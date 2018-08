Bước vào tuổi 60, trong khi ông Quân còn phơi phới, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng, và đặc biệt nhu cầu chăn gối vẫn cao thì bà Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã muốn "về hưu" nên rất sợ gần chồng.

Chính vì suy nghĩ này nên từ hai năm trước, bà lẳng lặng dọn lại chiếc giường của cô con gái đã đi lấy chồng, ôm chăn chiếu sang đó ngủ riêng, mặc cho ông hậm hực, giận dỗi. Vài lần thấy ông Quân ngọt nhạt, tỏ ý muốn gần, bà Liên chẳng những gạt phắt đi mà còn mắng chồng là "già còn trở chứng". Gần đây, ông chẳng thèm đả động gì đến vợ thì bà lại đâm lo, nhất là khi thấy chồng hay ăn diện, áo bỏ trong quần, đầu tóc bóng mượt, cứ chiều là xách xe máy đi.

Rồi một hôm, bà như chết đứng khi vô tình nghe thấy hai đứa con thầm thỉ kể với nhau rằng, ông Quân có bồ, người phụ nữ là chủ một cửa hàng điện thoại di động gần 40 tuổi, góa chồng, ở cùng khu phố. Vừa xấu hổ, vừa giận, bà gọi ông về hỏi cho ra nhẽ rồi không tiếc lời đay nghiến. Chuyện bung bét, ông Quân chẳng thiết gì, quyết định dọn hẳn sang ở với bồ.

Sự chia sẻ, yêu thương và những hoạt động chung sẽ giúp các cặp vợ chồng già dễ tìm thấy sự hòa hợp. Ảnh chỉ có minh họa: Minh Thùy.

Cũng vì ông vẫn muốn mà bà chẳng còn ham mà cả năm nay, vợ chồng ông Toại (Ba Vì, Hà Nội) sinh lục đục.

Bà Toại kể rằng, từ khi chuẩn bị tắt kinh, bà đã chẳng còn ham muốn chuyện chăn gối nữa, trong khi ông chồng vẫn đòi hỏi đều đều. Ban đầu, bà cũng cố chiều, nhưng mỗi lần "yêu" chỉ thấy đau đớn, khó chịu như bị tra tấn nên bà luôn né.

Thế nhưng, lúc này, con cái đã trưởng thành, đứa thì có gia đình, ra ở riêng, đứa đi học xa, cuối tuần mới về, nên nhà chỉ có hai vợ chồng, muốn lảng cũng khó. Cuối cùng, bà quyết định lên Hà Nội giúp việc cho một người quen.

"Tôi biết tính ông ấy sĩ diện lắm, lại hay sợ mang tiếng nên không dám trai gái gì đâu. Nhưng cũng chưa yên được. Tôi ở nhà người ta mà ông ấy suốt ngày gọi điện bắt về, rồi sinh tật hay rượu chè nữa. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Nói thì ông ấy không chịu hiểu cho", bà Toại kể.

Trong hội thảo gần đây về việc thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình (do mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về giới và phát triển cộng đồng Gencomnet chủ trì), bà Vũ Thị Thanh Nhàn, Viện nghiên cứu và phát triển Xã hội cho biết, sự "lệch pha" về tình dục tuổi xế chiều là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mâu thuẫn và bạo lực gia đình ở nhiều địa phương.

Khảo sát sơ bộ về việc thực hiện luật này tại xã Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam cho thấy, không ít trường hợp các bà vợ tuổi ngũ tuần bị chồng đánh đập vì không chịu đáp ứng "chuyện ấy".

"Trên 50 tuổi đàn ông người ta vẫn đòi hỏi nhưng mình mãn kinh rồi, nó khô, không còn hứng nữa, cho nên các bà không muốn. Như bà Vân ở xóm tôi nói 'Ông ý sột soạt đầu giường là tôi đã run hết cả người'. Hay như chỗ nhà ông Tư Thu, ông đánh bà vì bà dứt khoát không cho. Thế là ông đi xem TV nhà con trai hay đến nhà ai bà cũng đi rình, sợ vì mình không cho nhỡ ông lại đi phải lòng đứa nào", một phụ nữ tham gia khảo sát tại Hà Nam kể.

Bà Thanh Nhàn cho biết, điều đáng nói là nhiều người coi những vấn đề liên quan đến tình dục là chuyện kín, chuyện riêng tư, dơ dáy dẫn đến việc xử lý các vấn đề này mang tính tiêu cực.

Nhiều người tư vấn, có thể là cán bộ hội phụ nữ xã cũng không giúp được gì cho các bà vợ. "Tư vấn chỉ có nói chuyện kín thôi, mình biết cái gì mình tư vấn cho người ta cái đấy. Thỉnh thoảng bảo các bà lấy thuốc mỡ mà bôi trơn để chiều các ông ấy cho nó xong đi!", một cán bộ hội phụ nữ địa phương tại Hà Nam chia sẻ.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, khoảng 50 tuổi trở đi, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen giảm hẳn, khiến âm đạo khô, nên quan hệ sẽ đau đớn, khiến nhiều người sợ "yêu". Trong khi đó, nam giới độ tuổi này thường vẫn sung sức, đòi hỏi được thỏa mãn, nên những lục đục gia đình hay chuyện ngoại tình không hiếm xảy ra.

Mặc dù vậy, theo bác sĩ, thực tế, khi bước vào tuổi xế chiều, người phụ nữ vẫn có ham muốn tình dục, do tiết tố testosterone vẫn được sản sinh trong cơ thể họ. Vì thế, bên cạnh việc đau do thiếu chất bôi trơn, lý do chính khiến chị em "tắt lửa lòng" có thể do người đàn ông không tâm lý, chỉ biết đòi hỏi mà không có sự chia sẻ với vợ, các hành vi tình dục quá nhàm chán, thô bạo.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, đời sống tình dục hòa hợp và đều đặn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả với người có tuổi. Nó vẫn là món gia vị giúp hạnh phúc của các cặp vợ chồng già thêm đậm đà hương vị. Theo bác sĩ, hiện nay, có nhiều cách có thể cải thiện các vấn đề tình dục do hiện tượng mãn kinh gây ra như sử dụng chất bôi trơn chứa estrogen, dùng thuốc, thực phẩm chức năng chứa nội tiết... Tuy nhiên, nội tiết tố luôn là con dao hai lưỡi nên việc sử dụng cần hết sức thận trọng. Tốt nhất, khi gặp các vấn đề này, các bà, các chị nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và tư vấn sử dụng biện pháp phù hợp.

Bên cạnh sự hỗ trợ về y tế, một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là người chồng cần có sự hiểu biết về những thay đổi tâm, sinh lý của vợ để cảm thông, giúp đỡ bạn đời vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi