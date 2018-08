Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành và áp dụng các quy chuẩn mang tính quy phạm, phân định rõ các loại sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ, làm căn cứ cho việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với những loại sản phẩm này. Quy chuẩn này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2013.

Các tiêu chuẩn quy định được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 4 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Ảnh minh họa: Worldbabyreport.com.

Những năm trước, do chưa có quy chuẩn cụ thể nào về sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, nên các cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc xử lý những vụ việc liên quan đến thực phẩm "bẩn" cho các em, như vụ sữa nhiễm melamine năm 2008 hay sữa không đủ lượng chất dinh dưỡng như ghi ngoài bao bì...

Quy chuẩn vừa công bố có ghi rõ những tiêu chuẩn cụ thể từ nguyên liệu ban đầu, thành phần cơ bản, thành phần bổ sung đến thành phẩm. Chẳng hạn, với trẻ dưới 12 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng không được chứa gluten (một loại protein trong các loại ngũ cốc) và thích hợp với hệ tiêu hóa của trẻ. Thành phẩm khi pha chế không được vón cục. Quy định rõ về các định mức bổ sung 13 loại vitamin, trong đó hai loại có thể gây độc nếu dùng liều cao là vitamin A và D được quy định cụ thể số lượng tối đa.

Lượng melamine trong thực phẩm cho trẻ em cũng được quy định tối đa là 1mg trong một kg cân nặng.

Theo ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, quy định về dinh dưỡng cho sản phẩm công thức bổ sung cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên là một trong những quan tâm hàng đầu của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi. Trong khi đó, trên thị trường hiện có hàng trăm sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em.



Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này sẽ là công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước; bảo đảm chất lượng, an toàn đối với các loại sản phẩm dinh dưỡng; giúp trẻ em Việt Nam được sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng công thức đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Vương Linh