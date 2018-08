Theo kết quả nghiên cứu sức khỏe gia đình Việt Nam của Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), 55% số cặp vợ chồng được hỏi hài lòng về đời sống tình dục, 34,5% tương đối hài lòng và 7,4% chưa bao giờ hài lòng về chuyện chăn gối của mình. Những "trục trặc" mà các đôi gặp phải rất đa dạng, phần lớn là không hứng thú (nam 31%, nữ hơn 54%), còn lại là lo lắng về khả năng tình dục của bản thân như không thể đạt đỉnh hoặc đạt quá nhanh, bị đau khi "lâm trận", yếu sinh lý hoặc khô hạn.

Đa số các cặp vợ chồng chưa hài lòng về đời sống vợ chồng ở Việt Nam bỏ mặc tình trạng này, âm thầm chịu đựng. Số ít tự mua thuốc uống, tìm thông tin, hỏi bạn bè, chỉ 16% ngồi lại nói chuyện với nhau và 6,3% đi khám. Chính việc "gồng mình chịu đựng", bức bối tâm lý và sinh lý đã khiến nhiều đôi nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí một phía có nhu cầu "giải quyết" bên ngoài, dẫn đến những hệ lụy đe dọa hạnh phúc gia đình.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Vy, nguyên giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, sex có vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc vợ chồng. Trước hết, đời sống tình dục hòa hợp giúp vợ chồng trẻ nhanh chóng có con - sợi dây kết nối tình cảm gia đình. Ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng như chất lượng trứng, tinh trùng, ngày rụng trứng, thì quá trình thụ thai còn chịu chi phối lớn từ cảm xúc của vợ và chồng. Khi hưng phấn, đạt khoái cảm, người vợ dễ phóng noãn, từ đó dễ mang bầu hơn.

Thứ hai, sex giúp đời sống vợ chồng gắn bó, cảm thông và tin tưởng nhau, chưa kể, đây còn là liều thuốc giảm đau và xả stress rất tốt. Khi hòa hợp về mặt tình dục, người vợ và người chồng dễ dàng chia sẻ cùng nhau, ngược lại thì bức bối, có thể gây hiểu nhầm, thậm chí dẫn đến những chuyện "ngoài luồng".

Anh Phạm Quốc Duy, nhân viên IT của một công ty viễn thông ở Hà Nội là một trong rất nhiều người không may mắn gặp phải tình cảnh như vậy. Nhìn anh cao to, phong độ, chẳng ai dám nghĩ đời sống vợ chồng lại có trục trặc mà nguyên nhân chính xuất phát từ phía anh.

Lấy nhau cả chục năm nay, mọi chuyện êm đềm, bỗng từ đầu năm nay, phong độ phòng the của anh sa sút hẳn, có khi cả tuần không ham muốn bà xã. Nhiều khi vợ chủ động, anh cũng không thể "hành sự". Vợ giận dỗi, thất vọng, nghi ngờ anh tòm tem bên ngoài, về nhà "chán cơm thèm phở", anh cũng chẳng biết giải thích làm sao. Tình trạng này kéo dài khiến cuộc sống vợ chồng xa cách dần, cả 2 như có một ngăn cách nào đó, cảm thấy khó nói chuyện, tâm sự với nhau hơn.

"Nhiều hôm vợ đá thúng đụng nia, tôi biết cô ấy buồn bực, nhưng tôi biết nói sao giờ, nhận mình 'yếu kém' thì không thể, rất mất mặt. Đàn ông khổ lắm, đàn bà không thích vẫn 'cố' được, chứ cánh mày râu không thể", anh Duy buồn nói.

Chuyện còn tệ hơn ở gia đình của anh Phong - chị Tuyết ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Sau một thời gian hục hặc, nghi ngờ anh có bồ, âm thầm chịu đựng để "nhắm mắt đi đêm", chị Tuyết trót "vụng trộm" với một đồng nghiệp nam rồi không tài nào thoát ra được. Dù vẫn rất yêu chồng nhưng chị luôn bị ám ảnh về "khả năng" của anh đồng nghiệp, điều mà chồng chị không làm được. Mọi chuyện phần lớn do lỗi của chị khi đã quá mềm lòng trước sự tán tỉnh của anh bạn kia, nhưng một phần nguyên nhân sâu xa bởi chị Tuyết bị chồng "bỏ đói" quá lâu. Chị cho biết cố gắng thoát khỏi nghịch cảnh này trước khi chồng phát hiện, nếu không, hạnh phúc gia đình bấy lâu nay sẽ tan vỡ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Hồng, Giám đốc Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức, Phó chủ tịch Hội y học giới tính toàn quốc cho rằng, sex tác động rất lớn đến hạnh phúc hôn nhân. Nó có thể khiến vợ chồng hòa hợp, gắn bó hơn, cũng có thể khiến không ít đôi thất vọng, chán nản rồi nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, đời sống gia đình ngoài vấn đề tình dục còn có tình yêu, tình thương, trách nhiệm và sự tôn trọng..., thậm chí trong sinh hoạt vợ chồng cũng có nhiều cách để đạt được khoái cảm.

Theo ông, hiện nay chưa có một điều tra nào về tỷ lệ nam giới bị bệnh về sức khỏe sinh sản. Kinh nghiệm khám và chữa bệnh nhiều năm của ông cho thấy, số lượng nam giới mắc bệnh về nam khoa ngày một nhiều, đặc biệt ở giới trẻ. Ông cho biết, khi không may mắc bệnh, có các triệu chứng xuất tinh sớm, giảm ham muốn, đau rát khi quan hệ..., nam giới cần đi khám, điều trị dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa.

Còn theo giáo sư Vy, đời sống tình dục của vợ chồng có hòa hợp hay không phụ thuộc vào cả 2 vợ chồng, dựa trên 3 yếu tố chính: thần kinh, thể dịch và nội tiết. Khi có tổn thương tâm thần (thần kinh, tâm lý, lối sống...), con người có thể thay đổi hành vi tình dục, chán nản, không còn hưng phấn, sợ hãi... Do vậy, khi không may bất hòa trong chuyện chăn gối, vợ chồng nên cùng nhau ngồi lại để xác định nguyên nhân. Nếu vì tâm lý thì chia sẻ để tháo gỡ, do vấn đề sinh lý thì nên đến các bác sĩ khám và điều trị chứ không được "võ đoán" để gây ra những hậu quả đáng tiếc.

"Tình trạng sex không hòa hợp ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng chiếm tỷ lệ không ít, nhưng dẫn đến tan nát gia đình thì chưa nhiều, bởi cuộc sống còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tình yêu thương, trách nhiệm, lý trí...", giáo sư Vy nói.

