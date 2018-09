Từ chối bạn trai 'sờ mó' khi hôn là không yêu? / Người yêu cờ bạc thường xuyên đòi vay tiền

Em 17 tuổi, quen bạn trai hơn một năm rồi. Cậu ấy 18 tuổi, là một chàng trai tốt, được mọi người yêu quý. Cậu ấy rất thương em, quan tâm lo lắng cho em. Một hôm nhóm bạn của chúng em tổ chức tiệc mừng cậu ấy đạt giải học sinh giỏi. Hai đứa em uống vài ly nên hơi say. Em không dám về nhà ngay mà qua nhà cậu ấy ngủ cho tỉnh rồi mới về.

Tỉnh dậy em thấy mình không mặc quần áo, hỏi thì cậu ấy xin lỗi và bảo chỉ hôn khắp người chứ không làm gì. Em khóc, bạn ấy nói sau này sẽ cưới và yêu thương lo lắng cho em. Từ hôm đó, cậu ấy cứ đòi hôn khắp người em. Em không cho, cậu ấy không dám nhưng cứ hay đòi, bảo dù biết là không đúng nhưng rất "muốn". Làm sao để kìm chế được cậu ấy? Phải làm sao để tụi em yêu nhau trong sáng như lúc đầu? (Lee).

Trong cuộc sống hôm nay, nếu chịu khó theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, chắc hẳn em đã thấy có rất nhiều vấn đề rắc rối đã xảy ra trong tình trạng người ta không thể làm chủ bản thân vì men rượu. Để xảy ra tình trạng như em viết trong thư, có thể nói một phần lớn do chính bản thân em đã tạo điều kiện cho sự việc xảy ra theo hướng như thế.

Với độ tuổi đang học trung học phổ thông như các em, lẽ ra tuyệt đối không sử dụng bia rượu trong các cuộc vui, tiệc tùng liên hoan. Đặc bệt, bản thân em là nữ cần phải kiên quyết nói không với việc sử dụng rượu bia. Bình thường ở nhà em uống cả chục ly không có vấn đề gì, nhưng trong tiệc mừng như thế, có thể do một tác nhân “đặc biệt” nào đó, chỉ cần một ly đã đủ em mất khả năng kiểm soát bản thân. Đã có rất nhiều cô gái tự tin vào khả năng uống bia rượu của mình, để rồi đã phải cay đắng thốt lên “giá như…” khi có những chuyện không hay xảy ra.

Điều thứ hai, khi cả em và bạn trai đã chuếnh choáng men say, các em lại tham gia giao thông, một việc làm có thể gây ra nguy hểm cho mình và nhiều người khác. Bên cạnh đó, quyết định không về nhà của em mà ghé nhà cậu ấy ngủ cho hết say, là một việc cực kỳ sai lầm. Khi đã say, người ta (đặc biệt là nam giới) rất khó kiềm chế những dục vọng của cá nhân, huống chi lại có được đều kiện thuận lợi để làm điều đó thì làm sao bạn ấy có thể làm chủ được chính bản thân. Rồi cuối cùng có vẻ như chuyện tất yếu đã xảy ra giữa em và cậu ấy.

Chuyện đã xảy ra rồi, không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những sai lầm đó. Vấn đề còn lại là suy nghĩ xem cần phải làm gì lúc này để không để hệ lụy của sai lầm đi xa hơn.

- Trước hết, chính bản thân em cần phải tự xác định xem liệu rằng hôm ấy có xảy ra việc quan hệ tình dục không an toàn hay không (nếu cần, em nên nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ chuyên khoa). Cần xác định điều này để em có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận, chuẩn bị sẵn sàng cách thức xử lý nếu xảy ra hậu quả ngoài ý muốn. Tất nhiên, đó là khả năng xấu nhất, nhưng không phải là không thể xảy ra.

- Cần xác định rằng, sự việc đã xảy ra, chỉ là ngoài ý muốn của em, do đó đừng mang tư tưởng rằng mình đã chẳng còn gì để mất là điều rất nguy hiểm. Em cần phải kiên quyết dứt khoát bày tỏ cho bạn trai thấy, em bỏ qua cho bạn ấy sự việc cũ nhưng không hề đồng tình với hành động đó. Cần dứt khoát không cho phép những hành động như vậy xảy ra lần nào nữa. Việc bạn ấy muốn lặp lại những “hành động cũ” có nghĩa là chàng đang không tôn trọng em và đang cố lợi dụng một lần vấp ngã của em để có được những gì bạn ấy muốn.

- Em và bạn trai cũng cần tránh gặp gỡ ở những nơi quá riêng tư hoặc vắng vẻ có thể làm nảy sinh những ham muốn thể xác nơi bạn trai. Quan trọng là dứt khoát không bao giờ để xảy ra một lần “chếnh choáng hơi men nào nữa” giữa 2 người.

Cần lưu ý rằng, tình cảm ở lứa tuổi các em, đa phần chỉ mới là những rung động tuổi mới lớn, pha chút tò mò về vấn đề giới tính. Tình cảm đó chưa hẳn đã là tình yêu, vì thế cần giữ được sự trong sáng và phải tập trung cho những mục tiêu khác quan trọng hơn trong việc học tập, thi cử…

Một lần nữa, cần nhắc lại với em rằng rượu bia cũng như các chất kích thích khác (shisa, thuốc lá) hầu như không mang lạ điều gì tốt đẹp cho con người, đặc biệt là với độ tuổi của các em. Tránh càng xa những thứ đó càng tốt em nhé. Chúc em giữ được sự kiên quyết nói không trước những đòi hỏi quá thân mật của bạn trai và tự tin mạnh mẽ vượt qua lần vấp ngã vừa rồi.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh