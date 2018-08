Những người lĩnh đòn đau vì tìm 'của lạ'

Nhìn từ bên ngoài, Pete (đến từ Warwickshire, Anh) là một người đàn ông thành công. Ông đã thăng qua nhiều cấp bậc cảnh sát trước khi trở thành một thám tử. Ông sở hữu một doanh nghiệp, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và có hai người con.

Nhưng trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã ôm một bí mật. Ông là một kẻ ngoại tình chuyên nghiệp, khi đã ngủ với ít nhất 23 người phụ nữ trong nhiều năm. Trong chương trình truyền hình "Me and My Affair" phát sóng mới đây, Pete đã công khai câu chuyện của mình.

Trên tờ Independent, cựu cảnh sát này kể, ông gặp vợ mình vào năm cuối đại học 1984. Chàng trai với tính cách tinh nghịch, táo bạo và ồn ào đã đổ gục trước cô gái rất thông minh và cũng rất rụt rè.

"Tôi đã bị hớp hồn trước vẻ ngoài của cô ấy", ông nhớ lại giây phút đầu tiên nhìn thấy vợ khi cô đang thuyết trình. "Cô ấy hấp dẫn và khác biệt so với tất cả các cô gái tôi đã hẹn hò. Sự tinh tế trong con người khiến cô ấy trở nên rất hấp dẫn".

Sau ba năm hẹn hò, họ kết hôn. Dù trước đây từng phiêu lưu tình ái với những người bạn gái cũ, nhưng khi cưới vợ, Pete cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành. Ông không còn có ham muốn bên ngoài nữa.

Viên cựu cảnh sát xuất hiện trong một chương trình truyền hình và kể ra bí mật của ông, với mong muốn cho thấy ngoại tình đã phá hủy con người ông, hôn nhân của ông đến mức nào. Ảnh: Independent.

Song, lòng chung thủy của Pete thực sự bị thử thách khi ông tham gia một chương trình đào tạo 14 tuần của cảnh sát và chỉ về nhà vào cuối tuần.

Các buổi tối trong tuần Pete thường thư giãn trong quán rượu và câu lạc bộ. Tại một câu lạc bộ ở Birmingham, Pete đã tán tỉnh một người phụ nữ. Đêm ấy, ông đã lừa dối vợ mình - người đang mang thai đứa con đầu của ông.

Trong hơn hai thập kỷ tiếp theo, Pete đã ngủ với ít nhất 23 người phụ nữ - thậm chí nhiều hơn - và nắm bắt bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn bản thân. Có một số người tình một đêm, một số người nửa năm hoặc vài năm. Ông sẽ dứt khoát từ bỏ ngay khi có người phụ nữ nào muốn tính chuyện lâu dài với mình.

Trong khi đó, ở nhà Pete vẫn đóng vai một người chồng, người cha tốt.

23 năm sau ngày cưới, vợ Pete mới phát hiện ra sự thật. Cô suy sụp. Ông không dám tiết lộ mức độ lừa dối của mình, mà chỉ khai đã có tình một đêm với một người phụ nữ từng làm việc chung. Vài tháng sau, Pete đã cầu xin vợ tha thứ, bằng việc đưa một danh sách tất cả những phụ nữ ông nhớ được.

Sau đó, hai vợ chồng đã đến gặp chuyên gia tâm lý để hàn gắn cuộc hôn nhân. "Chúng tôi tiếp tục cuộc hôn nhân như bình thường với đúng vai trò của mình nhưng tình yêu đã không còn nữa", ông nói. Lúc này, Pete mới nhận ra mình đau đớn thế nào khi phản bội vợ và ông quyết tâm phải sửa chữa lỗi lầm.

Hôm nay, 6 năm sau khi bí mật bị phát hiện, Pete đã được vợ tha thứ. Đôi vợ chồng đang lên kế hoạch hưởng chuyến du lịch kỷ niệm 30 năm ngày cưới của họ ở New York.

"Những ham muốn xưa kia trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi biết tận sâu trong trái tim, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa", Pete nói. Cảm giác yêu thương và được yêu thương trở lại với ông sẽ không còn gì có thể so sánh được.

Bảo Nhiên