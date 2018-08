Các kiểu lãng phí điện của bà nội trợ / Dùng bình nóng lạnh đúng cách để không tốn điện

Hiện nay có rất nhiều loại thiết bị sưởi ấm cho gia đình, phần lớn hoạt động theo nguyên lý chuyển từ điện thành nhiệt, bao gồm:

- Thiết bị sưởi bằng cách đốt nóng dây điện trở (quạt sưởi).

- Thiết bị sưởi bằng bằng hồng ngoại (bóng hồng ngoại).

- Thiết bị sưởi bằng cách đun nóng chất lỏng rồi dùng sưởi: máy sưởi dầu, đệm sưởi, túi sưởi...

- Thiết bị sưởi đèn Halogen.

- Điều hòa hai chiều.

Sử dụng thiết bị nào thì tiêu chí đầu tiên là an toàn, tức không chạm trực tiếp vào điện, không gây cháy... Sau đó mới tới tiêu chí tiết kiệm điện hay tính thẩm mỹ, phù hợp diện tích gia đình...

Tiến sĩ Trần Văn Thịnh, Khoa thiết bị điện - điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: MT.

Sưởi bằng quạt sưởi (đốt nóng bằng dây điện trở) là kém an toàn nhất. Nhiều loại quạt sưởi không được che kín thanh mayso, khiến người dùng dễ chạm tay hay vướng tóc vào, khi đó nguy cơ điện giật rất cao.

Khi sử dụng các thiết bị quạt sưởi, cần để xa tầm với, đặc biệt canh chừng trẻ em không để trẻ đụng tới. Ngoài ra, nếu dùng khi ngủ cần đặt xa giường, chiếu và tất cả những gì dễ bắt cháy. Thiết bị này đốt trực tiếp dây điện trở nên đốt oxy, ảnh hưởng tới sức khỏe các thành viên trong gia đình, khiến người mệt mỏi, khó chịu.

Các thiết bị đốt bằng hồng ngoại (đèn hồng ngoại): Thường có hình giống như một cái phễu, có tráng lớp kim loại để phản chiếu và phía trước đèn thủy tinh có màu đỏ. Khi hoạt động thì ngoài ánh sáng còn có tia nhiệt sưởi ấm.

Nếu thực sự là đèn hồng ngoại như nhà sản xuất quảng cáo thì thiết bị này có thể sử dụng sóng điện từ nào đó, nhưng điều này không chắc chắn. Có thể bên trong thiết bị vẫn là dây điện trở, bên ngoài là lớp thủy tinh. Trong chừng mực nào đó, thiết bị này an toàn hơn so với quạt sưởi.

Các loại quạt sưởi được nhiều người chọn vì giá rẻ. Ảnh: Quân.

Sưởi bằng đun nóng nước: Gồm 2 hình thức:

- Máy sưởi dầu: Máy sưởi dầu sử dụng điện để làm nóng dầu chứa trong các thanh sưởi. Loại này thường ít đốt oxy và tương đối an toàn. Số lượng thanh sưởi là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn máy sưởi phù hợp với phòng. Thông thường, loại 9 thanh sưởi dành cho diện tích phòng dưới 25 m2, loại 11 thanh dành cho phòng từ 25 đến 40 m2, và 13 thanh cho diện tích tới 60 m2.

- Chăn, đệm điện: Loại này tốn ít điện và làm ấm trực tiếp. Chăn điện (đệm điện, đệm sưởi) tương đối an toàn, nhưng cũng là loại thiết bị điện, do đó có thể đứt dây dẫn nhiệt bên trong hoặc hở điện ra bên ngoài trong một số trường hợp. Khi sử dụng phải lưu ý không để bị hở, chạm vào cơ thể. Đôi khi có thể do mèo, chuột cắn nên bị hở, và có thể gây giật khi chạm vào. Trước khi dùng phải kiểm tra kỹ, không nên ngâm nước, giữ khô ổ cắm và bộ điều khiển, tránh ẩm.

Sưởi đèn Halogen: An toàn, sinh nhiệt bằng cách đốt cháy ion, phát nóng giống nguyên lý đèn nê-ông. Tuy nhiên, vùng đèn sưởi Halogen khá nóng và sáng khi hoạt động, có thể gây bỏng nhẹ nếu chạm trực tiếp và làm không khí khô.

Điều hòa nhiệt độ 2 chiều: Đây là thiết bị sưởi ấm an toàn nhất, có thể điều chỉnh nhiệt vừa phải, nhiệt độ thanh dẫn, sợi đốt không cao bằng các loại thiết bị sưởi khác. Khi bật điều hòa nóng trong phòng kín có thể giữ được nhiệt lâu. Tuy nhiên, điều hòa cũng đốt không khí khô, vì thế khi dùng nên có kèm máy phun sương hay chậu nước trong phòng.

Khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm cần lưu ý lớn nhất là khả năng gây cháy. Mùa hành khô, thiết bị điện dễ gây cháy, các nguy cơ đều có thể xảy ra, nhất là vào ban đêm khi mọi người ngủ say. Chẳng hạn, đặt quạt sưởi ở cuối giường, đêm ngủ trẻ đạp chăn, dính vào lò có thể gây cháy. Thực tế hầu như năm nào cũng ghi nhận những tai nạn cháy, bỏng do sưởi ấm.

Nói chung, các loại thiết bị sưởi ấm đều tốn điện, vì phải biến đổi từ điện thành nhiệt. Để tiết kiệm điện, cần cố gắng không để thoát nhiệt ra ngoài khi sử dụng thiết bị. Sử dụng loại phù hợp diện tích và mục đích. Chẳng hạn, nếu chỉ cần sưởi cho một người, sưởi khi tắm có thể dùng đèn hồng ngoại, nếu cần làm ấm cả diện tích rộng hơn có thể nghĩ đến máy sưởi dầu hay điều hòa nhiệt độ.

Phó giáo sư Trần Văn Thịnh

Khoa thiết bị điện - điện tử ĐH Bách khoa Hà Nội