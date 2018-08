Ảnh: Dreamtime

Sau khi theo dõi 168 cặp vợ chồng trong 13 năm, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra những cặp nào lúc mới yêu đã quá say đắm nhau thường có kết quả không mấy tốt đẹp sau khi kết hôn: họ sẽ nhanh chóng chia tay nhau sau vài năm làm đám cưới. Nghiên cứu này vừa được đăng tải trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology.

Giống như nhà tâm lý học Madeleine Mason Roantree giải thích trên tờ The Independent: “Một vài người bị cuốn vào sự mê đắm khi bắt đầu một mối tình. Đó chính là điều dẫn đến thuật ngữ 'tình yêu khiến ta trở nên mù quáng'. Tuy nhiên, hâm mộ, đam mê không phải là những trạng thái tâm lý, tình cảm có thể tồn tại lâu dài. Nếu giữa hai người không có những mối liên hệ nào khác ngoài sự đam mê, một khi đam mê biến mất, nguy cơ đổ vỡ là rất lớn".

Các tác giả của nghiên cứu cho rằng, do tình cảm ban đầu quá lớn nên hai người thường có nhiều ảo tưởng về nhau. Sau hôn nhân, ảo tưởng kết thúc, và ly hôn xảy ra như một điều tất yếu. Tất nhiên, một số cặp đôi yêu nhau sâu đậm ngay từ đầu nhưng biết vun đắp những điểm chung, tạo ra nhiều mối liên kết, ràng buộc nhau thì vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp lâu dài sau hôn nhân.

Ngọc Bích