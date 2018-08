Cho tới nay, tuy mới chỉ tìm hiểu tác dụng trên các khối ung thư da, song, nhóm nghiên cứu - từ Đại học Glasgow và Đại học Strathclyde, Anh - tin rằng liệu pháp này cũng có hiệu quả với các loại khối u khác. Vitamin E từ lâu được biết đến là yếu tố sống còn giúp cơ thể chiến đấu với bệnh tật, và có nhiều trong các thực phẩm như dầu thực vật, ngũ cốc, các loại hạt, rau lá xanh và trứng. Nó rất giàu chất chống ô xi hóa, giúp ngăn ngừa các tổn thương trong cơ thể do những gốc tự do gây ra. Nhưng vài năm gần đây, người ta tìm thấy một hợp chất đặc biệt trong vitamin E có tiềm năng chữa bệnh, nhất là khả năng tấn công các tế bào ung thư. Hơp chất này có tên Tocotrienol - có nhiều trong dầu cọ, bơ côca, lúa mạch và mầm lúa mì. Từ thập kỷ 90, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thử nghiệm để kiểm tra khả năng của tocotrienol trong việc ngăn tế bào ung thư phát triển. Nhưng - theo DailyMail - hầu hết các nghiên cứu đó đều thất bại, chủ yếu do chất này khi vào máu lại chảy lung tung, chứ không tiến đến khối ung thư, hoặc do hàm lượng cao quá của nó gây độc cho các tế bào khỏe mạnh. Nghiên cứu đột phá mới đây đã vượt qua được những rào cản này, khiến chất Tocotrienol tiến thẳng đến khối u mà không làm hỏng các tế bào lành lặn khác. "Công thức mới đã chứng tỏ tính hiệu quả, và đem lại kết quả cực kỳ đáng khích lệ", tiến sĩ Christine Dufés, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Trong khi đó, một thử nghiệm độc lập khác tại Anh, dự kiến kết thúc năm 2012, đang tìm hiểu xem liệu vitamin E có thể ngăn bệnh ung thư bàng quang tái phát. Tổ chức nghiên cứu ung thư Anh cho biết tính an toàn của liệu pháp điều trị mới sẽ phải được kiểm tra toàn diện, trước khi có thể áp dụng rộng rãi. Theo họ, hiện mới chỉ là giai đoạn đầu của nghiên cứu. T. An