới họ về làm vợ. Khi còn độc thân, triền miên với những bữa tiệc thật vui, nhưng lúc đã có gia đình thì lại khác.

Vương Linh (Theo Allwomenstalk)