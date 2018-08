Với mong muốn trẻ em Việt Nam được vui trung thu với những chiếc lồng đèn mang tính giáo dục cao, lại rẻ, đẹp và an toàn, một công ty tại quận 8, TP HCM đã tung ra những mẫu lồng đèn trong mùa trung thu năm nay với chủ đề biển đảo, chú bộ đội hải quân, các anh hùng dân tộc…

Lần đầu in hình biển đảo trên lồng đèn Trung thu

Đại diện công ty cho biết, đây là lần đầu tiên in hình biển đảo trên lồng đèn. Với việc tung ra những sản phẩm "Made in Viet Nam" này, công ty hy vọng thị trường lồng đèn năm nay hàng nội sẽ lấn át được hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Bên cạnh việc trình bày đẹp mắt, chất liệu tạo nên những chiếc lồng đèn đều được sản xuất trong nước, đảm bảo an toàn. Giá mỗi chiếc từ 6.000 đến 70.000 đồng.

Đình Phúc