Rèn nhân cách trẻ qua bài học cho và nhận / Bài học dạy con của người thành đạt

Bà Ngọc Trân, chuyên viên tư vấn sản phẩm đồ dùng cho bé tại TP HCM, khuyên khi chọn đồ chơi cho trẻ, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu, bởi thực tế từng có nhiều trường hợp trẻ bị đồ chơi làm chảy máu, trầy xước da, bắn vào mắt, nuốt vào miệng... rất nguy hiểm.

Các bé trai thường thích thú với những đồ chơi như siêu nhân, ôtô... Ảnh: Baby Mama.

Trên thị trường hiện nay có nhiều đồ chơi độc hại hoặc mang tính bạo lực, không đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Do đó khi chọn đồ chơi cho con, bố mẹ cần lưu ý xem kỹ xuất xứ, thương hiệu của sản phẩm, tính an toàn, đồng thời tham khảo thông tin trên phương tiện truyền thông để biết loại đồ chơi nào đang bị cấm lưu hành. Như thế sẽ tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Nên chọn đồ chơi có tem đảm bảo chất lượng. Không nên mua đồ chơi rẻ tiền bán ở vỉa hè vì nhiều nguy cơ gặp phải hàng độc hại hoặc kém chất lượng.

Màu sắc căn bản của đồ chơi thích hợp với trẻ là đỏ, xanh lơ, vàng, xanh lá cây. Ảnh: Baby Mama.

Đồ chơi cho bé trai: Các bé trai thường thích loại xe đồ chơi, siêu nhân hoặc ôtô mini chạy lượn vòng quanh nhà. Bạn có thể mua những món đồ chơi tập thể để bé có thể chia sẻ cùng các bé khác như bộ đồ chơi câu cá, bộ dàn nhạc mini…

Trang phục cho bé trai: Nên chọn loại thông thoáng, chất liệu co giãn, dễ thấm mồ hôi. Nếu muốn cá tính hơn một chút, có thể kết hợp thêm áo khoác và phụ kiện như giày, vali mini cho bé kéo đi trong các chuyến du lịch xa hoặc về thăm ông bà.

Quần áo cho bé gái nên chọn chất liệu nhẹ nhàng, không quá bó sát. Ảnh: Baby Mama.

Đồ chơi cho bé gái: Đa dạng hơn bao gồm thú nhồi bông, búp bê... Bên cạnh đó, có thể chọn bộ đồ chơi bán hàng, nấu nướng bằng nhựa để các bé chơi chung với nhau.

Trang phục cho bé gái: Nên chọn quần áo hoặc váy chất liệu nhẹ nhàng, không quá bó sát. Đặc biệt vào mùa Tết, ngoài quần áo, váy, mẹ có thể diện thêm cho bé nơ, kẹp tóc và ví hoa xinh xắn cho bé đựng bao lì xì đi chơi.

Một số lưu ý khi mua đồ chơi cho trẻ:

- Nên chọn những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của bé.

- Không nên mua cho trẻ quá nhiều đồ chơi khiến chúng mau chán, ỷ lại và lãng phí. Nên khuyến khích trẻ làm điều tốt bằng cách thống nhất mỗi khi bé làm được điều gì tốt thì bố mẹ sẽ thưởng một món đồ mới.

- Màu sắc đồ dùng căn bản thích hợp với bé là đỏ, xanh lơ, vàng, xanh lá cây. Đây là những màu sắc dễ lôi cuốn trẻ.

- Âm thanh phát ra từ các món đồ chơi cũng khiến bé cảm thấy thích thú, tuy nhiên không nên để âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ.

- Với các bé dưới 6 tuổi, nên cho chọn đồ chơi lớn hơn miệng trẻ, không quá to hoặc nặng, không có dây và nam châm, làm từ chất liệu nhựa và sơn an toàn, không có cạnh sắc, khó tháo rời các chi tiết nhỏ.

Thi Trân