Nhiều thắc mắc về cách chăm sóc trẻ sinh non đã được các bác sĩ giải đáp tại hội thảo khoa học sản nhi "Những phương pháp tiên tiến trong chăm sóc và điều trị trẻ sinh non" ngày 16/4 tại TP HCM. Các chuyên gia đầu ngành cũng giới thiệu những giải pháp mới trong chăm sóc và điều trị trẻ non tháng tại Việt Nam.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về can thiệp sản và nhi khoa, thực trạng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Việt Nam hiện vẫn còn nhiều rào cản về văn hóa và tâm lý, đặc biệt với trẻ sinh non, nhẹ cân, thiếu tháng.

Trước đây trẻ sinh non phải được chăm sóc điều trị biệt lập, cách ly khỏi cha mẹ. Điều này dẫn đến những kích thích tâm sinh lý không đáng có đối với bé và cả gia đình. Mọi thứ đều dễ tác động đến thiên thần nhỏ nằm trong lồng kính như môi trường, ánh sáng, tiếng ồn, chuyển tư thế đột ngột từ cuộn tròn trong bụng mẹ sang duỗi thẳng khi nằm trong lồng ấp, ít tương tác tích cực với người chăm sóc... Đặc biệt, việc cắt đứt mối liên hệ mẹ con có thể khiến bé lâu phục hồi hơn.

Hội thảo “Những phương pháp tiên tiến trong chăm sóc và điều trị trẻ sinh non” tổ chức ngày 16/4.

Không để trẻ sinh non bị stress là điều mà các chuyên gia hướng đến khi chăm sóc trẻ sinh non hiện nay. Theo khuyến cáo mới nhất của WHO, Việt Nam đang dần chuyển sang chăm sóc trẻ sinh non theo phương pháp "Ổn định sau hồi sức (Stable)" xem trẻ là trọng tâm, đặt sự phát triển trí não của trẻ lên hàng đầu.

Để giúp trẻ sinh non phục hồi nhanh hơn, các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phát triển não bộ và giác quan của bé. Đầu tiên là cho bé "da kề da" với mẹ càng sớm càng tốt, bằng cách đặt trẻ vừa sinh lên ngực trần của mẹ. Phương pháp này không chỉ giảm stress cho mẹ, mà còn tôn trọng các nhu cầu cá nhân cần thiết của một đứa trẻ là được vuốt ve, ôm ấp. Việc cảm nhận nhịp tim và tiếng nói của mẹ sẽ giúp bé ổn định tinh thần và giảm căng thẳng hơn.

Sau sinh, bé cần được chăm sóc đặc biệt từ chế độ dinh dưỡng, cách cho ăn, đến vấn đề vệ sinh, chọn tã giấy phù hợp nhằm bảo vệ làn da mỏng manh. Để trẻ sinh non hồi phục nhanh chóng và phát triển khoẻ mạnh, cha mẹ và nhân viên y tế cần chú ý mọi yếu tố nhỏ nhất trong những tuần chăm sóc đặc biệt đầu đời.

Tại buổi hội thảo, đại diện nhãn hàng Huggies cũng công bố tài trợ tã giấy chuyên biệt Huggies Preemie dành cho trẻ non tháng tại Bệnh viện Từ Dũ. Tã được thiết kế mềm mại, vừa vặn với nhu cầu của bé sinh non, thấm hút tốt, giúp bảo vệ làn da non nớt và cho bé cảm giác thoải mái nhất.

Chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ sinh non với loại tã chuyên biệt